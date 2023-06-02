Основатель российского суперприложения задолжал 59 млн руб. зарплаты и исчез. Его обвиняют, что он уговорил работника брать кредиты и заложить Mercedes

ИТ-компания, разрабатывающая цифровую экосистему, которая должна была объединить в себе функции YouTube, Telegram, «Яндекс», Wildberries, «Вконтакте», задолжала сотрудникам десятки миллионов рублей. Персонал стартапа более полугода работал бесплатно, веря в идею проекта. Гендиректор и учредитель компании, не только не платил зарплаты, а также просил оформить кредит на себя.

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Как стало известно CNews, российская ИТ-компания «Назарет капитал» задолжала сотрудникам десятки миллионов рублей заработной платы. Об этом рассказали CNews бывшие сотрудники компании. Компания занимается развитием цифровой экосистемы, которая «не имеет аналогов в мире» и «совместит в себе функции маркетплейса, соцсети и мессенджера».

Документально подтвержденная сумма задолженности по заработной плате составляет 58,5 млн руб. на всех сотрудников компании (44 человека) за период с января 2022 г. по август 2022 г. Сумма задолженности варьируется от 120 тыс. до 8 млн руб. на человека.

По словам одного из бывших юристов «Назарет капитал», никому из списка официально заработная плата так и не поступила. Однако ей известно, что некоторым сотрудникам выплачивались в незначительном размере наличные средства. Это также связано с тем, что по данным Федеральной налоговой службы (ФНС), счета компании начали блокировать с июля 2022 г.

Кредиты на сотрудников

Компания «Назарет капитал» примечательна не только невыплатой заработных плат. По данным сотрудников, а также согласно заявлению в Министерство внутренних дел (МВД), гендиректор компании Вадим Назарет неоднократно обращался к одному из них с просьбами взять кредит.

Вадим Назарет, гендиректор и главный учредитель «Назарет капитал» (фото предоставлено сотрудниками компании)

Как рассказал CNews бывший представитель гендиректора Андрей Медлярский, в марте 2020 г. Вадим Назарет еще до найма его на работу, рассказал ему про «Назарет капитал» и попросил три миллиона рублей. Таких денег у Медлярского не оказалось, и тогда гендиректор «Назарет капитал» предложил ему заложить купленный в кредит новый Mercedes-Benz E200D 2019 г. выпуска в ломбард, пообещав через несколько месяцев закрыть автокредит и выкупить машину обратно. Со слов Медлярского, в ломбарде машину заложили за 660 тыс. руб., 500 тыс. руб. из которых он отдал Назарету.

«После того, как мы заложили машину, на следующий день Вадим сказал, что не хватает денег, и предложил взять кредит, — продолжил Медлярский. — Мы с ним обошли несколько банков, но везде получили отказ. Затем он предложил мне взять ноутбук и телефон в кредит для его сотрудника, сказав, что на технику точно можно получить кредит. Я согласился на его предложение». Однако в кредите на покупку техники Медлярскому отказали.

Слова Андрея Медлярского подтверждаются его заявлением в отдел экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Белгороду, а также протоколом объяснений гражданина в МВД. Копии документов есть у CNews. Медлярский рассказал изданию не брал с Назарета расписку в получении средств, а также график погашения долга.

В марте 2021 г. Назарет сообщил Андрею Медлярскому о том, что компания начинает свою работу и попросил его найти для будущих сотрудников помещение, а также «для экономии денежных средств» сделать там ремонт. На что Медлярский согласился. По его словам, заработную плату за его работу ему также не платили.

Медлярский проработал в «Назарет капитал» с июля 2021 г. по март 2023 г. В должности представителя он выполнял поручения гендиректора. За весь период трудовой деятельности, сотрудник получил лишь одну заработную плату в размере 175 тыс. руб., следует из опроса Медлярского сотрудниками МВД. Согласно расчетному листку за март 2023 г., «Назарет капитал» должен Медлярскому 3,1 млн руб.

