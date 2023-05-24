Главу мошеннического сервиса для звонков от имени банков посадили на 13 лет

Полиция Лондона заявила, что уничтожение iSpoof и арест его администратора и почти 170 пользователей стали результатом крупнейшего в истории расследования в отношении мошеннической группировки.

Вам звонят из банка. У вас подозрительная активность

Администратору закрытого сервиса по подмене телефонных номеров iSpoof присудили более 13 лет тюремного срока. 35-летний гражданин Великобритании Тиджей Флетчер (Tejay Fletcher) в апреле 2023 г. признал себя виновным в совершении целого ряда киберпреступлений, в том числе мошенничества, владения незаконным имуществом и его передаче другим лицам.

Сервис iSpoof позволял своим клиентам подменять телефонные номера. Этим активно пользовались разного рода мошенники, звонившие жертвам якобы от лица банков, налоговых служб и других учреждений.

Мошенники заявляли жертвам, что их средства в опасности в связи с подозрительной активностью в их счетах, и обманом заставляли раскрывать важные финансовые данные или переводить деньги на счета под их контролем.

Мошенники выдавали себя, в частности, за представителей таких банков как Barclays, Santander, HSBC, Lloyds, Halifax, FirstDirect, Natwest, Nationwide и TSB.

Фото: Фотобанк Pixabay Пособник телефонных мошенников оказался в тюрьме на 13 лет

Флетчер был осужден на 13 лет 4 месяца. Остальные ждут своей очереди.

В заявлении полиции Лондона указывается, что операция против iSpoof и связанной с ним банды стала крупнейшим противомошенническим расследованием столичной полиции в истории.

Держим в банко миллионо и плеванто на законо

Сервис iSpoof был платным. Его пользователи покупали за биткоины количество минут, в течение которых планировали осуществлять мошеннические звонки.

Сумма ущерба, по данным следователей, только в Великобритании составила 48 млн фунтов (почти $60 млн), а всего злоумышленники обчистили своих жертв на сумму более 100 млн фунтов ($125 млн).

Сам Флетчер заработал на этом сервис порядка 1,7-1,9 млн фунтов (более $2 млн). Кроме того, он приобретал дорогие автомобили и часы таких производителей как Rolex и Audemars Piguet.

Сервис iSpoof был ликвидирован в ноябре 2022 г. в результате масштабной операции. В ходе неё были арестованы и осуждённый, и ещё 168 человек.

Дома у Флетчера обнаружили более 30 мобильных телефонов и широкий набор SIM-карт.

«Благодаря iSpoof Флетчер обеспечил тысячам злоумышленников возможности обманывать невинных жертв, выманивая у них миллионы фунтов, — говорится в заявлении полиции Лондона. — В то же самое время он благодаря незаконным доходам вел роскошный образ жизни».

«Гидре телефонных мошенничества отсекли одну голову, судя по всему, довольно крупную, — говорит Анастасия Мельникова, директор по информационной безопасности компании SEQ. — Правоохранительные органы продемонстрировали, что наглость киберпреступников наказуема и что даже очень скрытных мошенников можно разоблачить и отправить в тюрьму. Не умаляя достижения лондонской полиции, приходится констатировать, что это лишь одна такая банда, и ее место скоро займут другие. Надежно защититься от телефонных мошенников их потенциальные жертвы могут только самостоятельно — не поддаваясь».