Зарплаты PHP-программистов выросли по всей России. Спрос есть даже на джунов

Зарплата PHP-программистов всего за год выросла почти на 10%, притом далеко не только в Москве и Санкт-Петербурге. В столице такие специалисты теперь могут просить вплоть до 550 тыс. руб., хотя годом ранее им платили не больше 500 тыс. руб. При этом в России не зафиксированы случаи замены реальных программистов на искусственный интеллект, как это происходит в других странах – настоящие ИТ-эксперты по-прежнему в цене.

Хорошо быть PHP-программистом

В России зафиксирован резкий рост зарплат веб-программистов, освоивших язык PHP. Как сообщили CNews представители сервиса по поиску работы SuperJob, в зависимости от квалификации и лет работы в мае 2023 г. пишущие на PHP специалисты получали вплоть до 550 тыс. руб. Безусловно, на размере зарплаты сказывается и город, в котором работает программист, но место его проживания в эпоху удаленной работы на этом если и отражается, то далеко не во всех случаях. Главное – жить в пределах России, поскольку все больше компаний начинают увольнять сотрудников, уехавших за границу. Государство тоже против таких удаленщиков.

В городах-миллионниках самыми высокими зарплаты PHP-кодеров оказались, ожидаемо, в Москве и Санкт-Петербурге – здесь даже начинающие программисты могут получать от 90 и 80 тыс. руб. соответственно. Меньше всего, как выяснилось, платят таким работникам в Уфе – в этом городе их оклад начинается с 60 тыс. руб., и этот же город находится на последнем месте по среднерыночной заработной плате PHP-программистов – 190 тыс. руб. против 210 тыс. руб. в Санкт-Петербурге и 270 тыс. руб. в Москве.

На самый высокий уровень дохода могут претендовать кандидаты со стажем программирования минимум от трех лет, располагающие при этом знанием различных фреймворков, а также опытом проектирования и разработки высоконагруженных систем. В Москве они могут просить 550 тыс. руб. в месяц.

Как сильно выросли зарплаты

CNews обозревал зарплаты PHP-программистов по статистике SuperJob в июне 2022 г. С тех пор они стали получать значительно больше – по подсчетам SuperJob, годовой рост зарплаты разработчиков PHP выросл на 8%. Притом это касается всех городов-миллионников – год назад работа PHP-программиста в Волгограде, к примеру, оценивалась минимум в 60 тыс. руб. теперь же им платят 65 тыс. руб.

PHP-програмисты молодеют и быстро меняют работу

В мае 2023 г. среднестатистическим российским программистом на PHP являлся мужчина в возрасте 35 лет (в 90% резюме). У такого специалиста в 72% случаев есть высшее образование, и он проработал на последнем месте работу около трех с половиной лет. 48% соискателей на должность PHP-программиста не имели работы на момент размещения резюме, а к переезду в другой город были готовы 39%.

За год среднестатистический портрет кандидата на должность PHP-программиста сильно изменился. В июне 2022 г. это был 37-летний мужчина, который отработал на последнем месте работы четыре года. Высшее образование на тот момент было у 75% соискателей, у 44% не было работы, а против переезда в другой город ради хорошей зарплаты не возражали 34%.

Джуны, мидлы и сеньоры

Всем без исключения специалистам, пишущим на PHP, нужно выполнять три основных задачи на любой работе – разрабатывать ПО, оптимизировать код, а также заниматься написанием и доработкой дополнительных модулей, новых сервисов и скриптов. Но в целом к работникам требования разнятся и зависят от количества лет, отданных профессии, и объему накопленного багажа знаний.

Таких программистов можно условно поделить на четыре категории, где первая – это джуны, то есть начинающие программисты, которым никто не будет платить сотни тысяч рублей, но и от которых многого пока не ждут. Четвертая категория – это самые опытные специалисты, которые не согласятся получать зарплату джуна, ни требовать с которых будут намного больше.

