Oracle довели до банкротства в России

Столичный Арбитраж признал российское подразделение Oracle банкротом. Компания ушла из России в марте 2022 г. и задолжала кредиторам более 1,2 млрд руб. Добиться ее банкротства хотели, среди прочих, оператор связи «Мегафон» и ИТ-компания «Крок».

Российская Oracle – банкрот

Российское подразделение американской корпорации Oracle, АО «Оракл компьютерное оборудование», признано банкротом по решению столичного Арбитражного суда. В дополнение к этому по нему открыто конкурсное производство. Как пишет ТАСС, к моменту вынесения судом вердикта суммарная задолженность российской «дочки» Oracle перед кредиторами превысила 1,25 млрд руб., а самих кредиторов набралось с десяток.

Отталкиваясь от размеров сумм, которые Oracle задолжала российским компаниям, в число ее основных кредиторов входят компании «Форс-дистрибуция» и «Марвел-дистрибуция», долг перед которыми составил 440 и 425,2 млн руб. соответственно. Список также включает компанию «Форс центр разработок», который требует с Oracle 160,5 млн руб.

«Альфа-банку» Oracle задолжала 99,4 млн руб., Сбербанку – 77,2 млн руб. Ее кредиторами также являются «Инфосистемы джет» (20 млн руб.), «Нэк Нева коммуникационные системы» (12,8 млн руб.), группа «Борлас» (11 млн руб.) и «Ньютек.ТВ» (8 млн руб.).

Не нужно было уходить из России

Принудительное банкротство российского подразделения Oracle началось с ухода компании с российского рынка. Она сделала это в числе первых – спустя всего несколько дней после 24 февраля 2022 г. Но, если многие иностранные компании действовали по требованию или просьбе властей той или иной страны (например, тайваньская TSMC больше не выпускает российские процессоры по приказу администрации Президента США), то в случае с Oracle решение принимало непосредственно руководство компании, без давления сверху.

Фото: Oracle Российские кредиторы Oracle добились своего всего за год

В июле 2022 г. CNews писал о новых санкциях Oracle. Если прекращение всех операций в России отразилось на ее партнерах и клиентах, то следующий удар приняли на себя сотрудники ее российского офиса, а это около 300 человек. Всех их Oracle решила отправить на поиски новой работы – уволить, другими словами.

Месяцем ранее российская компания «Крок» инициировала процедуру банкротства российского подразделения Oracle, подав против него иск почти на 50 млн руб. К концу осени 2022 г., как сообщал CNews, она добилась взыскания почти всей этой суммы.

Как россияне Oracle банкротили

В июле 2022 г. против Oracle был подан новый иск – на этот раз за авторством «Мегафона». Сумма иска составила 44,1 млн руб., а основанием к его подаче стал тот факт, что Oracle перестала оказывать оператору услуги по техподдержке оборудования и ПО. 18 июля 2023 г. иск был удовлетворен полностью.

После этого на Oracle обрушилась лавина аналогичных претензий. К началу августа 2022 г. среди тех, кто по той или иной причине требовал с нее деньги, были крупный российский дистрибутор «Марвел-дистрибуция», интегратор «ИБС платформикс» и компания «Табер трейд» (сеть магазинов косметики «Подружка»). К тому моменту общая сумма исков достигла 300 млн руб.

В октябре 2022 г. против Oracle ополчилась и упомянутая компания «Форс-дистрибуция», официальный дистрибьютор разработок Oracle в России. CNews писал, что ее иск был признан рекордным в российской истории. Суммарное число направленных в суд претензий достигло 12, а в деньгах это было на уровне 947 млн руб.

В том же месяце «Мегафон» решил выйти на новый уровень в борьбе против Oracle. В дополнение к желанию отсудить у нее свои деньги, оператор заявил о намерении обанкротить ее российское представительство.

Суды на стороне россиян

Конец 2022 г. ознаменовался для Oracle сокрушительным поражением в российском суде. Компания «Форс-дистрибуция» отсудила у нее 439,4 млн руб. и в тот же день суд удовлетворил иск «Форс центр разработок» на 111 млн руб.

В тот же период с новым требованием о банкротстве Oracle в России в суд обратилась компания «Крок».

Спустя еще немногим больше месяца, в первых числах февраля 2023 г., кредиторы, желавшие обанкротить АО «Оракл компьютерное оборудование», частично добились своего. В отношении российского юрлица Oracle по решению Арбитражного суда Москвы была введена процедура наблюдения, а это одна из стадий банкротства. Решение было принято в качестве вердикта по иску «Крока.

К концу апреля 2023 г. выяснилось, что 2022 г. российский офис Oracle завершил с чистым убытком в размере 1,1 млрд руб. Также стала известна сумма, которую компания потратила на компенсации уволенным сотрудникам – 260 млн руб.