США начали атаку на криптобиржи. За два дня власти завалили их исками

Америка против крипты

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) серьезно взялась за криптобиржи. Всего за два дня американский биржевой регулятор подал иски к Coinbase и крупнейшей в мире криптобирже Binance. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Против Binance Holdings Ltd., ее американского филиала BAM Trading Services Inc. (BAMTrading), а также ее главы Чанпэну Чжао (Changpeng Zhao) было выдвинуто сразу 13 обвинений, связанных с нарушениями правил торговли ценными бумагами. «На основании тринадцати обвинений мы утверждаем, что организации Чжао и Binance участвовали в разветвленной сети обмана, конфликтов интересов, не раскрытия информации и преднамеренного уклонения от закона», — сказал председатель SEC Гэри Генслер (Gary Gensler).

К Coinbase у SEC одна претензия. По утверждению регулятора, платформа работала в качестве незарегистрированного брокера. С 2019 г. Coinbase «заработала миллиарды долларов, незаконно содействовала в покупке и продаже криптоактивов», но не регистрировалась как биржа, следует из сообщения.

Исходя из того, что SEC стала подавать к криптобиржам иски, следует, что комиссия признала биткоины ценными бумагами. Из судебных документов SECк Binance следует, что комиссия признала токен BNB, как и стейблкоин BUSD ценными бумагами. BNB — это криптовалюта, которая поддерживает экосистему Binance Chain. BNB является одним из самых популярных utility-токенов в мире. BUSD это стейблкоины, привязанные к доллару США, в соотношении 1:1.



В чем обвиняется Binance

Согласно официальному сообщению SEC, регулятор утверждает, что Binance управляла незарегистрированными биржами, искажала информацию о контроле и надзоре на Binance.US (отдельном американском подразделении биржи) и участвовала в незарегистрированной продаже ценных бумаг.

Чжао и Binance публично заявляли, что клиентам из США запрещено совершать транзакции на Binance.com. Однако, по мнению SEC, Чжао и Binance тайно разрешали крупным клиентам из США торговать на бирже.

По мнению регулятора, Чжао и Binance сознательно нарушали правила и подвергали риску своих клиентов и инвесторов в попытке максимизировать собственную прибыль. По оценке SEC, доход Binance.com и Binance.US с июля 2017 г. от комиссий за транзакции составил не менее $11,6 млрд.

Помимо этого, SEC обвиняет Binance отсутствии биржевой лицензии для торговли ценными бумагами.

Влияние исков на акции

По данным аналитиков, чистый отток активов пользователей с Binance всего за час после появления новостей об иске американского регулятора составил около $1,4 млрд, или 2,2% от общего объема резервов биржи в $62,5 млрд. Чанпэну Чжао заявил, что биржа продолжает работать в обычном режиме и выпустит официальное заявление, когда ознакомится с иском.

А после появления новостей об иске SEC к Coinbase, акции ее материнской компании Coinbase Global Inc, упали на 9,37$, или 16,2%, до 49,33$.