Банкам придется ходить в Центробанк за разрешением мигрировать на российское ПО и «железо»

Центробанк получит полномочия по согласованию планов кредитных и некредитных финансовых организаций по переходу на отечественное ПО, радиоэлектронную продукцию и телекоммуникационное оборудование. Также Центробанк будет согласовывать заявки указанных организаций на закупку иностранного ПО и оборудования.

Госдума приняла закон о переходе банков на отечественное ПО и оборудования

Государственная дума приняла в третьем окончательном чтении закон о переходе банков (кредитных организаций) на отечественное программное обеспечение (ПО), радиоэлектронную продукцию и телекоммуникационное оборудование.

Документ представляет собой поправки в Закон «О Центральном банке РФ», он был внесен группой парламентариев во главе с председателем комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолием Аксаковым и сенатором Николаем Журавлевым.

Согласно принятому закону, Центробанк будет согласовывать планы мероприятий кредитных организаций по переходу на преимущественное использование российского ПО, отечественной радиоэлектронной продукции и телекоммуникационного оборудования, в том числе в составе программно-аппаратных комплексов, на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ).

Фото: © AK55 / Фотобанк Фотодженика Центробанк получит полномочия по согласованию планов банков по переходу на отечественное ПО, радиоэлектронику и телекоммуникационное оборудование

Также Центробанк будет согласовывать заявки кредитных организаций на согласование закупок иностранного ПО, радиоэлектронной продукции и телекоммуникационного оборудования и закупку услуг, необходимых для их использования на объектах КИИ.

Кредитные организации должны будут обеспечить переход на преимущественное использование отечественного ПО и оборудования и осуществлять закупки иностранного ПО и оборудования в соответствие с согласованными с Центробанком планами и заявками.

Контроль за соблюдением кредитными организациями согласованных планов и заявок будет осуществлять Центробанк по согласованию с Минцифры. Также Центробанк по согласованию с Федеральной службой безопасности (ФСБ) должен будет организовать осуществление кредитными организациями мероприятий по обеспечению безопасности критической информационной инфраструктуры РФ в банковской сфере.

Аналогичные полномочия Центробанк получает и в части согласования планов некредитных финансовых организаций планов по переходу на отечественное ПО, радиоэлектронную продукцию и телекоммуникационное оборудование и заявок на закупку иностранного ПО и оборудования.

Изменения в законопроекте в процессе его принятия

Первоначальная версия законопроекта относилась только к закупкам банками и некредитными финансовыми организациями ПО. Затем требования были расширены на радиоэлектронную продукцию и телекоммуникационное оборудование. Закон вступит в силу через 90 дней с момента его опубликования.

Для чего нужен новый закон

Согласно пояснительной записке к законопроекту, в случае его принятия Центробанк сможет обеспечить выполнение мероприятий по обеспечению технологической независимости на значимых объектах критической информационной инфраструктуры организаций кредитно-финансовой сферы, а также реализацию указанными организациями Доктрины информационной безопасности России.