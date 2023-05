Учеба на ИТ-специалиста стала бесполезной. Отныне программировать может любой двоечник без знаний, навыков и даже без клавиатуры

Гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг заявил о новой эпохе в программировании, когда многолетний опыт в написании программ больше не нужен. Отныне создать приложение может каждый, кто умеет говорить – в этом ему поможет генеративная нейросеть. Хуанг уверен, что искусственный интеллект пригодится во многих сферах, например, в архитектуре. Но это ставит миллионы людей под угрозу потери работы.

Искусственный программист вместо настоящего

Глава корпорации Nvidia, лидера на мировом рынке дискретных графических ускорителей, Дженсен Хуанг (Jensen Huang) предрек скорый конец ИТ-индустрии в том виде, в котором она существует сейчас. Как пишет CNBC, Хуанг утверждает, что сейчас стать программистом может каждый, даже если у него под рукой нет клавиатуры, а в голове – необходимых знаний и навыков.

Хуанг заявил, что такое стало возможным благодаря повсеместному внедрению искусственного интеллекта (ИИ). Больше не нужно учиться на программиста, иметь углубленные знания в математике и физике, и даже печатать на клавиатуре, получается, можно не уметь – современные нейросети способны выдать готовый программный код просто по нескольким вводным данным, сказанным голосом.

Иначе говоря, в теории, написать программу может любой человек – генеративные нейросети все сделают за него. Генеративный ИИ — это один из видов искусственного интеллекта, который может создавать различные типы контента, включая текст, изображения, аудио и синтетические данные. Примером может служить нашумевшая сеть ChatGPT, которая способна генерировать даже научные работы – с ее помощью российский студент в начале 2023 г. написал и успешно защитил диплом.

Ошибки при компиляции – в прошлом

Новое слово в программировании сильно упрощает сам процесс создания программ, пишет CNBC. Использующие генеративные ИИ программисты больше не будут часами писать код и, получив в результате ошибку компилятора из-за неправильного использования точки с запятой или ее отсутствия, тратить еще больше времени на его отладку.

Фото: FreePik Сломалась клавиатура, а программировать надо? Не беда - нейросеть выручит

Хуанг в красках описывал возможности программирования с использованием искусственного интеллекта в рамках презентации новой суперкомпьютерной платформы DGX GH200, предназначенной для создания генеративных моделей ИИ. «Этот компьютер не заботится о том, как вы его программируете – вместо этого он попытается понять, что вы имеете в виду, потому что у него есть невероятные возможности большой языковой модели. Таким образом, барьер для вхождения в сферу программирования невероятно низок», – отметил Хуанг.

Глава Nvidia заявил также, что генеративный ИИ является «самой важной вычислительной платформой нашего поколения» (most important computing platform of our generation), поскольку и отдельные программисты, и целые компании уже переходят к созданию новых приложений с использованием искусственного интеллекта.

«Мы преодолели цифровой разрыв. Отныне каждый – программист. Теперь просто нужно сказать что-нибудь компьютеру» (We have closed the digital divide. Everyone is a programmer. Now, you just have to say something to the computer), – подытожил Дженсен Хуанг.

К чему ограничиваться строками кода

Представители Nvidia отметили, что генеративный ИИ пригодится в работе далеко не только программистам – сфера его использования вовсе не ограничивается ИТ-отраслью. По их словам, нейросети этого типа пригодятся художникам, поскольку многие современные модели ИИ умеют создавать изображения по текстовому описанию. Развитие архитектуры тоже может быть тесно связано с использованием генеративного искусственного интеллекта – нейросети могут помогать архитекторам создавать трех- и двумерные планы этажей зданий, планирующихся к постройке.

Генеральный директор Nvidia сказал, что генеративный ИИ отныне способен понимать информацию, отличную от текста и чисел. Он «теперь может понять мультимодальность, и именно поэтому эта компьютерная революция может повлиять на каждую отрасль», — добавил Хуанг.

Что же до программирования, то генеративные нейросети способны не только создавать новые программы, но и помогать в доработке имеющихся. Они могут пригодиться в их отладке и в добавлении в них новых функций.

Прогресс или безработица

Искусственный интеллект, способный писать программы – это больше не суперсекретная программа, доступ к которой есть лишь у ограниченного числа лиц. Таких нейросетей становится все больше, и многие из них доступны с экрана мобильного телефона или полностью бесплатно, или за небольшое вознаграждение – к примеру, подобный сервис за $19 в месяц (1520 руб. по курсу ЦБ на 30 мая 2023 г.), предлагает принадлежащий Microsoft репозиторий GitHub. Это может грозить программистам потерей источника средств к существованию.

Внедрение генеративных ИИ действительно может лишить (и уже лишает) обычных людей их работы, притом далеко не только программистов, которые потратили годы на обучение и совершенствование своих навыков. Как только нейросети научились генерировать удобочитаемые тексты, журналисты оказались под угрозой массового «паломничества» в центры занятости – прецедент был создан в марте 2023 г., когда компания Red Ventures, которой с 2020 г. принадлежит авторитетное издание CNET, начала разгонять штат. Все большее число материалов для CNET теперь пишет искусственный интеллект, а настоящие журналисты ищут работу.

В начале мая 2023 г. стало известно о планах IBM по увольнению в течение ближайших пяти лет почти 8000 офисных работников с целью замены их на искусственный интеллект. Ему доверят рутину, а задачами, для решения которых требуются абстрактное мышление и творческий подход, продолжат заниматься люди. А с учетом того, что IBM очень любит увольнять десятки тысяч людей по поводу и без, эти планы, вероятнее всего, она постарается реализовать в кратчайшие сроки.

В некоторых компаниях искусственный интеллект стал заменять рекрутеров – специалистов по подбору кадров. Такое происходит, например, в Amazon, где ИИ, как показала практика, вполне успешно справляется с поиском наиболее подходящих на ту или иную вакансию соискателей.