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На «Яндекс.маркете» стала доступна электроника из зарубежных магазинов

«Яндекс.маркет» запустил продажи из нескольких зарубежных магазинов. Доставка будет занимать от семи дней и более. Эксперты считают, что это может оказаться слишком долго.

Старт продаж

«Яндекс.маркет» запустил продажи товаров из иностранных магазинов. Сейчас на площадке представлено несколько магазинов из Азии и стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). До конца года площадка планирует привлечь до тысячи продавцов из Китая, Турции, Южной Кореи и стран ЕАЭС. Об этом представитель маркетплейса рассказал «Ведомостям».

Доставку до России станут осуществлять логистические партнеры «Яндекс.маркета», которые будут консолидировать заказы. Строить собственные склады в других странах «Яндекс.маркет» не будет. В целом компания пока не планирует существенных инвестиций в проект, но оставляет за собой возможность вернуться к этому вопросу, если будет большой поток заказов, сообщил представитель компании изданию.

В прошлом «Яндекс.маркет» уже предлагал на своей платформе товары из Китая. Как уточнил представитель «Яндекс.маркета» изданию, такой проект действительно функционирует, но в нем платформа самостоятельно выкупает товары в Китае и предлагает их к продаже в России.

Для пользователей

В зарубежных магазинах на «Яндекс.маркете» можно будет купить электронику, товары для дома, автомобили, товары для красоты и здоровья, а также одежду, обувь и аксессуары.

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Фото: Freepik
«Яндекс.маркет» будет в первую очередь сотрудничать с теми зарубежными магазинами, которые предлагают уникальный ассортимент

«Сотрудничество с иностранными продавцами позволит площадке расширить ассортимент товаров и познакомить покупателей с новыми брендами, которые ранее не были доступны в России», — приводит Rambler заявление пресс-службы «Яндекс.маркета». Доставка будет занимать от семи дней в зависимости от местоположения продавца и покупателя.

На цены зарубежных товаров, продаваемых через маркетплейсы, может повлиять готовящийся проект поправок о налогообложении в ЕАЭС. В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) обсуждают введение НДС на трансграничную торговлю. Это коснется маркетплейсов, которые обяжут платить в бюджет 20% за товары иностранных продавцов, в частности торговцев электроникой из Китая. О готовности такого проекта сообщали «Известия» со ссылкой на заявление представителей Минпромторга.

Для продавцов

«Яндекс.маркет» будет контролировать наличие сертификатов качества и подтверждения оригинальности предлагаемых зарубежными магазинами товаров. Если продавец нарушит правила площадки, его товары скроют с витрины, сообщил «Ведомостям» представитель площадки. Но заблокируют ли в этом случае сам магазин, он не ответил. «Такие случаи мы разбираем всегда индивидуально», — пояснил он.

Что касается взаиморасчетов между платформой и магазином, то представитель «Яндекс.маркета» уточнил, что будет переводить зарубежному партнеру заработанные им средства раз в месяц в валюте страны продавца за вычетом тарифов на размещение товара на платформе, а также на логистику и хранение товаров. Объем этих удержаний представитель компании не раскрыл. Аналогичный порядок сейчас действует и в отношении российских продавцов.

Конкуренты

Другие российские маркетплейсы уже давно пробуют привлекать зарубежных селлеров. Направление трансграничной торговли сейчас активно растет у Ozon, а до этого росло у «Алиэкспресса», и «Яндекс.маркет» сейчас фактически повторяет стратегии этих игроков, сказал «Ведомостям» гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. По его мнению, вполне резонно, что в борьбе за уникальный ассортимент российские маркетплейсы будут развивать сотрудничество с зарубежными компаниями, тем более что российский рынок выглядит перспективно для фирм из Китая, Турции, ЕАЭС.

В ближайшее время конкуренция на рынке трансграничных продаж будет увеличиваться, так как параллельный импорт все же ограничивает ассортимент: по альтернативным каналам ввозятся только самые топовые позиции, и расширять ассортимент эффективнее через интеграцию трансграничных продаж в свою площадку, уточнил изданию Бурмистров. По его оценке до конца 2024 г. доля трансграничных продаж «Яндекс.маркета» может вырасти до 5% оборота.

Многое будет зависеть от организации логистики. «Покупатели в среднем готовы ждать один-два дня, в редких случаях – до недели, но только небольшой процент покупателей устроит доставка за три недели даже при низкой цене товара», — сказал «Ведомостям» Лео Шевченко, основатель онлайн-школы по работе на маркетплейсах «Меркатус». Представитель Wildberries добавил, что их маркетплейс запускал продажи из Китая несколько лет назад, но после непродолжительного времени работы в тестовом режиме закрыл этот проект, так как покупателям не нравились сроки доставки.

Анна Любавина

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