Запрет на удаленку обернулся настоящим кошмаром для работодателей. В офисах воцарился хаос

Подавляющее большинство работодателей пожалели, что стали принуждать сотрудников к возвращению в офис. Начался конфликт их графиков, управленцы утратили возможность контроля над тем, кто еще не пришел на работу, а кто с нее уже ушел, кто сколько дней отработал дома и сколько в офисе. 80% топ-менеджеров раскаялись и заявили, что, будь у них возможность, они бы все сделали иначе.

Руководители признают ошибку

80% топ-менеджеров компаний пожалели о том, что заставили своих подчиненных вернуться обратно в офис, пишет The Register. Исследование проводила компания Envoy and Hanover Research, и в нем приняло участие более 1150 руководителей высшего звена – от вице-президента и выше.

Также в опросе участвовали и менеджеры. Согласно отчету об исследовании, работодатели в большинстве своем заявили, что подошли бы к вопросу о реализации стратегии возвращения работников в кабинеты совершенно по-другому, более продуманно, если у них была такая возможность. Основной проблемой для 80% респондентов стала наладка рабочих процессов внутри офиса и «логистика кадров». Им стоило немало усилий, чтобы настроить рабочие механизмы, поскольку у всех сотрудников разные графики работы – они приходят на работу и уходят с нее в разное время, а если кто-то выбрал гибридный формат работы с частичным сохранением удаленки, то еще и в разные дни недели.

Принудительное возвращение сотрудников в офисы в итоге обернулось хаосом – руководители лишены возможности в каждый момент времени знать, сколько людей находится на рабочем месте, а у скольких сегодня день на удаленке, или у кого рабочий день уже завершился. Это мешает им наилучшим образом распоряжаться, в том числе, офисными помещениями, которые чаще всего не приобретаются в собственность компании, а берутся в аренду.

Взять пример с Google

Интернет-гигант Google сам по себе является показательным примером того, как надо и одновременно не надо решать вопросы с удаленной работой. В начале 2020 г., когда мир погрузился в омут пандемии коронавируса, Google в числе первых отправил своих сотрудников на бессрочную удаленку, и он же, когда паника вокруг COVID-19 улеглась, заявил, что ни о какой «бессрочности» речи и не было. Как сообщал CNews, позже Google начал вводить ограничения для тех, кто решил не появляться в офисе и работать из дома, которые напрямую влияли на продвижение по карьерной лестнице.

В то же время Google одним из первых обратил внимание на необходимость оптимизации «логистики кадров». Чтобы ему было проще согласовывать графики сотрудников и в целом контролировать их присутствие в офисе, он начал избавляться от излишней офисной недвижимости, приобретенной и арендованной. Это связано также и с тем, что Google уволил 12 тыс. сотрудников, а раз штат стал меньше, то и необходимость в дополнительном рабочем пространстве отпала.

После этого гендиректор Google Сундар Пичаи (Sundar Pichai) лично заявил, что гибридный график с перевесом в пользу удаленки не является для компании эффективным. Он увязал это с тем, что компания тратит немало денег на аренду недвижимости, и что если она используется лишь в течение 30% рабочего времени, это не очень рационально. Сразу после этого работники Google получили письма с угрозами персональными санкциями, если они будут появляться в офисе реже трех дней в неделю.

А как в других компаниях

Все крупные ИТ-компании начинают плавно реструктурировать свои бизнес-процессы, связанные с рабочими графиками своих сотрудников. Кто-то, как Zoom, просто просит их перейти на гибридную модель работы, а кто-то, например, Amazon, грозит неприятностями тем, кто будет работать из офиса два дня в неделю максимум.

IBM, как и Google, тоже решила использовать метод кнута. Все удаленщики с аллергией на офис окажутся в самом конце очереди на повышение по службе или на прирост зарплаты.

Почему работники сопротивляются

CNews писал, что очень многие люди трудоспособного возраста лучше уволятся, чем вернутся обратно в офис. Основная причина – неудобство такого формата работы, на которое миллионы людей не обращали особого внимания, пока не ушли на удаленку.

Они стали тратить меньше денег на дорогу до офиса и обратно, и еще сильнее у них сократился расход свободного времени, потому что дорога до работы – это именно свободное время, не оплачиваемое руководителем.

Для многих работа вдали от коллег с возможностью видеть их лишь на экране монитора тоже оказалась весьма существенным преимуществом. Возвращение в офис после нескольких лет работы за его пределами воспринимается многими как ущемление свобод.

Доходит до того, что специалисты действительно уходят из компаний, притом чаще всего к прямым конкурентам, гораздо более лояльно относящимся к их желанию работать из дома. Как сообщал CNews, в первую очередь это касается ИТ-сферы – к середине 2023 г. увольнение по собственному желанию из-за стремления работать за пределами офиса стало очень распространенным явлением.

«К вопросу "офис или удаленка" стоит подходить не с бюрократической позиции "вот так, и точка", а с позиции эффективности процессов, - сказала CNews Алина Ахметова, руководитель HR-направления корпоративного мессенджера Compass. – Если удаленная работа не сказывается на скорости достижении целей, и сотрудники меньше времени тратят на дорогу – формат нужно использовать. Если людям комфортнее в офисе – пусть это будет работа из офиса».

«Задача работодателей не выбрать какой-то один формат, а найти баланс между комфортом сотрудников и эффективностью компании. Единственно правильного для всех варианта не существует – важно мнение сотрудников», – добавила Алина Ахметова.