Силовики завели дело против главы ИТ-компании после публикации CNews: Не заплатил миллионы рублей зарплаты

Гендиректор «Ансистемс» может лишиться свободы на пять лет за невыплату зарплаты сотрудникам. Дело ведет Следственный комитет, а возбуждено оно было после публикации CNews в мае 2023 г. Проблемы с зарплатой в ИТ-компании начались еще в 2021 г. – она должна несколько миллионов рублей десяткам бывших и нынешних сотрудников. 2022 г. «Ансистемс» завершила с солидной выручкой и большой чистой прибылью.

В тюрьму за невыплату зарплаты

На генерального директора ИТ-компании ООО «Ансистемс» (бренд Gost Group) Петра Чернавина заведено уголовное дело по подозрению в невыплате зарплаты своим сотрудникам. Происходящим в компании заинтересовался Следственный комитет России (СКР), а уголовное дело было заведено после публикации CNews о ситуации с зарплатами в «Ансистемс».

Первыми на факт наличия уголовного дела против Чернавина обратили внимание «Ведомости». Бизнесмена подозревают в нарушении ст 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат). Нарушение ч. 1 этой статьи грозит принудительными работами, запретом занимать определенные должности, а также штрафом в размере до 120 тыс. руб. или лишением свободы на срок до одного года.

По информации «Ведомостей» основной фронт деятельности компании – это разработка платформенных решений для управления организациями, предприятиями и госструктурами. В их числе – системы управления диспетчерской службой и городским хозяйством. «Ансистемс» является резидентом «Сколково».

Ситуацию вокруг «Ансистемс» CNews освещал в конце мая 2023 г. На тот момент работники компании месяцами не могли получить свои деньги – она задолжала каждому от 200 до 300 тыс. руб. Бывшие сотрудники компании рассказали изданию, что руководство объясняет столь продолжительную невыплату зарплаты отсутствием оплаты со стороны заказчиков.

Прибыль есть, зарплаты нет

Деньги у самой компании определенно есть, по крайней мере, были на конец 2022 г. По итогам 2022 г., согласно статистике «Контур.фокуса», «Ансистемс» имела на руках выручку в размере 912,1 млн руб. и чистую прибыль на уровне 39,3 млн руб., а ее баланс составлял 1,6 млрд руб. Отметим, что чистая прибыль – это сухой остаток после всех операционных расходов компании, включающих выплату заработной платы.

«Ансистемс» существует с мая 2011 г. и в настоящее время поделена между тремя владельцами – Олег Александров удерживает 60% компании, а Руслан Сафин и Ирина Смирнова контролируют по 20%. Упомянутый Петр Чернавин занимает пост гендиректора «Ансистемс» с мая 2020 г. Уставный капитал компании – 55 тыс. руб.

Фамилия одного из владельцев компании многим может показаться знакомой. Как пишут «Ведомости», Руслан Сафин – это родной брат певицы Алсу и сын Ралифа Сафина – российского бизнесмена. Ралиф входил в состав Совета Федерации Федерального Собрания от Республики Алтай до 2014 г.

За годы своего существования «Ансистемс» регулярно участвовала в многочисленных тендерах, по результатам которых заключила более 125 госконтрактов. Их общая стоимость переваливает за 5,3 млрд руб.

Крупнейший заказчик «Ансистемс» – ГКУ «Инфогород». За последние несколько лет эта организация заключила с «Ансистемс» 35 контрактов почти на 2,8 млрд руб.

Лодка расшаталась, задача усложнилась

Счет специалистов, месяцами сидящих без зарплаты, еще к концу мая 2023 г шел на десятки человек. Как писал CNews, руководство «Ансистемс» просило их не обращаться в суд и никому не жаловаться, чтобы, цитата, «не расшатывать лодку» и «не усложнять задачу».

Внимать просьбам начальства, которое задолжало каждому из них сотни тысяч рублей, сотрудники «Ансистемс» не стали. К моменту выхода материала картотека Московского городского суда насчитывала около 30 исков о взыскании с руководства компании невыплаченных денег – зарплат и прочих начислений.

К концу августа 2023 г. Мосгорсуд рассмотрел только четыре иска, но по каждому из них вынесено положительное решение. Суд обязал «Ансистемс» выплатить 2,6 млн руб. с счет погашения задолженностей по зарплате, 20 тыс. руб. в счет компенсации морального вреда и еще 232 тыс. руб. – в качестве компенсации за задержку денежных выплат.

