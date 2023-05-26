После блокировки выплат продавцам Wildberries ждет масштабная «прокурорская проверка»

Глава Союза электронной торговли и по совместительству председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы Георгий Волков заявил, что Wildberries ждет проверка прокуратуры, якобы связанная с блокировкой профилей продавцов и миллиардов рублей их денег. Это относится к недавно выявленной на площадке крупной мошеннической схеме. Wildberries все слова Волкова отрицает, заявляет о его непричастности к ситуации и собирается вызвать его в суд по вопросам о защите своей репутации.

Прокуратура придет в Wildberries?

Торговая площадка Wildberries столкнется с прокурорской проверкой, пишет ТАСС со ссылкой на председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы и главу Союза электронной торговли Георгия Волкова. По информации издания, причиной проверки стали сообщения о решении руководства Wildberries заблокировать товары продавцов маркетплейсов на сумму свыше 2 млрд руб.

Как пишет ТАСС, решение о проведении проверки было принято после встречи Волкова с прокурором ЦАО Москвы. «Сегодня в прокуратуре ЦАО города Москвы состоялась встреча, посвященная делу, связанному с компанией Wildberries, – сообщил ТАСС Георгий Волков. – Присутствовали прокурор ЦАО города Москвы Борис Григорьев, его заместитель, первый заместитель начальника управления уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве Александр Лазарев, адвокат Александра Бакшеева, а также два поставщика-предпринимателя. Участники встречи сообщили прокурору о том, что на данный момент компания Wildberries без решения суда фактически удерживает денежные средства и товары сотен поставщиков, что приводит к социальному напряжению и протесту». «По итогу встречи прокурор сообщил, что по озвученным фактам будет проводиться проверка», – добавил правозащитник.

Позиция Wildberries

Утром 26 мая 2023 г. в редакцию CNews поступило официальное сообщение Wildberries, содержащее опровержение слов Волкова. «Информация о якобы «блокировке товаров на сумму 50 млрд руб.», которую распространил председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы, глава Союза электронной торговли Георгий Волков, не соответствует действительности», – говорится в нем.

Представители Wildberries подтвердили CNews информацию о приостановке выплат 40% продавцов (120 человек), попавших под подозрение. Блокировка инициирована на время следственных действий, сообщили в компании, добавив, что выплаты оставшимся 180 продавцам (60%) возобновлены.

В компании добавили также, что у 120 продавцов «есть полный доступ к личному кабинету и возможности управления им». «10 июня (2023 г. – прим. CNews), после завершения проверки, большая часть выплат может быть возобновлена, если проверка подтвердит отсутствие мошенничества со стороны продавцов», – говорится в заявлении Wildberries.

Мнение Волкова

По утверждению Волкова, Wildberries заблокировала товары торгующих на площадке продавцов суммарно 50 млрд руб. При этом сами товары, по его словам, все еще находятся в продаже, однако деньги за них на счета продавцов не поступают.

«Таким образом, по моему мнению, компания Wildberries без решения суда заблокировала денежные средства поставщиков на сумму около 2,23 млрд рублей, а также удерживает и реализует чужое имущество (товар – прим. CNews) на сумму около 50 млрд руб. в отсутствие каких-либо законных оснований», – заявил Георгий Волков.

Кто прав, а кто нет

Все происходящее связано с крупной мошеннической схемой, выявленной специалистами Wildberries в середине мая 2023 г. По оценке компании, предварительная сумма ущерба, нанесенного ей, составляет в пределах 650 млн руб.

По данным Telegram-канала Baza, в мошеннической схеме подозревается ИТ-специалист Wildberries, который взломал систему маркетплейса изнутри. В сообщении канала отмечается, что у злоумышленника могли быть сообщники.

Площадка приняла решение о приостановке выплаты из-за участия в нелегальных схемах продвижения товаров, прямого нарушения правил платформы и получения необоснованной выгоды за счет площадки. После проверки аккаунты 60% из них были возобновлены, пишет ТАСС со ссылкой на представителей Wildberries.

Георгий Волков же ссылается на то, что продавцы говорят о продолжающейся блокировке всех профилей. Их деньги тоже заморожены, утверждают они.

Волкова может ждать суд

По словам представителей Wildberries, компания самостоятельно обратилась в правоохранительные органы по случаю выявления мошеннической схемы. «С самого первого дня обнаружения мошеннической схемы в рекламном сервисе Wildberries мы по собственной инициативе взаимодействуем со всеми правоохранителями. Сейчас идет конструктивный диалог и обмен всей необходимой информацией», – заявили CNews в Wildberries.

Также компания намерена вызвать Георгия Волкова в суд по делу о защите своей репутации. «Г. Волков, которого цитируют некоторые СМИ, не имеет официального отношения к этой ситуации и не является формальным представителем какой-либо из сторон» – сообщили CNews представители Wildberries. С их слов, «его формальная роль в ситуации не определена и вызывает сомнения». «Приведенные им цифры и факты не соответствуют действительности, и в этой связи мы рассмотрим возможность защиты своей репутации в судебном порядке», – подытожили они.