За старый Photoshop — под суд. Adobe завалит исками всех, кто пользуется ранними версиями ее ПО

Использование старых версий программ Adobe, в том числе Photoshop, может обернуться для пользователей судебным преследованием со стороны вендора. Компания прямо заявила об этом в письменном уведомлении, разосланном пользователям, не объяснив, почему им нельзя работать на той версией ПО, которой они хотят, если они платят за это. Многих это привело в бешенство.

Или обновление, или судебный иск

Компания Adobe запретила пользователям своего ПО из пакета Creative Cloud пользоваться старыми версиями ее софта. Как пишет Vice, Adobe устроила массовую рассылку уведомлений, в которых сообщила, что использование старых версий ее приложений – это прямое нарушение лицензионного соглашения, а это, в свою очередь, тянет на повод для судебного иска против клиентов.

Уведомления получили пользователи наиболее популярных и распространенных программ Adobe, известных во всем мире. Так, обвиняемыми в суде теперь могут оказаться все, кто работает в Lightroom Classic, Photoshop, Premiere, Animate и Media Director и по тем или иным причинам не обновляет их до актуальных версий.

Фото: freepic.diller / FreePik Россияне прекрасно знают, как заполучить софт Adobe и не бояться новых требований компании

Перечисленный софт Adobe – самый популярный в своем сегменте. Название фоторедактора Photoshop в русском языке и вовсе стало нарицательным. Из России Adobe ушла еще весной 2022 г., спровоцировав дефицит лицензий на ее софт и трудности с продлением подписок. Не исключено, что стремительный рост интереса россиян к пиратскому ПО, зафиксированный в том же 2022 г., мог затронуть и ее программное обеспечение.

Угрозы никому не нравятся

В уведомлении Adobe, которое получили пользователи, говорится: «Недавно мы прекратили поддержку некоторых старых версий приложений Creative Cloud, и в результате в соответствии с условиями нашего соглашения у вас больше нет лицензии на их использование». В том же сообщении сказано, что непослушание обернется для пользователей проблемами юридического, а затем и финансового характера: «Пожалуйста, имейте в виду, что если вы продолжите использовать снятую с производства версию (версии), вы можете столкнуться с потенциальными претензиями о нарушении прав со стороны третьих лиц».

Как пишет Vice, пользователи продуктов Adobe оказались, мягко говоря, не в восторге от внезапно обрушившихся на них ограничений и тем более угроз. Например, пользователь заблокированной в России социальной сети Twitter под псевдонимом Matt "Kupo" Roszak (@KupoGames), работающий в программе Animate, опубликовал скриншот письма Adobe. «Я только что получил письмо от Adobe о том, что мне больше нельзя пользоваться ПО, за которое я плачу. Похоже, пришла пора отменить мою подписку», – написал он в своем посте (I just got an email from Adobe that I'm no longer allowed to use the software that I'm paying for. Time to cancel my subscription I guess).

Фото: Twitter Количество недовольных новыми правилами пользователей будет расти

Также Matt "Kupo" Roszak написал: «Всем тем, кто скептически относится к моделям подписки на ПО, вот прекрасный пример того, что вы на самом деле не владеете никаким программным обеспечением, которое используете» (For anyone who's sceptical of software subscription models – here's a perfect example of how you don't actually own any of the software you use).

Пост Matt "Kupo" Roszak набрал свыше 7200 «лайков» и более 4600 «ретвитов». В комментариях под ним отметились и другие пользователи продуктов Adobe, которых новые требования застали врасплох. «Я просто в бешенстве. Для работы мне приходится использовать старые версии (программ Adobe; – прим. Cnews)», – написал пользователь Kapi "panic mode" Kapi (@Bigboxofpeaches; Im so mad beacuse for work i have to use the older versions).

Потому что потому

Adobe не потрудилась объяснить пользователям, чем на самом деле вызваны ее новые требования, ограничившись лишь указанием на то, что поддержка старых версий ее ПО прекращена. Однако другие крупные разработчики софта не грозят засудить пользователей за работу в старых версиях их ПО, особенно если те потратили на него деньги. К примеру, нет ни одного судебного иска от Microsoft за то, что кто-то продолжает пользоваться древней Windows XP. Она вышла в ноябре 2021 г.; ее поддержка прекращена в апреле 2014 г., но она по-прежнему установлена на 0,35% всех Windows-компьютеров в мире и 0,8% в России (данные StatCounter за апрель 2023 г.).

В аккаунте компании в Twitter есть намек на то, что проблема связана с «продолжающимся судебным разбирательством». Портал AppleInsider отметил, что речь может идти об иске, поданном в 2022 г Dolby Labs.

Конфликт компаний связан с новой моделью распространения софта Adobe. С 2013 г. на него можно купить лишь подписку, которую нужно регулярно продлевать. Самой Adobe это принесло существенный прирост доходов, но заодно и недовольство многих крупных клиентов. В их числе оказалась и Dolby Labs, которая обвинила Adobe в нарушении ее прав в связи с переходом на новую модель лицензирования.

Ответить нечем

Эксперт по авторскому праву из потребительской группы Public Knowledge Дилан Гилберт (Dylan Gilbert) сообщил Vice, что в нынешней ситуации у пользователей вряд ли будет много возможностей обратиться в суд в связи с внезапным изменением правил Adobe. «Если Adobe не нарушила условия своего лицензионного соглашения внезапным прекращением поддержки более ранней версии ПО, что маловероятно, этим пострадавшим пользователям придется просто терпеть это», — сказал Гилберт.

Он подчеркнул, что потребители сейчас живут в мире, в котором они почти никогда не владеют чем-либо, содержащим программное обеспечение. В этой новой реальности конечные пользователи вынуждены соглашаться на лицензионные соглашения с конечными пользователями (EULA) по принципу «принимай или оставляй», в которых лицензиар может изменять свои условия обслуживания без предварительного уведомления.

«Даже если Adobe полностью не права в отношении спора о Dolby, у нее есть возможность заставить своих клиентов перейти на более новые и более дорогие версии по своей прихоти, что иллюстрирует чрезмерную силу и влияние лицензионных соглашений с конечным пользователем на жизнь потребителей», – сказал Гилберт. «У нас должна быть возможность владеть вещами, которые мы покупаем», – подытожил он.