Microsoft вернет «Аэрофлоту» деньги за многомиллионную техподдержку

«Аэрофлот» выиграл суд у российской «дочки» Microsoft. Вендор, как и в случаях с другими российскими компаниями, прекратил оказывать заказчику техподдержку. Теперь корпорация должна выплатить авиакомпании свыше 20 млн руб.

«Майкрософт» снят с рейса

Как выяснил CNews, крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» отсудила у российского юрлица Microsoft (ООО «Майкрософт рус») 21,8 млн руб. в качестве компенсации за преждевременно разорванный сервисный договор. Информацию об этом можно обнаружить в картотеке арбитражных судов. В полном объеме решение служителей Фемиды было изготовлено 11 мая 2023 г.

В суд обратилось ПАО «Аэрофлот-российские авиалинии» 6 февраля 2023 г. Согласно судебному решению, причиной иска стал уже знакомый российским заказчикам отказ Microsoft оказывать им услуги техподдержки.

«Аэрофлот» заключил с «Майкрософт рус» сервисный договор 30 июня 2021 г. Стоимость этих услуг составила 64,6 млн руб., срок оказания техподдержки — до 28 июня 2022 г. Однако свои обязательства Microsoft перестала исполнять с 28 февраля 2022 г. Поэтому стоимость фактически оказанных услуг составила 43,6 млн руб. Напомним, Microsoft ушла из России почти сразу после начала специальной военной операции России на Украине.

В ноябре 2022 г. авиаперевозчик направил в адрес российской «дочки» Microsoft претензию с требованием уплатить основной долг в размере 21 млн руб., а также проценты (838,4 тыс. руб.). Реакции на претензию не поступило, после чего истец и обратился в суд.

Служители Фемиды решили, что Microsoft оказала услуги не в полном объеме и постановили взыскать с ответчика сумму задолженности и проценты, следует из текста решения суда.

Под завалом исков

«Аэрофлот» — не единственная компания, которая после бегства вендора обратилась в суд отстаивать свои права. Только с начала 2023 г. к «Майкрософт рус» было подано семь исков на общую сумму 15,4 млн руб. Обращения в суд пока находятся на стадии рассмотрения. Среди истцов фигурируют «Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций», «Информзащита», «Альфастрахование», «Алроса» и др.

Еще четыре иска были поданы к российскому юрлицу почти сразу после ухода вендора из России («Северсталь», «Передовые платежные решения», «Мультибонус» и пр.) в 2022 г. Общая сумма исков составила 39,1 млн руб. Три иска были удовлетворены полностью или частично на сумму 35,8 млн руб. Производство по иску «Передовые платежные решения» было прекращено.

Уход из России

Microsoft сообщила о приостановке своей деятельности на территории России 4 марта 2022 г. Решение об уходе, пусть и временном, с российского рынка, Microsoft приняла в качестве ответа на военную спецоперацию России на Украине. Уход корпорации обошелся компании более чем в $125 млн.

На протяжении всего 2022 г. Microsoft последовательно усложняла жизнь россиянам. За этот период она запретила им скачивать Windows со своего сайта, закрыла им доступ к своей общемировой программе бета-тестирования и заблокировала им возможность обновлять Windows. В 2023 г. появился запрет на пользование россиянами нейросетью ChatGPT в составе сервисов Microsoft.

В апреле 2023 г. корпорация внезапно передумала закрывать свой российский офис. Компания «будет продолжать следить за изменениями в существующих ограничениях и принимать решения о деятельности в России, исходя из дальнейшего развития ситуации», отмечалось в финансовом отчете российского юрлица корпорации.

Через несколько дней после решения не закрывать российский офис стало известно о том, что Microsoft массово рассылает российским компаниям письма с предложениями о продолжении сотрудничества и продлении лицензий на ее продукцию. Письма получили как минимум 1 тыс. отечественных заказчиков.