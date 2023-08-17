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Крупнейший в мире производитель ПК проваливает продажи четвертый квартал подряд

Выручка крупнейшего в мире производителя персональных компьютеров Lenovo снижается высокими темпами уже четвертый квартал подряд. Всему виной – слабый потребительский спрос и по-прежнему внушительные запасы готовой продукции в рознице. Хуже всего в период с апреля по июнь 2023 г. продажи у Lenovo шли на родине компании – в Китае.

Плохой квартал для Lenovo

Выручка китайского производителя компьютеров компании Lenovo в апреле-июне 2023 г. рухнула на 24%, до $12,9 млрд к аналогичному периоду 2022 г. По сообщению Reuters, это на $0,94 млрд меньше, чем прогнозировали аналитики.

Чистая прибыль к распределению между акционерами компании упала на 66% до $177 млн, не оправдав ожиданий аналитиков, которые ранее рассчитывали увидеть этот показатель на уровне $212,49 млн.

Продажи крупнейшего в мире поставщика персональных компьютеров падают уже четвертый квартал подряд. По итогам 2022 финансового года, который завершился в марте 2023 г., Lenovo впервые с 2019 г. зафиксировала снижение прибыли на уровне 14% в годовом выражении.

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Фото: Shawn Rain / unsplash.com
Выручка Lenovo упала на 24% в I квартале 2023 финансового года

Причиной снижения объема поставок специалисты называют продолжительное падение потребительского спроса на ПК.

Худшие результаты Lenovo демонстрирует на собственной родине

Продажи Lenovo на территории Китая пострадали сильнее, чем в остальных регионах мира, снизившись на 29% к I кварталу 2022 финансового года (совпадает со II кварталом 2022 календарного года). Экономика КНР испытывает трудности с восстановлением даже после отмены коронавирусных ограничений в конце 2022 г.

Между тем Ян Юань Цин (Yang Yuanqing), генеральный директор (CEO) Lenovo, настроен оптимистично относительно перспектив компании на китайском рынке на длительном временном отрезке. Он также позитивно оценивает меры, принимаемые властями КНР и направленные на стабилизацию рынка, а также подстегивание потребительского спроса.

Диверсификация не помогает

Lenovo стремится к повышению рентабельности за счет расширения бизнеса, не связанного с ПК, в частности, производства серверов и оказания ИТ-услуг. Тем не менее пока успехи Lenovo на этом поприще достаточно скромные: подразделение, занимающееся выпуском ПК, смартфонов и планшетов приходится почти три четверти от совокупной выручки группы.

Инфраструктурный бизнес Lenovo, к которому относится производство серверного и прочего оборудования, к удивлению специалистов, впервые за несколько кварталов продемонстрировал падение выручки на 8% в I квартале 2023 фискального года, что, по словам Ян Юань Цина частично обусловлено текущим дефицитом чипов, предназначенных для обучения и инференса систем искусственного интеллекта.

«[Облачные провайдеры] переключают спрос с традиционных компьютеров на ИИ-серверы, но, к сожалению, предложении ИИ-серверов ограничено предложением GPU», – отмечает глава Lenovo.

Спрос вернется в норму к концу года

Пандемия covid-19 спровоцировала бум продаж электроники. Повышенный спрос на товары такого рода наблюдался как в потребительском, так и в бизнес-сегментах рынка. Представители обоих сегментов стремились обеспечить себя компьютерной техникой, которая позволила бы безболезненно перейти на удаленный режим работы и учебы.

Однако в 2022 г. выручка производителей ПК начала стремительно падать под влиянием разогнавшейся инфляции и растущих ставок по кредитам.

Темпы восстановления рынка ПК по-прежнему оставляют желать лучшего, а складские запасы компьютерной техники, накопленные ритейлерами все еще высоки. Такое положение дел вынуждает вендоров ПК и их поставщиков, в том числе производителей интегральных микросхем, снижать объемы выпуска продукции и корректировать цены на нее в сторону снижения для того, чтобы повысить привлекательность товара.

Согласно заявлению Lenovo, в компании ожидают восстановления продаж ПК ближе к концу 2023 г.

Продажи ПК достигли «низшей точки»

Согласно данным Gartner, по итогам II квартала 2023 г. глобальный рынок ПК сократился на 16,6% в штуках. Тенденцию к падению объема поставок персональной вычислительной техники аналитики наблюдают на протяжении семи кварталов подряд. Тем не менее прогнозы аналитиков Gartner, IDC и руководства Lenovo совпадают в том, что касается сроков возвращения рынка ПК в норму – до конца 2023 г.

Рейтинг крупнейших мировых поставщиков ПК возглавила Lenovo, на долю которой пришлось 24% от общего количества отгруженных вендорами устройств.

Вторую строчку заняла американская HP. С апреля по июнь 2023 г. поставки компании сократились незначительно, на 0,9%, тогда как по итогам 2022 г. этот показатель упал на 24,2%.

Тройку лидеров замкнул другой американский производитель оборудования – компания Dell. Во II квартале 2023 г. ее продажи ПК упали на 21,8% по сравнению со II кварталом 2022 г.

Дмитрий Степанов

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