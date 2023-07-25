Путин подписал закон о цифровом рубле. Как он будет работать, какие установлены ограничения

В России принят закон о цифровом рубле. Будет создана соответствующая платформа, оператором которой выступит Центробанк. Средства с цифровых кошельков можно будет выводить на банковские счета и электронные деньги, при этом на цифровые кошельки будут распространяться взыскания по исполнительным листам и таможенным платежам.

Закон о цифровом рубле

Президент России Владимир Путин одобрил закон о формировании правовых основ для внедрения в стране цифрового рубля. Документ был разработан рядом депутатов и сенаторов, включая председателя комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолия Аксакова, вице-спикера Совета Федерации Николая Журавлева и председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрея Клишаса.

Законопроект был внесен в Госдуму в конце 2022 г. Весной 2023 г. он был одобрен нижней палатой Парламента в первом чтении, затем – во втором и третьем чтениях. В середине июля 2023 г. закон был утвержден Советом Федерации.

Документ представляет собой поправки в целый ряд законов, включая «О банках и банковской деятельности», «О национальной платежной системе», «О Центральном банке», «О несостоятельности (банкротстве)», «О валютном регулировании и валютном контроле», «Об исполнительном производстве» и «О таможенном регулировании».

Пилот по тестированию цифрового рубля

По словам главы Центробанка Эльвиры Набиулиной, пилот по работе с цифровыми рублями начнется в августе 2023 г., в нем примут участие 13 банков, 30 торгово-сервисных предприятий в 11 городах и ограниченное число клиентов в режиме «друзья и семья». Пилот будет происходить на базовых операциях: открытие и закрытие цифровых кошельков, их пополнение и переводы между физическими лицами, а также оплата товаров и услуг цифровыми рублями по QR-коду.

В 2024 г. список операций будет расширен за счет платежей в одно касание с технологией NFC, переводов между юридическими лицами и расширения использования смарт-контрактов с цифровыми рублями. В 2025 г. будет рассматриваться возможность масштабирования системы цифрового рубля.

Для трансграничного взаимодействия рассматриваются два сценария: взаимодействие российской платформы и платформы национальной валюты другой страны, либо создание общего центра расчетов, к которому смогут подключаться платформы цифровых валют других стран.

По словам Набиулиной, переводы цифровых рублей для граждан будут бесплатными, при этом месячный лимит для пополнения кошелька составит 300 тыс. руб. Для бизнеса внедрение цифрового рубля будет означать снижение эквайринговой комиссии до 0,3%.

Платформа цифрового рубля

Согласно закону, под платформой цифрового рубля понимается информационная система, посредством которой взаимодействуют оператор платформы, ее участники и пользователи в целях совершения операций с цифровыми рублями. Оператором платформы цифрового рубля является Центробанк. Он же определяет правила платформы, которые устанавливают условия доступа к ней, а также максимальное значение размера платы, взимаемой участниками платформы с пользователей, максимальные суммы операций с цифровыми рублями и суммы остатков цифровых рублей на счетах.

Пользователями платформы являются физические и юридические лица и индивидуальные предприниматели. Участниками платформы являются операторы по переводу денежных средств или иностранные банки, предоставляющие пользователям доступ к платформе цифрового рубля.

Оператор платформы цифрового рубля в целях организации и обеспечения функционирования платформы имеет счета для операций с цифровыми рублями. Оператор платформы определяет перечень и реквизиты распоряжений для совершения операций с цифровыми рублями, а также перечень, форматы, порядок формирования, описания структуры реквизитов и меры защиты электронных сообщений, используемых для взаимодействия оператора платформы, участников платформы и пользователей при совершении операций. Альбом распоряжений для платформы цифрового рубля и альбом электронных сообщений размещаются на сайте Центробанка.

Тарифы на пользование услугами оператора платформы цифрового рубля устанавливает совет директоров Центробанка. Изменения тарифов на услуги оператора платформы, установленных для пользователей платформы из числа физических лиц, может осуществляться не более двух раз в течение одного календарного года.

Открытие и ведение счетов цифрового рубля отдельных сотрудников органов ФСБ (Федеральная служба безопасности), ФСО (Федеральная служба охраны), СВР (Служба внешней разведки), лиц, в отношении которых реализуются меры государственной защиты, объектов государственной охраны и членов их семей и определение особенностей применения при таком открытии и ведении счетов осуществляется на основании соглашений, заключаемых между оператором платформы и указанными органами власти.

