Власти ограничили вывод денежных средств с кошельков Qiwi

Центробанк выявил нарушения в работе Киви-банка. В результате приостановлены ряд операций с кошельками Qiwi, в частности, нет возможности снять наличные, перевести средства через СБП и систему Contact, а также погасить кредиты.

Ограничения на работу Qiwi

Платежная система Qiwi сообщила о том, что Центробанк провел проверку входящего в группу Киви-банка и выявил недочеты, «типичные для крупных кредитных организаций». В результате были введены временные ограничения для пользователей «Qiwi-кошелька»

В частности, появился лимит на вывод денежных средств на карты и счета других банков — не более 1 тыс руб. в месяц. Также не получится сделать перевод из кошелька по Системе быстрых платежей (СБП).

Кроме того, не удастся снять наличные с выпущенных Qiwi банковских карт, в том числе в офисе самой Qiwi и ее партнеров. Кроме того, не получится делать переводы из «Qiwi кошелька» через систему денежных переводов Contact (принадлежит Qiwi) и не удастся погашать кредиты любых банков, кроме займов микрофинансовых организаций (МФО).

В Qiwi добавили, что лимиты установлены на одного пользователя. То есть если у пользователя несколько кошельков, лимит на них будет общий. Представители Центробанка к моменту публикации прокомментировать CNews ситуацию не смогли.

Какие операции остаются доступными

В то же время продолжают работать функции пополнения счетов мобильных операторов, перевода денег на другие (кроме Qiwi) кошельки, оплата услуг, игр и товаров с кошельков и карт Qiwi. Также по-прежнему доступны денежные переводы через Contact, торговый эквайринг и выплаты на сторонние счета и карты от юридических лиц.

Рынок отрицательно отреагировал на новости об ограничениях операций Qiwi. Утром 26 июля 2023 г. котировки акций компании на Московской биржи упали на 6,5% до 591 руб. за штуку. Правда, к обеду они подорожали до 620 руб.

Прежние санкции в отношении Qiwi

Центробанк не первый раз обнаруживает нарушения в работе Киви-банка. В конце 2020 г. регулятор приостановил некоторые операции, включая перевод в пользу иностранных продавцов и перевод денег на предоплаченные карты с корпоративных счетов.

Тогда введенные ограничения отрицательно сказались на финансовых показателях Qiwi. По итогам I квартала 2021 г. выручка Qiwi упала на 18% (до 5,2 млрд руб.), чистая прибыль сократилась на 11% (до 4,8 млрд руб.).

Разделение бизнеса Qiwi

Весной 2022 г., после начала специальной военной операции России на Украине, американская биржа Nasdaq приостановила торги акциями Qiwi. летом 2023 г. администрация Nasdaq одобрила план реструктуризации Qiwi, при выполнении которого компания сможет возобновить свой листинг.

Для этого российский бизнес компании должен быть выделен в отдельную структуру. В самом Qiwi останутся зарубежные активы, в частности, платежные сервисы в Казахстане.