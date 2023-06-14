Как банда «решальщиков» и следователей вымогала 15 миллиардов у владельцев Merlion

Совладельцы группы Merlion признаны гражданскими истцами по уголовному делу в отношении экс-гендиректора группы Вячеслава Симоненко. По версии следствия, он входил в преступную группу с участием «решальщиков» и сотрудников Следственного комитета, которая вымогала 15 млрд руб. у основателей Merlion. Жертвами этой же группы лиц стал и известный предприниматель Давид Якобашвили.

Совладельцы Merlion признаны гражданскими истцами по уголовному делу экс-гендиректора группы

Следственный комитет (СК) признал гражданскими истцами совладельцев ИТ-холдинга Merlion Олега Карчева, Владислава Мангутова (в настоящее время вышел из числа совладельцев) и Алексея Абрамова, а также бывшего вице-президента компании по безопасности Бориса Левина. Об этом CNews сообщил адвокат истцов Георгий Поспелов.

В феврале 2023 г. эти лица подали в СК гражданский иск в рамках уголовного дела в отношении экс-гендиректора холдинга Вячеслава Симоненко. Его обвиняют в причинении материального и морального ущерба истцам. Сумма материального ущерба составляет 2,2 млрд руб., морального - 20 млн руб.

Как совладельцы Merlion находились под стражей

В 2020 г. Карчев, Мангутов, Абрамов и Левин были арестованы в рамках уголовного дела, в котором они были обвиняемыми, а Симоненко, наоборот, потерпевшим.

Как полагает следствие, группа с участием гендиректора Merlion , «решальщиков» и сотрудников Следственного комитета, которая вымогала 15 млрд руб. у совладельцев компании

Симоненко обвинял их в покушении на убийство, выразившимся в попытке поджога его загородного дома в 2015 г. Утверждалось, что исполнителем преступления был некий Григорий Жеренов, ветеран боевых действий на Донбассе, который дал признательные показания.

Впоследствии все обвиняемые вышли на свободу, а уголовное дело закрыто. Затем дело возбудили уже в отношении Симоненко. Жеренов вновь дал признательные показания. На этот раз он признал, что дал заведомо ложные показания против владельцев Merlion.

Как обвиняемые поменялись местами с потерпевшим

Как писала газета «Коммерсант», Жеренов утверждал, что он действовал в составе организованной преступной группы (ОПС), в которую якобы входил и Вячеслав Симоненко. Целью злоумышленников якобы было «получение финансового контроля над Merlion и рейдерский захват основного актива Merlion» – интернет-ритейлера «Ситилинк». Жеренов, благодаря сотрудничеству со следствием, был приговорен к 2,5 годам тюрьмы.

В ходе расследования выяснилось, что Симоненко был клиентом группы «решальщиков», в которую входили гендиректор компании «Комплексная правовая защита» Василий Пашкевич, учредитель этой компании Кирилл Качур (бывший сотрудник СК), его отец Виталий Качур (ранее судим), следователь СК Алексей Неснов и инспектор кадрового управления СК Александр Киреев, пишет «Коммерсант».

Как работали «решалы» и сотрудники СК

Согласно материалам следствия (имеются в распоряжению CNews), целью созданного Виталием и Кириллом Качурами преступного сообщества являлись «хищения путем мошенничества в особо крупном размере имущества, принадлежащего лицам, занимающимися коммерческой деятельностью, вымогательство у них взяток в особо крупном размере, фальсификация доказательств по уголовному делу, привлечение к уголовной ответственности заведомо невиновных лиц, незаконным заключением их под стражу и совершением иных преступлений».

В указанное преступное сообщество были вовлечены Симоненко, Неснов и Киреев. С этой целью Симоненко в 2019 г. обратился в СК, утверждая, что произошедший в его подмосковном доме в 2015 г. пожар был покушением на убийство, организованным совладельцами Merlion. СК сначала отказал в возбуждении уголовного дела, но после служебной проверки, организованной инспектором Киреевым, материалы дела были переданы следователю Неснову.

Тот, «заведомо зная о ложности сообщаемых Симоненко сведениях», изготовил протокол допроса Симоненко, в который внес «несоответствующие действительности сведения». Затем, «на основании сфальсифицированных материалов уголовного дела», были заключены под стражу Левин, Карчев, Мангутов и Абрамов. Позднее к совершению преступления был привлечен «решальщик» Олег Покровский (ранее судимый), который согласился выступать посредником для получения взятки от Карчева, Мангутова и Абрамова.

Адвокат Вадим Лялин, который защищал совладельцев Merlion, убеждал своих подзащитников в СИЗО в необходимости заключить досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием и дать необходимые показания. Со своей стороны, Покровский встретился в ресторане в «Москва-Сити» с адвокатом Мангутова В. Филатовым и потребовал передать от каждого из основателей Merlion по 5 млрд руб. (то есть всего 15 млрд руб.). за прекращение незаконного преследования.

Вымогательство у Давида Якобашвили и других бизнесменов

Согласно материалам следствия, имеющимся у CNews, указанная группа может быть причастна и к другим преступным эпизодам. Так, Виталий и Кирилл Качуры вместе с Покровским, Н. Ковалевой и О. Голубевой получили от сотрудников МВД материалы уголовного дела, связанного с основателем производителя соков «Вимм-Билль-Данн» Давидом Якобашвили.

Под предлогом непривлечения Якобашвили к уголовной ответственности было совершено покушение на мошенничество в отношении денежных средств бизнесмена в размере 3 млн евро. Фигурантами дела являются Василий Пашкеивч и Олег Покровский.

Также Виталий и Кирилл Качур, вместе с Несновым и при посредничестве Покровского, получили взятку от бизнесмена Андрея Енина за непроведение в отношении него следственных действий. Эти же лица вымогали 10 млн евро у замгендиректора «ОМС-Центр» Виктора Найшуллера за непроведение в отношении него следственных действий.

Кроме того за хищение средств у компаний группы Merlion были арестованы Вадим Лялин (он также был лишен адвокатского статуса) и «решальщик» Дмитрий Ноев. По данным «Коммерсанта», оба признали свою вину и рассказали о своем участии в схеме по заказу уголовных дел и их закрытию. Сейчас материалы пяти уголовных дел соединены вместе, говорит Георгий Поспелов.

Вячеслав Симоненко сейчас находится под стражей. Недавно первый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил жалобу на содержание Симоненко под арестом. Неснов, Пашкевич, Виталий и Кирилл Качур покинули страну.