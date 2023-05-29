Создатели Astra Linux заработали свыше миллиарда за счет бизнеса, не связанного с их ОС

Группа «Астра», известная разработкой популярной в российском госсекторе Astra Linux, в 2022 г. нарастила продажи своих решений, которые с этой ОС не связаны, в 10 раз. Выручка от реализации СУБД, софта для виртуализации и бэкапа компании перевалила за миллиард.

Astra Linux — это не все деньги «Астры»

Как стало известно CNews, группа «Астра», являющаяся разработчиком отечественной операционной системы Astra Linux, по итогам 2022 г. существенно нарастила свои бизнес-показатели, касающиеся деловой активности, не связанной с ее магистральным продуктом.

В распоряжении редакции оказались финансовые данные компании. В публичный доступ она их не выкладывала, но достоверность имеющихся у CNews сведений подтвердила.

Из этих данных следует, что по итогам отчетного периода весьма существенная часть выручки группы пришлась на продажу решений, которые напрямую не относятся с продажами и поддержкой Astra Linux.

В частности, группа ранее уже сообщила, что в целом ее выручка в 2022 г. составила 6,53 млрд руб. (2,37 млрд руб. годом ранее; прирост — 175%). По уточненным данным на бизнес, связанный с Astra Linux, пришлось 83,04% от этой величины, то есть 5,42 млрд руб.

Фото: Астра Создатели Astra Linux заработали свыше миллиарда на своей СУБД и ПО для виртуализации и бэкапа

Таким образом, второстепенные продукты «Астры» в 2022 г. принесли ей 1,11 млрд руб. выручки. Годом ранее на них пришлось 109,4 млн руб. (4,61%).

За счет чего растет бизнес «Астры» вне ОС

Как следует из отчетности «Астры», помимо своей ОС она активно наращивает продажи своего программного комплекса средств виртуализации «Брест». Вместе с диспетчером подключений виртуальных рабочих мест «Термидеск» он принес компании в 2022 г. 6,03% выручки, то есть 393,5 млн руб. Годом ранее этот показатель находился на уровне 288,4 млн руб. (4,42%).

Из других решений, наиболее активно продававшихся в 2022 г, компания указывает платформу для автоматизации управления частным и гибридным облаком Billmanager, ПО для удаленного администрирования и управления DCImanager и систему виртуализации VMmanager. Совокупно они принесли «Астре» 1,46% выручки, то есть 95 млн руб.

Наиболее значимую часть в выручке группы составили продажи системы резервного копирования Rubackup. На нее пришлось 5,55% — 362 млн руб. Годом ранее в портфеле «Астры» на нее приходилось только 0,1% от общего оборота.

Из других решений «Астры» группа упоминает корпоративную почту Rupost и клиент-серверное корпоративное решение класса EnterpriseMobilityManagement(EMM) для организации защищенной мобильной работы сотрудников на смартфонах и планшетах на базе iOS и Android — WorksPad. Суммарно они принесли компании в 2022 г. 1,42% выручки.

Комментарии «Астры»

В понимании гендиректора группы «Астра» Ильи Сивцева, рост ее неосновных продуктовых направлений напрямую связан с продуктово-сервисной бизнес-моделью организации. «Мы предоставляем рынку не просто отдельные решения, а экосистему, стек базового ПО, взаимосвязанного между собой, с единым управлением ИБ, автоматизацией, мониторингом, — отметил он в разговоре с CNews. — Мы предлагаем реальные сценарии применения наших продуктов на базе ОС Astra Linux под конкретные задачи заказчика при проектировании инфраструктур».

По словам Сивцева, на данный момент есть уже 16 основных отработанных сценариев применения экосистемы «Астра». В их числе он называет сервер базы данных, сервер облачной виртуализации, программно-определяемое хранилище, сервер контейнеризации.

«Более того, мы консолидировали и синхронизировали дорожные карты развития наших продуктов, серьезно переработали архитектуру многих решений, чтобы соответствовать требованиям еnterprise-заказчиков, в том числе и наших драйверов — виртуализации «Брест», VDI-решения Termidesk и системы резервного копирования RuBackup, — говорит он. — Эти продукты, как и платформа виртуализации VMManager, средство управления физической инфраструктурой DCIManager и др., уже также завоевали доверие заказчиков».

Конкретных прогнозов относительно развития «непрофильного» бизнеса в компании не делают. «Мы ожидаем дальнейшего роста продаж решений нашего стека, отмечает Сивцев. — Делаем в том числе ставку на наши новые продукты, которые уже сейчас вызывают большой интерес и показывают неплохой результат, например СУБД Tantor; причем, не просто СУБД, а СУБД с полнофункциональной модульной платформой для администрирования и мониторинга с единым удобным графическим интерфейсом».

Сивцев заверяет, что «Астра» продолжит расширять портфель и усиливать программный стек продуктами по направлениям, связанным с терминальным доступом, управлением конфигурациями, мониторингом, контейнеризацией, программно-определяемыми инфраструктурами и частными облаками. «Наша цель — предоставлять уровень продуктовой и сервисной экспертизы, который заказчики привыкли получать от западных вендоров», — заключает он.