Использование словосочетания «платформа цифрового рубля», производных от него слов и словосочетаний в рамках осуществления своей деятельности и рекламе иными лицами, не являющимися оператором или участниками платформы, не допускается.

Операции с цифровым рублем

Денежные средства для формирования остатка электронных денежных средств физического лица, использующего электронное средство платежа, могут быть предоставлены таким физическим лицом оператору электронных денежных средств с использованием открытого ему счета цифрового рубля. Оператор платформы учитывает цифровые рубли пользователей путем формирования записи, отражающей размер обязательств оператора платформы перед пользователями платформы в сумме цифровых рублей, учитываемых на их счетах (формирование остатка цифровых рублей).

К операциям с цифровыми рублями относятся: операции по увеличению остатка цифровых рублей на счете путем перевода денежных средств с банковского счета или уменьшения остатка электронных денежных средств, операции по уменьшению остатка цифровых рублей на счете путем перевода денежных средств на банковский счет или увеличения остатка электронных денежных средств, переводы цифровых рублей.

Перевод цифровых рублей осуществляется исключительно в рамках платформы путем одновременного уменьшения остатка цифровых рублей на счете плательщика и увеличения остатка на счете цифрового рубля получателя средств на сумму перевода цифровых рублей. При недостаточности цифровых рублей на счете, распоряжения пользователя платформы о переводе цифровых рублей исполнению не подлежат.

Операции с цифровыми рублями совершаются в соответствии с правилами платформы на основании распоряжения пользователя платформы (плательщика, получателя средств), составляемого, удостоверяемого и передаваемого участнику платформу, а в случаях, предусмотренных федеральными законами и правилам платформы — оператору платформы. Операции также могут производиться на основании распоряжений, составляемых оператором платформы или участниками платформы от имени пользователей платформы, либо на основании распоряжений взыскателей средств, оператора платформы или иных лиц в соответствии с законодательством России.

Участник платформы обязан реализовать мероприятия по противодействию осуществлению переводов денежных средств без добровольного согласия клиентов, в том числе при получении от оператора платформы информации об отказе в совершении операции.

Оператор платформы при выявлении им операции, соответствующей признакам осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия клиентам, установленных ЦБ, вправе отказать в совершении такой операции.

При получении повторного распоряжения оператор платформы обязан осуществить прием к исполнению повторного распоряжения. Окончательность операции по увеличению остатка цифровых рублей пользователя платформы путем перевода денежных средств с его банковского счета или уменьшения остатка его электронных денежных средств наступает в момент зачисления цифровых рублей на счет пользователя платформы.

Окончательность операции по уменьшению остатка цифровых рублей пользователя платформы путем перевода денежных средств на банковский счет получателя средств или увеличения остатка электронных денежных средств получателя средств наступает в момент зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств или увеличения остатка электронных денежных средств получателя средств. Окончательность операции по переводу цифровых рублей пользователя платформы цифрового рубля наступает в момент зачисления цифровых рублей на счет получателя средств.

Безотзывность операции по увеличению остатка цифровых рублей пользователя платформы путем перевода денежных средств с его банковского счета или уменьшения остатка его электронных денежных средств наступает в момент списания денежных средств в банковского счета пользователя платформы или уменьшения остатка его электронных денежных средств.

Безотзывность операции по уменьшению остатка цифровых рублей пользователя платформы путем перевода денежных средств на его банковский счет или увеличения остатка его электронных денежных средств наступает после начала выполнения процедур приема к исполнению соответствующего распоряжения участником платформы, оператором платформы.

Безотзывность операции по переводу цифровых рублей пользователя платформы наступает после начала выполнения процедур приема к исполнению соответствующего распоряжения участником платформы, оператором платформы.

Какие операции запрещены с цифровыми рублями

По договору счета цифрового рубля оператор платформы обязуется зачислять цифровые рубли, поступающие на открытый на платформе счет пользователя платформы, списывать цифровые рубли, учитываемые на счете пользователя платформы, а также выполнять распоряжения пользователей платформы о совершении операций с цифровыми рублями. При заключении договора счета цифрового рубля пользователю платформы открывается счет на условиях, согласованных сторонами. Счет цифрового рубля является отдельным видом банковского счета.

