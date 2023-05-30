Санкции Китая против Micron больно ударили по крупному китайскому производителю SSD

Выстрел себе в ногу

Китайский производитель твердотельных накопителей на основе флеш-памяти Memblaze Technology отменил IPO на Шанхайской фондовой бирже незадолго до того, как Пекин начал расследование в отношении американского поставщика микросхем памяти Micron Technology, пишет гонконгская газета South China Morning Post (SCMP).

По информации издания, Memblaze является крупным клиентом Micron. Компания якобы заранее сформировала запасы чипов памяти Micron на сумму в несколько десятков миллионов долларов США, причем на условиях, которые не предусматривают возможность возврата невостребованной продукции производителю. Таким образом, у нее могут возникнуть проблемы со сбытом готовой продукции в условиях санкий против Micron.

SCMP подчеркивает, что доказательства наличия связи между двумя этими событиями на данный момент отсутствуют. Однако проверка Micron последовала спустя всего три дня после того, как Memblaze отказалась от идеи первичного размещения акций.

Запрет продукции Micron в КИИ

Пример Memblaze наглядно иллюстрирует то, какие последствия могут иметь санкции КНР в отношении Micron для местных технологических компаний, отмечает издание.

Крупнейшие китайские производители серверного оборудования, в том числе Inspur Group и Lenovo Group, уже попросили своих поставщиков воздержаться от отгрузки компьютерных модулей, содержащих микросхемы, выпущенные Micron, утверждает SCMP со ссылкой на информированные источники. К этому вендоров подтолкнул частичный запрет на использование продукции американской компании, введенный Пекином.

Основанием для введения запрета стали результаты проверки продукции Micron на предмет угрозы национальной безопасности, начатой властями Китая в апреле 2023 г. 21 мая Государственная канцелярия интернет-информации КНР объявила о том, что Micron проверку не прошла. Затем последовал запрет на использование чипов компании операторам критической инфраструктуры – банкам, телекому и др. Каким именно образом продукция Micron угрожает безопасности КНР, власти страны не уточнили.

Министерство торговли США назвало обвинения в адрес Micron беспочвенными и осудило действия Пекина. Министр торговли Джина Раймондо (Gina Raimondo) пообещала принять меры по противодействию «нерыночной практике КНР» с привлечением партнеров по «Большой семерке».

Бизнес-связи Memblaze и Micron

Memblaze была учреждена в 2011 г. в столице КНР – Пекине. Компания специализируется на производстве SSD корпоративного уровня. Микросхемы флеш-памяти (NAND) и энергозависимой динамической памяти (DRAM), применяемые в ее продукции, Memblaze закупает у иностранных поставщиков. В распространяемых компанией информационных материалах не содержатся сведения о том, кто является основным ее поставщиком, однако, как отмечает SCMP, некоторые факты, приведенных в них, позволяют склоняться к версии о том, что это Micron.

Член совета директоров Memblaze Юань Жун (Yuan Rong) в прошлом работал в шанхайском подразделении Micron, занимая позицию ведущего инженера. В период с 2008 по 2011 г. Чжан Чжицин (Zhang Zhiqing), ныне супервайзер в Memblaze, трудился в должности инженера Micron с 2009 по 2011 г., а затем – с 2015 по 2016 г.

«Дочка» американского чипмейкера – Micron Semiconductor Asia – приобрела 1,37-процентную долю в Memblaze за $93,3 тыс. в мае 2021 г., всего за несколько месяцев до подачи компанией документов для выхода на шанхайскую биржу Star Market, которая работает с 2019 г. и позиционируется в качестве местного аналога американской высокотехнологичной Nasdaq.

Головная боль для инвесторов

SCMP отмечает, что с запретом на закупку продукции Micron инвесторы, вложившиеся в завязанный на работу с чипмейкером бизнес, заняты тем, что пытаются понять, каким образом подобные санкции могут отразиться на них.

Shenzhen Longsys Electronics, один из главных клиентов Micron на территории континентального Китая, поспешил развеять опасения инвесторов и заверил их в том, что компания продолжает свою деятельность «в обычном режиме, в соответствии с законодательством».

Состояние рынка памяти

Китай остается важным рынком сбыта продукции для Micron. По итогам 2022 г. на продажи в КНР приходилось около 11% от совокупной выручки компании, которая составила $30,8 млрд. По собственной оценке Micron, продажи компании упадут на 1-9% из-за санкций Китая.

Ситуация на рынке компьютерной памяти для производителей, в том числе и Micron, по-прежнему остается весьма плачевной. Согласно прогнозу аналитиков TrendForce, во II квартале 2023 г. цены на DRAM и NAND продолжат снижаться – на 13-18% и 8-13% соответственно. Ведущих производителей микросхем памяти ожидает снижение выручки в связи со слабыми продажами серверного оборудования и значительными запасами готовой продукции.

В ноябре 2022 г. CNews писал о том, что Micron готовится сократить объемы производства, чтобы остановить падение цен. Южнокорейские конкуренты компании в лице Samsung и Sk Hynix предприняли аналогичные меры.