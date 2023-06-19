В России пираты вгоняют друг друга в гроб в борьбе за пользователей. Страдают простые россияне

Компания WesternRus, поставлявшая кинотеатрам пиратские фильмы с русской озвучкой, приостановила свою деятельность. Это может сказаться на ближайших релизах в кинотеатрах – WesternRus отказалась от всех планов на обозримое будущее. Уйти с рынка ее заставили другие пираты – она продавала кинотеатрам копии фильмов с ограниченным количеством показов, а те начали переснимать их для дальнейшего бесплатного (для них самих) проката, то есть, по сути, пиратить.

Пирата взяли на абордаж

Россияне могут остаться без новых иностранных фильмов в кинотеатрах по вине пиратов, пишет портал «Профисинема». Из-за санкций кинотеатры показывают нелицензионные фильмы, в том числе и голливудские, но скоро это может закончиться.

По информации ресурса, компания WesternRus, заменившая в России иностранных прокатчиков и передававшая кинотеатрам ключи для показа фильмов, объявила о приостановке своей деятельности. Другими словами, с поставками фильмов на российские большие экраны в очень скором будущем могут начаться перебои. О своем временном уходе с рынка WesternRus сообщили в своем закрытом Telegram-канале.

Фото: FreePik Когда-то в кинотеатры шли те, кто не хотел смотреть пиратские релизы. Но теперь это в прошлом

Ключ для фильмов – это специальное устройство, внешне напоминающее компьютерный жесткий диск и подключаемое к оборудованию кинотеатров. Такие девайсы запрограммированы на показ фильма некоторое ограниченное и заранее установленное количество раз. Как пишет Telegram-канал «Нецифровая экономика», ключи ввозились в Россию из Казахстана.

Как работал международный бизнес

WesternRus работала в режиме онлайн – связь с клиентами в лице кинотеатров она держала через Telegram. Мессенджер, в 2018 г. переживший блокировку в России, стал площадкой для торговли ключами с фильмами, которые она продавала в среднем по 100 тыс. руб. в дни начала проката.

По мере устаревания фильма WesternRus снижала цены на ключи. Однако, как показала практика, для компании бизнес оказался убыточным, притом настолько, что она незамедлительно вышла из игры, решив не поставлять ранее заявленные фильмы.

«Мы приостанавливаем выпуск всех ранее заявленных релизов», – говорится в официальном заявлении компании. А виноваты во всем, по мнению компании, сами кинотеатры.

Кто все испортил

Список причин, по которым WesternRus приостановила свою деятельность, сравнительно велик, и первым в списке стоит кинотеатры, сами превратившиеся в пиратов. По словам источников «Профисинема», кинотеатры начали переснимать фильмы и затем распространять их в обход WesternRus. Результат – падение выручки и низкая окупаемость релизов.

Последнее, впрочем, связано не только с пиратами, маскирующимися под сети кинотеатров. На низкую маржинальность бизнеса, судя по всему, влияет и низкая стоимость продажи ключа на один зал.

Свою роль в случившемся сыграла и российская студия дубляжа Red Head Sound, которая составила WesternRus весомую конкуренцию. На ее стороне – голоса профессиональных актеров дубляжа, к которым давно привыкли российские зрители, а также команда закадровых специалистов – режиссеров, звукорежиссеров и переводчиков. К тому же она начала сильно демпинговать, чтобы переманить клиентов. Этот же метод взяла на вооружение и WesternRus, но, не имея возможности предоставить зрителям «правильный» дубляж, этот бой проиграла.

Только лишь Telegram Red Head Sound не ограничивается - она есть и в интернете, и на YouTube

«Следующий шаг для Read Head Sound только стать корсарами, получить от короны официальный документ и сажать других пиратов», – пишет Telegram-канал «Нецифровая экономика».

Новый золотой век Рунета

2022 и 2023 гг. – это эпоха расцвета пиратства в России во всех ее проявлениях. Многие россияне перестали покупать иностранное лицензионное ПО – кто-то в знак протеста против ухода из разработчиков из страны, кто-то из-за отсутствия возможности совершить перевод – иностранные платежные системы Visa и MasterCard в России больше не работают, а покупать лицензию через посредников с их наценкой им не хочется.

То же касается и иностранных фильмов – пропажа релизов из онлайн- и офлайн-кинотеатров напомнила россиянам о сайтах, где нужный полный метр можно скачать почти сразу после его премьеры за рубежом. Первый этап расцвета популярности пиратства пришелся на конец весны 2022 г., второй – на начало осени 2022 г. К концу года выяснилось, что это ударило даже по поставкам ноутбуков с Windows – россияне в ответ на бесчисленные антироссийские санкции Microsoft начали самостоятельно устанавливать ее, предварительно скачав готовую сборку из интернета. Иногда, правда, это может привести к заражению компьютера вредоносным ПО.

При это борьба с пиратством в интернете совершенно никак не влияет на рост выручки легальных кинотеатров. В апреле 2023 г. CNews писал, что блокировка таких ресурсов, и особенно торрентов с пиратским кино и сериалами, лишь лишает радости пользователей и доставляет им дополнительные неудобства.