IBM сменила гендиректора российского офиса, назначив третью женщину подряд

Корпорация IBM, ушедшая из России, но сохранившая в ней «юридическое существование», сменила главу московского представительства. Новым гендиректором ООО «ИБМ Восточная Европа/Азия» в третий раз подряд стала женщина.

Смена руководства IBM

Как выяснил CNews, представительство американской компании IBM в нашей стране сменило официальное руководство. По данным ЕГРЮЛ, 10 июля 2023 г. гендиректором ООО «ИБМ Восточная Европа/Азия» стала Ирина Казакова.

На этом посту она сменила Татьяну Сорокину, которая, как и предсказал незадолго до этого CNews, заступила в свою должность в марте 2021 г. Она проработала в IBM с 1995 г. и ранее занимала пост коммерческого директора в российском представительстве.

До Сорокиной пост главы IBM в России и странах СНГ занимала Ирис Джеба (Iris Dzeba), которая ушла на повышение — на одну из управляющих должностей в регионе стран Центральной и Восточной Европы.

Фото: соцсеть IBM Главой IBM в России стала Ирина Казакова

Из записей также следует, что Казакова еще 9 марта 2023 г. стала гендиректором ООО «Научно-технический центр ИБМ» — стопроцентной «дочки» ООО «ИБМ Восточная Европа/Азия». Здесь она сменила Михаила Бавбеля, который возглавлял данное подразделение с июня 2016 г.

Участником или руководителем иных юрлиц Ирина Казакова не является. Каких-либо ее ранних связей с компанией IBM поисковые системы не обнаруживают.

ООО «ИБМ Восточная Европа/Азия» является юрлицом, организованным и существующим по законодательству России. Оно было зарегистрировано в Москве 20 сентября 1999 г.

Организация занималась продвижением оборудования и ПО производства IBM, услуг гарантийного и послегарантийного обслуживания техники, консультационных услуг по разработке ПО, услуг по системной интеграции, бизнес-консалтингу, стратегическому аутсорсингу, обучению специалистов и пр. Эту деятельность она вела на территории России, а также Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Общество имело филиал в Казахстане (в Астане), зарегистрированный в 2014 г.

Напомним, 7 июня 2022 г. стало известно об окончательном уходе IBM из России на фоне спецоперации на Украине. Об уходе IBM с российского рынка заявил лично гендиректор компании Арвинд Кришна (Arvind Krishna), занявший этот пост 6 апреля 2020 г. «Позвольте мне внести ясность: мы приостановили все операции в России», — заявил тогда он.

Подробности ухода IBM из России

Как сообщается в финансовой отчетности российского представительства IBM на сайте ФНС, после прекращения коммерческой деятельности в нашей стране организация сохранила при этом свое «юридическое существование». «В соответствии с данным решением планируется осуществить продажу или списание активов», — говорится в документе.

В связи с сокращением штата общества было уволено более 95% сотрудников, их выходное пособие составило 536,7 млн руб. По данным компании, численность ее персонала на 31 декабря 2022 г. уменьшилась до девяти человек. Годом ранее их было 500, двумя годами ранее — 902.

По итогам 2022 г. выручка организации сократилась на 76% до 2,5 млрд руб. Чистая прибыль при этом оказалась на уровне 129,4 млн руб. По итогам 2021 г. она достигла 2,7 млрд руб.

В феврале 2023 г. были проданы комплектующие к продукции IBM на сумму 848,1 млн руб. «Покупатель оплатил полную стоимость полученных запасных частей», — говорится в отчете.