Требования и пожелания к профессиональным навыкам программистов PHP в мае 2023 года

Зарплатный диапазон Требования и пожелания к профессиональным навыкам I знание теории баз данных и практический опыт работы с СУБД; знание принципов объектно-ориентированного программирования; знание JavaScript, HTML и CSS, XML; знание английского языка на уровне чтения технической документации; опыт программирования на PHP от полугода II знание методов защиты информации в сетевых приложениях; навыки работы в среде Linux/Unix; опыт работы с системами контроля версий; опыт разработки и запуска сайтов, приложений; опыт работы программистом PHP от 1 года. Возможное пожелание: знание методик организации процесса разработки в команде III отличные знания и навыки работы с PHP 7, 8 и СУБД; знание английского языка на разговорном или свободном уровне; знание и понимание принципов SOLID и DRY; отличные навыки объектно ориентированного программирования; навыки настройки и администрирования веб-серверов; опыт unit-тестирования; опыт рефакторинга чужого кода; опыт работы с фреймворками Lavarel, Symfony; опыт проектирования и поддержки клиент-серверного API; опыт работы программистом PHP от 2 лет. IV опыт разработки и проектирования высоконагруженных систем; опыт работы с Redis, Sphinx, RabbitMQ; опыт работы программистом PHP от 3 лет; возможное пожелание: навыки руководства командой разработчиков

Источник: SuperJob

В каком городе платят больше

Как и в подавляющем большинстве других сфер деятельности, если специалист в области PHP хочет достойную оплату своего труда, ему нужно устроиться в компанию из Москвы или Санкт-Петербурга. В столице его зарплата будет варьироваться от 90 до 550 тыс. руб. в месяц в зависимости от его категории.

В Санкт-Петербурге начинающим программистам платят совсем немного меньше – от 80 тыс. руб. В то же время петербургским сеньорам явно недоплачивают в сравнении их столичными коллегами – они могут рассчитывать максимум на 460 тыс. руб.

Показатели двух столиц совершенно недостижимы для PHP-программистов из Уфы – от 60 до 390 тыс. руб. В Омске и Волгограде ситуация с зарплатами в этой сфере немного лучше – от 65 до 400 тыс. руб. в обоих городах. Идентичный разброс зафиксирован также в Волгограде, Воронеже, Казани и Перми.

Уровень зарплат программистов PHP по городам России в мае 2023 года

Город Категория I, руб. Категория II, руб. Категория III, руб. Категория IV, руб. Среднерыночная зарплата, руб. Москва 90000—130000 130000—180000 180000—350000 350000—550000 270 000 Санкт-Петербург 80000—110000 110000—150000 150000—300000 300000—460000 230 000 Волгоград 65000—95000 95000—130000 130000—250000 250000—400000 195 000 Воронеж 65000—95000 95000—130000 130000—255000 255000—400000 200 000 Екатеринбург 75000—105000 105000—150000 150000—290000 290000—450000 220 000 Казань 65000—95000 95000—130000 130000—255000 255000—400000 200 000 Краснодар 70000—100000 100000—140000 140000—270000 270000—430000 210 000 Красноярск 70000—100000 100000—140000 140000—270000 270000—420000 210 000 Нижний Новгород 70000—100000 100000—135000 135000—260000 260000—400000 200 000 Новосибирск 70000—100000 100000—135000 135000—265000 265000—420000 205 000 Омск 65000—95000 95000—130000 130000—255000 255000—400000 200 000 Пермь 65000—95000 95000—130000 130000—250000 250000—400000 195 000 Ростов-на-Дону 70000—100000 100000—140000 140000—280000 280000—430000 210 000 Самара 70000—100000 100000—140000 140000—270000 270000—420000 210 000 Уфа 60000—90000 90000—125000 125000—245000 245000—390000 190 000 Челябинск 67000—95000 95000—130000 130000—260000 260000—410000 200 000

При всем этом в России пока нет случаев увольнения PHP-специалистов с целью замены их на искусственный интеллект. Пишущих на других языках не выставляют за дверь ради бездушного виртуального ассистента, хотя за пределами России такие случаи фиксируются все чаще.