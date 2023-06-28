В центре Москвы за бесценок продан гигантский 250-летний особняк «ИТ-дочки» «Ростеха»

Институт ЦНИИ ЭИСУ, некогда подконтрольный «Ростеху», лишился своего исторического здания в центре Москвы. Его продали на четверть дешевле кадастровой стоимости, а новый владелец может перепродать его более чем в семь раз дороже. Проблемы института длились годами – он погряз в исках и финансовых проблемах, а в 2019 г., в год 50-летия, он был объявлен банкротом. Также на продажу выставлена его интеллектуальная собственность.

Институт-банкрот остался без крова

Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления (АО ЦНИИ ЭИСУ), бывшая «ИТ-дочка» госкорпорации «Ростех», лишился принадлежавшего ему особняка площадью 9200 кв. метров в центре Москвы. Как пишет «Коммерсант», здание, построенное во второй половине XVIII века, досталось новому собственнику за 1,27 млрд руб.

Новым владельцем здания стала компания ООО «Лидэстейт», входящая в группу компаний R4S Group. Она занимается реализацией недвижимости в центре российской столицы.

Редакция CNews выяснила, кадастровая стоимость особняка, расположенного на углу Малой Бронной и Тверского бульвара в центре Москвы, составляет 1,62 млрд руб. (данные Росреестра). Непосредственного владельца Росреестр не указывает – в его базе указана лишь форма собственности – «частная».

Средоточие знаний и технологий скоро может превратиться в обычную гостиницу

Кадастровая стоимость недвижимости или земельного участка в России в подавляющем большинстве случаев в несколько раз ниже реальной рыночной цены объекта, вне зависимости от региона его расположения. Как сообщал CNews, здание ЦНИИ ЭИСУ было выставлено на продажу еще в августе 2022 г. именно по кадастровой стоимости, но компании «Лидэстейт» в итоге удалось получить солидную скидку.

Невероятно выгодная сделка

Опрошенные изданием эксперты полагают, что новый владелец здания, принадлежавшего ЦНИИ ЭИСУ, сможет распродать площади в нем с гигантской выгодой. Директор департамента рынков капитала Nikoliers Денис Платов заявил изданию, что покупку «Лидэстейт» совершила «на рыночных условиях». По его мнению, компания в дальнейшем может превратить особняк в апарт-комплекс премиум-класса – затраты на это могут достичь 2,5 млрд руб., считает эксперт.

Дальнейшая реализация площадей в этом комплексе может принести его новому владельцу вплоть до 9 млрд руб., рассказал изданию партнер Ricci | M&A Петр Виноградов. Таким образом, даже с учетом двухмиллиардных вложений, разница составит боле 5,7 млрд руб.

Но реальность может внести свои коррективы в этот потенциальный план. Согласно базе ЕГРН, купленная ООО «Лидэстейт» недвижимость в центре Москвы имеет статус выявленного памятника архитектуры. Этот факт может не позволить превратить особняк в жилое здание и обеспечить массу ограничений при реставрации, заявила «Коммерсанту» директор департамента финансовых рынков и инвестиций NF Group Виктория Петрова.

Однако и из этой ситуации есть выход, считает Петр Виноградов. По его мнению, если здание не получится перевести в жилой фонд, его площади можно будет сдавать как торговые.

Как банкротили «дочку» «Ростеха»

ЦНИИ ЭИСУ был основан в 1969 г. с целью обеспечение руководства федеральных органов власти СССР при принятии решений о стратегических и тактических задачах развития оборонной промышленности страны. С момента своего образования и вплоть до 1998 г. его контролировал Миноборонпром, а после управление институтом перешло Минпромторгу. В 2010 г. полномочия были переданы Минобороны, а «Ростех» руководил им с 2014 г.

К новейшим разработкам института относятся в первую очередь операционные системы семейства «Заря», ОС «Рассвет», а также аппаратно-программный модуль доверенной загрузки «Центурион» Из-под его пера выгли программно-аппаратный комплекс «Паутина», ПО системы мониторинга и диагностики «Аргус», ПО системы резервного копирования «Ковчег», геоинформационная система «Позиция», система оптического распознавания текста «Буквоед» и и пр.

В 2018 г. CNews писал о финансовых проблемах в институте, которые никто не спешил решать. В мае 2019 г. дошло до того, что коллектив ЦНИИ ЭИСУ обратился с жалобой напрямую к Президенту России Владимиру Путину. Сложившуюся ситуацию подписанты коллективного письма связывали с «бездарностью» непосредственного руководства и отсутствием должного внимания «Ростеха» к проблемам этого стратегического предприятия.

Однако это совершенно не помогло институту встать на ноги. В свой 50-летний юбилей он был объявлен банкротом – CNews сообщил об этом в конце 2019 г. Проблему к тому моменту еще можно было решить, но действия в этом направлении если и предпринимались то безуспешно. В январе 2022 г. дочерняя ИТ-структура «Ростеха» была окончательно признана банкротом. Причиной тому стали, в том числе, многочисленные иски госорганов и ИТ-компаний. К 2017 г. их общая сумма достигла 700 млн руб.

Следующим ударом по ЦНИИ ЭИСУ стала инициация процесса продажи его здания в августе 2022 г. наряду с особняком в центре Москвы нового владельца стали подыскивать и для его интеллектуальной собственности – патентов на изобретения и прав на специализированные ОС, ПО и пр.

Подробнее о новом владельце

Согласно базе ЕГРЮЛ, компания «Лидэстейт» была основана в Москве в мае 2016 г. На момент выхода материала ее уставный капитал составлял 10 млн руб., а пост ее гендиректора занимал Андрей Маталыга. Он же является единственным учредителем компании, основной вид деятельности которой – «строительство жилых и нежилых зданий» (код ОКВЭД – 41.20). Дополнительных видов деятельности 26, среди них – «покупка и продажа собственного недвижимого имущества» (68.10).

Как пишет «Коммерсант», Андрей Маталыга – это партнер основного владельца R4S Group Сергея Мефедова. Последний, по информации «Ведомостей», располагает деловыми связями с Артемом Дюминым – братом губернатора Тульской области Алексеем Дюминым.