Почему люди работали за бесплатно

Медлярский не единственный человек, который работал на Вадима Назарета без оплаты труда многие месяцы. CNews поинтересовался у сотрудников, почему же они это делали. Многие ответили, что верили в проект Назарета, их также успокаивал «дорогой вид» офиса и заверения, что «инвесторы вскоре придут и подпишут документы».

«Поначалу, я, когда пришла на собеседование, была удивлена, что у стартапа на вид все очень хорошо с деньгами: офис в хорошем БЦ, два кабинета, ремонт дизайнерский, все брендированное вплоть до бутылок с водой, карандашей и кресел», — рассказала CNews одна из бывших сотрудниц «Назарет капитал» Екатерина Гурова.

«Я продолжал работать, потому что он постоянно говорил, что тот, кто уйдет из команды, не получит ничего и будет считаться слабаком, — отметил Медлярский. — Он говорил, что нуждается в сильной команде, чтобы мы могли достичь мирового уровня».

«Меня многие друзья и родные спрашивали, почему я работаю целый год без зарплаты, — рассказала CNews один из юристов компании. — Сначала я действительно верила в проект. Он очень много говорил про ценности семейные, командные, для государства в целом». По ее словам, Назарет все больше приближал к себе, к своей семье, приглашал на день рождения невесты, не раз приглашал семью одного из юриста в гости, дарил подарки, собирал весь основной коллектив в караоке. Долг перед ней за март 2023 г. составил 2,7 млн руб.

Компания, даже несмотря на невыплаты зарплат, продолжала арендовать новые помещения. По словам экс-юриста, Назарет объяснял это видимостью хорошего положения дел в компании, и это должно было успокоить и удержать людей. При этом бывшая сотрудница давала в займ коллегам, подчиненным, покупала продукты на обед или «приносила готовую еду ребятам, у кого совсем все плохо было». А бывали и дни, когда сотрудники скидывались по мелочи и покупали еду вместе.

«Ну и нельзя исключать, что он оказывал на нас психологическое воздействие, НЛП, возможно, — заключила она. — Смотрел всегда прямо в глаза, говорил низким, тихим, спокойным голосом, манипулировал».

Экосистема, охватывающая все

Согласно официальному сайту компании, а также внутренним документам «Назарет капитал» занималась созданием «цифровой экосистемы нового поколения, соединяющей маркетсеть, социальную сеть и мессенджер на единой платформе» под названием Qwangy. По данным компании, проект не имеет аналогов и способен заменить десятки приложений (YouTube, Telegram, «Яндекс», Wildberries, Ozon, «Вконтакте»).

Кадр из презентации Qwangy

Согласно презентации, которая также есть в распоряжении CNews, проект «не имеет аналогов в мире». Среди амбициозных его целей в документе присутствуют: внедрение ИИ, способного смоделировать поведенческие реакции человека и прогнозировать предпочтения пользователей, заходить в виртуальный магазин и примерять одежду с помощью XR-технологий, повысить безопасность киберпространства, а также помочь государству предоставить российским пользователям лучший отечественный продукт.

Кадр из презентации продукта

Кроме того, среди будущих возможностей платформы указаны «получение кредита от банков партнеров проекта, 3D-аватар пользователя, пользовательский рейтинг, отражающий значимость человека для сообщества, собственный почерк вместо стандартного шрифта» и многое другое.

Продукт так и не увидел свет

По данным разработчиков, которые предпочли сохранить анонимность, продукт разработан только на 30% и даже не дошел до MVP (Minimum Viable Product, минимально жизнеспособный продукт).

Примечательно то, что в ИТ-компании «Назарет капитал» количество разработчиков кратно уступало другим профессиям (директорам, маркетингу, советникам). В компании даже существовал отдел логистики. Согласно файлу, где перечислены все сотрудники и их должности, в компании, которой работало 44 человека, только 10 являлись разработчиками или инженерами.

