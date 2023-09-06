Выручка мировых полупроводниковых гигантов сократилась. В топ-10 перестановки

Квартальная выручка десяти крупнейших производителей полупроводников снизилась на 1,1%. Тайваньский Nexchip напротив, увеличил выручку на 65,4% и триумфально вернулся в Топ-10.

Падение выручки

У десяти крупнейших мировых производителей полупроводников во II квартале 2023 г. выручка снизилась на 1,1% по отношению к I кварталу 2023 г. В сумме она составила $26,2 млрд, сообщает исследовательская компания TrendForce.

Падение смягчилось успехом одного из ключевых игроков. Тайваньская компания Nexchip показала рост 65,4%, что обусловлено спросом на компоненты крупногабаритных интегральных схем (LDDI) и технологии интеграции драйверов сенсорного экрана и дисплея (TDDI). Nexchip триумфально вернулась в Топ-10.

Причины падения

Если в 2020 и 2021 гг. рынок полупроводников страдал от острого дефицита продукции, то в 2022 г. нехватка моментально сменилась забитыми до отказа складами и плохими продажами, писал CNews.

Дефицит был вызван повышенным спросом на технику из-за коронавируса и общемирового перехода на удаленную работу. Снятие антивирусных ограничений в 2022 г. стало первой причиной падения продаж полупроводников. Людям перестали требоваться гигантские объемы техники для домашнего офиса. Кто-то купил все, что было нужно, а кто-то просто вернулся в офис.

Фото: Freepik Десять крупнейших производителей полупроводников сократили выручку на 1,1% во II квартале 2023 г.

Вторая причина — это проблемы с мировой экономикой, начавшиеся во второй половине февраля 2022 г. Спрос на технику упал еще сильнее, люди стремились и стремятся сэкономить финансы, будучи не очень уверенными в завтрашнем дне, в котором новый компьютер или смартфон может уже не понадобиться.

В I квартале 2023 г. рынок полупроводников снова упал — уже пятый квартал подряд, согласно исследованиям аналитической компании Omdia.

Доходы мирового Топ-10 полупроводниковых компаний во II квартале 2023 г.

Место в рейтинге Компания Выручка, $ млн Доля рынка II кв. 2023 г I кв 2023 г. квартал к кварталу II кв. 2023 г I кв 2023 г. 1 TSMC 15,656 16,735 -6,4% 56,4% 60,2% 2 Samsung Foundry 3,234 2,757 17,3% 11,7% 9,9% 3 GlobalFoundries 1,845 1,841 0,2% 6,7% 6,6% 4 UMC 1,833 1,784 2,8% 6,6% 6,4% 5 SMIC 1,56 1,462 6,7% 5,6% 5,3% 6 HuaHong Group 0,845 0,845 0% 3,0% 3,0% 7 Tower 0,357 0,356 0,3% 1,3% 1,3% 8 PSMC 0,33 0,332 -0,5% 1,2% 1,2% 9 VIS 0,321 0,269 19,1% 1,2% 1,0% 10 Nexchip 0,268 0,162 65,4% 1,0% 0,6% Итого Топ-10 26,249 26,543 -1,1% 95% 95%

Источник: TrendForce, сентябрь 2023 г.

Во II квартале 2023 г. падение могло быть еще больше. Сокращение запасов компонентов для телевизоров, а также растущий рынок ремонта мобильных устройств, который стимулирует спрос на TDDI, как сообщает TrendForce, вызвали небольшое количество срочных заказов. Эти заказы послужили ключевыми спасательными кругами, поддержавшими загрузку мощностей и доходы заводов по производству полупроводников.

Перспективы

В III квартале 2023 г. эксперты ожидают стабилизации рынка. Лидер рейтинга тайваньская TSMC имеет хорошие перспективы. Учитывая, что последний производственный цикл iPhone стал сильным «попутным ветром», полупроводниковый гигант ожидает резкого роста спроса на компоненты этого цикла, пишут аналитики TrendForce. Кроме того, внедрение дорогостоящего, но революционного 3 нм техпроцесса должно обеспечить необходимый толчок, чтобы компенсировать стагнацию.

Американский GlobalFoundries способен стабилизироваться на долгосрочных контрактах в специализированных нишах — от аэрокосмической и оборонной промышленности США до здравоохранения и автопрома. Эти контракты не только укрепляют позиции GlobalFoundries, но и эффективно поддерживают уровень загрузки мощностей. Таким образом, прогнозируется, что выручка компании сохранит равновесие в третьем квартале.

Полупроводники в России

До 2022 г., когда началась гонка по введению санкций, в России не было собственного современного производства полупроводников. Процессоры «Байкал» и «Эльбрус» выпускались на заводах TSMC, которая под сильным давлением властей США сразу после начала спецоперации полностью прекратила выпуск российских процессоров CPU.

С марта 2023 г. Минпромторг выделил не менее 4,8 млрд руб. на освоение производства материалов, используемых при создании микросхем. Ведомство заказало проведение научно-исследовательских работ, которые должны завершиться к 2024 г.