Оператор платформы не может использовать цифровые рубли, учитываемые на счетах пользователей платформы. Не допускается кредитование счетов, а также начисление процентов на остаток цифровых рублей. Оператор платформы не вправе определять и контролировать направления использования цифровых рублей пользователем платформы и устанавливать не предусмотренные федеральными законами или договором счета ограничения права пользователя платформы распоряжаться цифровыми рублями по своему усмотрению.

Заключение договора счета с несколькими пользователями платформы (совместный счет цифрового рубля), договора счета в драгоценных металлах, формирование группы счетов не допускается.

При закрытии счета остаток цифровых рублей, учитываемых на счете цифрового рубля, не выдается пользователю платформы, а перечисляется оператором платформы по указанию пользователя платформы или распоряжению оператора платформы на другой банковский счет, либо направляется на увеличение остатка его электронных денежных средств, распоряжение которым осуществляется с использованием персонифицированного или корпоративного электронного средства платежа. Это должно произойти не позднее семи дней после получения соответствующего письменного заявления пользователя платформы или после расторжения в соответствии с федеральными законами договора счет цифрового рубля по инициативе оператора платформы.

Нерезиденты на территории России вправе открывать банковские счета в иностранной и российской валюте только в уполномоченных банках. Счета цифрового рубля открываются нерезидентам оператором платформы в соответствии с законодательством России. Доступ к платформе нерезидентам предоставляют участники платформы, являющиеся уполномоченными банками, или иностранные банки, являющиеся участниками платформы, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, оператор платформы. Нерезиденты имеют право без ограничений осуществлять операции с цифровыми рублями, если иное не предусмотрено законодательством России.

Цифровые рубли и банкротство

С момента отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций прекращается прием распоряжений на совершение операций с цифровыми рублями и предоставление доступа к платформе пользователям. Также прекращается совершение операций по счету цифрового рубля кредитной организации до принятия арбитражным судом решения о признании ее банкротом и об открытии конкурсного производства или решения о назначении ликвидатора кредитной организации.

При наличии у должника счета цифрового рубля остаток цифровых рублей, учитываемых на счете должника, должен быть перечислен по указанию конкурсного управляющего на основной счет должника в кредитной организации. Начиная со дня, следующего за днем включения в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве сведений о принятии арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства, до дня исполнения указания конкурсного управляющего, оператор платформы приостанавливает совершение операций по счету.

Взыскания на цифровые рубли, учитываемые на счете должника, обращается при отсутствии или недостаточности у должника находящихся на счетах и во вкладах в банках или иных кредитных организациях денежных средств в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах.

Цифровой рубль и взыскание таможенных платежей

Взыскание таможенных платежей со счетов цифрового рубля осуществляется при недостаточности денежных средств на рублевых расчетных или валютных счетах, электронных денежных средств, а также денежных средств от продажи драгоценных металлов на счетах плательщика путем направления оператору платформы цифрового рубля поручения таможенного органа на списание цифровых рублей.

Приостановление платежей по счетам в цифровых рублях применяется по решению таможенного органа о бесспорном взыскании денежных средств. Приостановление операций по счету цифрового рубля плательщика по решению таможенного органа означает прекращение оператором платформы всех операций, влекущих уменьшение остатка цифровых рублей в пределах суммы, указанной в решении о приостановлении операций по счету.

Отклоненные инициативы

В первоначальной версии законопроекта содержалась норма о поправках в закон «О персональных данных», согласно которым оператор и участники платформы цифрового рубля не должны уведомлять Роскомнадзор о фактах обработки персональных данных пользователей платформы.

Также в закон «Об электронной подписи» предполагалось внести норму, согласно которой для доступа к платформе цифрового рубля достаточно будет неквалифицированной электронной подписи (выдается не имеющим аккредитации удостоверяющим центром), а в сертификате соответствующего ключа вместо ФИО гражданина и наименования юридического лица будет содержаться идентификатор пользователя платформы.

После возражений со стороны комитета Госдумы по финансовым рынкам и комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции эти нормы были исключены из документа.