Yadro начала тайно производить клавиатуры и мыши. Они всплыли на Avito и «Яндекс.Маркете»

Российский производитель вычислительной техники Yadro незаметно вышел на рынок периферии для ПК. Компания продает клавиатуры и мыши под брендом Kvadra. Производятся они в Китае. На сайте компании их найти нельзя, однако их перепродают на Avito, «Яндекс.Маркете» и на многих малоизвестных онлайн-магазинах.



На периферии

Как стало известно CNews, российский производитель вычислительной техники Yadro начал производить клавиатуры и компьютерные мыши под принадлежащем ему брендом Kvadra. На официальном сайте компании эта периферия не представлена.

Выпускаются эти клавиатуры и мыши в Китае. Возможно, именно поэтому их не найти на официальном сайте продавца, предположил собеседник CNews в российской компании - производителе электроники. По его словам, производителю не выгодно афишировать оборудование китайского происхождения в эпоху импортозамещения. В таком случае могут появиться вопросы, заключил он.

Собеседник CNews в Yadro отсутствие клавиатур и мышек на сайте, на котором представлена вся доступная продукция Kvadra, объясняет тем, что мыши и клавиатуры продаются только корпоративным клиентам. «Мы делаем все решения, необходимые для эффективной работы наших корпоративных пользователей, — добавил представитель компании. — Широкий набор аксессуаров является частью таких решений».

Где купить клавиатуру и мышь Kvadra

Несмотря на то, что на сайте Yadro мышек и клавиатур нет, объявления об их продаже появились, например, на Avito. Продавец предлагает комплект из мыши WS20M и клавиатуры WS20K за 1600 руб. У него имеется в продаже 30 упаковок клавиатур и мышек. CNews побеседовал с продавцом. Оплата у него возможна только за наличный расчет.

Фото: Avito Продавец предлагает 30 упаковок клавиатур и мышей Kvadra

По просьбе CNews продавец сфотографировал паспорт мыши. Согласно документу, она предназначена для ПК и поддерживает российскую ОС Astra Linux и американскую Windows. На вопрос CNews, откуда продавец взял клавиатуры с мышками в таком количестве, он не ответил.

Объявление о продаже мыши и клавиатуры Kvadra можно также встретить на «Яндекс.Маркете», но подороже — за 2390 руб. Стоит отметить, эти устройства можно приобрести еще как минимум на пяти малоизвестных сайтах. И их невозможно найти в магазинах таких крупных сетей как DNS или «Эльдорадо».

Тот же комплект можно найти и за 3948 рублей

Представители Yadro не ответили на вопрос CNews о цене, по которой мышь и клавиатуру Kvadra компания продает корпоративным заказчикам. Они также не ответили на вопрос, как давно продают такие устройства. CNews обратил внимание, что задекларированы мыши и клавиатуры были не позднее сентября 2022 г.

На российском рынке можно купить мыши и клавиатуры местного производства. Их, например, производит компания «Бештау электроникс». Пока это единственные российские мыши и клавиатуры, которые внесены в реестр радиоэлектронной продукции Минпомторга.

В июне 2023 г. рынок выразил опасение относительно возможной монополии «Бештау» на клавиатуры и мышки. А все потому, что «Бештау» начала продвигать идею по внедрению балльной системы определения степени «отечественности» автоматизированных рабочих мест (АРМ), в которой бы учитывалась и страна производства периферийных устройств.

Из-за пробелов в законодательстве сейчас государственные структуры могут закупать в составе АРМ китайские устройства. Поэтому, по словам собеседника CNews на рынке электроники, многие производители пользуются этим, чтобы продавать «российские» устройства, произведенные в Китае.

Устройства Yadro

Yadro под брендом Kvadra продает ПК, моноблоки, ноутбуки и планшеты. Все устройства, кроме планшета, состоят в реестре «железа» Минпромторга. Помимо этого, «Коммерсант» писал о планах компании разработать и выпустить смартфон под брендом Kvadra. Оборудование компании серийно собирается на строящемся заводе в подмосковной Дубне. Сейчас там запущен цех конвейерной сборки и цех поверхностного монтажа. На полную производственную мощность завод выйдет до 2024 г.

По информации «Контур.фокуса» выручка Yadro (ООО «КНС групп») по итогам 2022 г. достигла 65,5 млрд руб., взлетев на 139% по сравнению с 2021 г. Чистая прибыль в 2022 г. составила более 7,2 млрд руб., хотя годом ранее была на уровне 1,67 млрд руб.