К моменту выхода материала информации о том, исполнила ли «Ансистемс» решения суда, не было – слушания по этим делам, как сообщил изданию бывший сотрудник компании, начались совсем недавно.

Когда что-то плохое входит в привычку

«Ансистемс», в мае 2023 г. отметившая свое 12-летие, перестала вовремя платить зарплаты сотрудникам еще в 2021 г. Однако на тот момент невыплаты еще не были регулярными и продолжительными, хотя в сентябре 2022 г. в компании ввели так называемые «критические выплаты» – минимальную сумму, на оплату основных потребностей – ипотеки, коммунальных расходов и пр. как сообщил CNews бывший сотрудник компании, просуществовала практика недолго – в ноябре 2022 г. даже «критические выплаты» были урезаны.

Пока неизвестно, сколько человек на конец августа 2023 г. числилось в штате «Ансистемс». К концу 2022 г. на компанию работало около 193 человека, нескольким десяткам их которых, как пишут «Ведомости», она задерживала выплаты.

Обвинить во всем государство

Бывший сотрудник «Ансистемс» сообщил «Ведомостям», что руководство компании связывает невыплату зарплат с трудностями в реализации контракта с Генпрокуратурой России. (ГПР). Выполнение проекта постоянно затягивалось, сроки переносились, и деньги за него компания не получала.

По словам финдиректора «Ансистемс» Анны Чернецовой, этот контракт был заключен в октябре 2021 г. Она рассказала изданию, что проект подразумевал «выполнение работ по доработке функциональности государственной автоматизированной системы правовой статистики, на которой базируется документооборот ведомства».

Чернецова добавила, что в ходе выполнения контракта «Ансистемс» за неимением достаточного объема оборотных средств для реализации проекта привлекала «значительные кредитные средства в Сбербанке». Однако в итоге выполнение контракта было сорвано.

Что случилось с госконтрактом

Согласно сайту госзакупок, итоговая сумма контракта с ГПР составила 625 млн руб. Выполнение поставленной задачи было разделено на четыре этапа, два из которых, по словам Чернецовой, «Ансистемс» выполнила, а два оставшихся были перенесены на 2023 г.

«На текущий момент компания всю получаемую выручку направляет на погашение накопившейся задолженности по заработной плате и необходимым расходам по обеспечению деятельности компании», – сообщила изданию финдиректор «Ансистемс».

В документации к контракту с ГПР сказано, то третий и четвертый этапы проекта «Ансистемс» была обязана завершить до 31 августа 2022 г. и до 1 декабря 2022 г. соответственно. Создаваемая ею система должна была заработать не позднее 1 января 2024 г.

«Ансистемс» регулярно говорила, что сможет выполнить все работы вовремя, пишут «Ведомости», но, если посмотреть на календарь, то можно убедиться, что все сроки были сорваны. В начале августа 2023 г. «Ансистемс» предупредила Генпрокуратуру, что завершит третий этап проекта до 31 декабря 2023 г., и попросила до конца августа 2023 г. перевести ей «не предусмотренную условиями контракта частичную оплату в размере 150 млн руб. в течение августа 2023 г.», говорится в документации к контракту.

18 августа 2023 г. Генпрокуратура отказалась от контракта с «Ансистемс», притом в одностороннем порядке. В документации к госконтракту сказано, что Генпрокуратура не приняла даже первые два этапа разработки, поскольку выполненные «Ансистемс» работы по ним содержали недостатки. Однако «Ансистем» не устранила их в отведенные сроки.

Что будет дальше

Опрошенные изданием эксперты полагают, что количество исков к «Ансистемс» с требованием о выплате зарплат и компенсаций будет стремительно расти. Такого мнения придерживается, в частности, старший партнер адвокатского бюро «Юрлов и партнеры» Кирилл Горбатов.

«В случае если компания после принятия судебных решений не сможет каким-то образом урегулировать финансовые вопросы с работниками, то вполне возможно последует заявление о банкротстве компании», – сказал он изданию.

Если же «Ансистемс» в итоге подаст на банкротство, иски против нее направят все ее кредиторы, даже те, срок выплат которым еще не наступил, считает Горбатов. Также работники смогут массово требовать возбуждения уголовного дела против руководства компании по статье о невыплате зарплаты (ст. 145.1 УК РФ).