Иски от юрлиц и сотрудников

CNews располагает документами о займах ООО «Назарет капитал» у компании ООО «Мельагро» на общую сумму не менее 85 млн руб. Эти средства в полном объеме не были возвращены. Согласно картотеке арбитражных дел, в ноябре 2022 г. «Мельагро» обратилась в суд с требованием вернуть 88,2 млн руб. Суд удовлетворил требования истца полностью. В феврале 2023 г. «Назарет капитал» подала апелляционную жалобу, которая осталась без удовлетворения. В суд в мае 2023 г. обратилась и компания «Альфагрупп» с иском на сумму 13,4 млн руб., которая также предоставляла «Назарет капиталу» заем.

Помимо этого, в картотеке «Мосгорсуда» есть информация о 16 исках к «Назарет капитал». Все они касаются невыплаченной заработной платы. Большая часть из них еще не рассмотрена. По некоторым уже приняты положительные решения. Например, суд постановил взыскать с «Назарет капитал» в пользу Евгении Куриловой 1,3 млн руб. заработной платы. Выиграли суд бывшие разработчики компании Михаил Зотчик и Дмитрий Шикарев. Суммы в документах суда не представлены, одна судя по сведениям о задолженности по заработной плате, Михаилу компания должна была выплатить за период с января по август 2022 г. 830,1 тыс. руб. и 607 тыс. руб. Дмитрию.

Сотрудничество с Ереваном и убытки

В разработке продукта Qwangy принимала участие также ереванская компания «Кибер-В», гендиректором которой выступает Лусине Назаретян. По словам сотрудников, она является сестрой Вадима Назарета.

Согласно базе «Контур.фокус», ООО «Назарет капитал» была образована в июле 2019 г. в Москве. Главным учредителем компании выступает Вадим Назарет (ему принадлежит 98,6%). Остальная часть сосредоточена в руках Сергея Николаевича Рязанского (1%) и 0,2% у Сергея Александровича Волкова (полные тезки российских космонавтов), а также 0,2% у Игоря Витальевича Жижикина (полного тезки известного российского актера). По итогам 2022 г. выручка компании составила 100 тыс. руб. при чистом убытке в размере 75,3 млн руб.

Со слов сотрудников компании, Вадим Назарет говорил, что Жижикин получил процент в «Назарет капитал» за то, что снялся в ролике Qwangy, выложенном на YouTube, а космонавт Рязанский организовал отправку флага компании в космос.

Помимо этого, ООО «Назарет капитал» выступает единственным учредителем компании «НК-кибер». Компания зарегистрирована в октябре 2021 г. в Москве, ее гендиректором также выступает Вадим Назарет, следует из «Контур.фокуса». По итогам 2022 г. чистый убыток компании составил 17,5 млн руб.

Сотрудникам «НК-кибер» также задерживают зарплату. В распоряжении CNews есть документы с требованием о выплате зарплаты в размере 1,1 млн руб. за период с февраль 2022 г. по июль 2022 г. от одного сотрудника и еще 384,7 тыс. руб. — от другого за период с февраля 2022 г. по июнь 2022 г.

Что с компанией сейчас

Сотрудники утверждают, что Вадим Назарет сейчас находится в ОАЭ и «привлекает инвесторов» для проекта.

CNews задал вопросы Вадиму Назарету о деятельности компании, выплатах сотрудникам зарплаты, а также о просьбах оформить кредиты, но на момент публикации материала ответа не получил. Помимо этого, CNews задал вопросы Лусине Назаретян о том, является ли она сестрой Вадима Назарета и не задерживают ли сотрудникам компании «Кибер-В» заработную плату.

По словам одного из юристов компании, по состоянию на март 2023 г. в компании оставалось всего несколько человек, которые разместились в одном офисе. По словам Медлярского, в апреле 2023 г. в офис компании приехали судебные приставы и описывали имущество.