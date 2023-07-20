Умер легендарный хакер, который попал в книгу Гиннеса, большой поклонник России

Умер Кевин Митник, который крал данные, но не деньги. После тюрьмы он помогал спецслужбам расследовать киберпреступления, писал книги и несколько раз посещал Россию.



Печальная новость

Американский специалист по компьютерной безопасности, который когда-то был одним из самых разыскиваемых компьютерных преступников в Соединенных Штатах, Кевин Митник (Kevin Mitnick) умер от рака 16 июля 2023 г. Ему было 59 лет, диагноз ему поставили больше года назад. Его смерть подтвердила изданию New York Times Кэти Уоттман (Kathy Wattman), пресс-секретарь компании по обучению кибербезопасности KnowBe4, соучредителем которой он является. Причиной смерти стали осложнения от рака поджелудочной железы.

Митник был известен своими преступлениями в 1990-х гг. Его обвиняли в краже тысяч файлов данных и номеров кредитных карт с компьютеров по всей территории США.

Карьера хакера

Митник сидел в тюрьме, имел статус хакера «номер один» и строчку в Книге рекордов Гиннесса. В 1995 г. New York Times назвала его «самым разыскиваемым кибервором» и сообщила, что осужденный компьютерный преступник, скрывающийся от сотрудников федеральных правоохранительных органов с ноября 1992 г., на протяжении многих лет использовал свои сложные навыки, чтобы проникнуть во многие телефонные и сотовые телефонные сети страны и разрушить правительственные, корпоративные и университетские компьютерные системы.

Фото: соцсеть Митника Скончавшийся Кевин Митник похитил данные кредитных карт у тысяч американцев, но не воспользовался ими в корыстных целях

Митник был таким популярным, что в 1998 г. группа его почитателей, призывающая его освободить, на несколько часов захватила сайт The New York Times и вынудила электронное издание газеты закрыться в то время, когда трафик был особенно интенсивным.

В чем секрет

Атаки знаменитого хакера основывались больше на манипулировании людьми, а не программным кодом.

«Люди являются самым слабым звеном. Вы можете иметь наилучшие технологии, отлично настроенные межсетевые экраны, системы обнаружения вторжения, биометрические приборы, а некто обратится к ничего не подозревающему сотруднику компании, который выдаст что-нибудь лишнее», — сказал Митник на конференции «Инфраструктуры электронного бизнеса», о которой писал CNews в 2000 г.

Вторая карьера

Митник был освобожден в 2000 г. и начал новую жизнь — карьеру консультанта по безопасности и писателя. Он несколько раз приезжал в Россию в качестве спикера на различные конференции.

В последнее время он являлся исполнительным директором Mitnick Security Consulting, работал в компании KnowBe4 и сотрудничал с государственными организациями в области обеспечения информационной безопасности.

Было два случая, когда он помогал окружной прокуратуре получить доступ к необходимым данным. «Мне кажется занятным, что меня сегодня привлекают в качестве консультанта те спецслужбы, которые преследовали меня как хулигана, — сказал он в интервью CNews в 2005 г. — Совсем недавно, например, я помогал мичиганской полиции обнаружить телефонного террориста».

Талантлив с детства

В 2011 г. вышли мемуары Митника «Призрак в Сети. Мемуары величайшего хакера», где он писал, что вырос в Лос-Анджелесе и был единственным ребенком разведенных родителей. Он часто переезжал и был одиночкой, изучающим фокусы. К 12 годам он понял, как свободно ездить на автобусе, используя перфокарту за $15 и пустые билеты, выловленные из мусорного бака. В старшей школе у ​​него появилась одержимость внутренней работой переключателей и цепей телефонной компании. К 17 годам он копался в различных корпоративных компьютерных системах и в конце концов впервые столкнулся с властями из-за этой деятельности.

В мемуарах Митник утверждал, что он не воспользовался добытыми номерами кредитных карт в корыстных целях. Ему нужна была сама победа. «Любой, кто любит играть в шахматы, знает, что достаточно победить соперника. Вам не нужно грабить его королевство или захватывать его активы, чтобы сделать его стоящим», — написал он в своей книге.

В интервью CNews в 2005 г. Митник рассказывал, что если бы не стал хакером, то все равно связал бы свою жизнь с компьютерами, окончил бы школу, институт и стал бы заниматься вопросами компьютерной безопасности и администрирования.