В России найден источник финансирования отечественного телеком-оборудования

В России предлагается ввести утилизационный сбор на телекоммуникационное оборудование с целью финансирования производства российского «железа». Сейчас в сфере сетевого оборудования зависимость от иностранных поставщиков составляет 80%, в сфере пользовательского оборудование - на 95%. При этом российское производство на 100% зависит от иностранной элементной компонентной базы.

Как найти источники финансирования для производства в России телекоммуникационного оборудования

Стратегия развития отрасли связи до 2035 г., проект которой подготовлен Минцифры, предполагает введение в России утилизационного сбора на телекоммуникационное оборудование. Этот механизм должен стать одним из способов финансирования мер поддержки производства и внедрения отечественного телекоммуникационного оборудования.

Утилизационный сбор - плата за утилизацию товара. Он может включаться в стоимость товара, взиматься при его продаже или непосредственно при утилизации. В первую очередь, утилизационный сбор взимается с автомобилей. В России в 2010-2011 гг. он взимался с владельцев автомобилей при заключении договоров на их утилизацию. В 2012 г. он стал взиматься с импортеров автомобилей, с 2014 г. - с российских производителей.

Среди запланированных мер поддержки значатся: обеспечение софинансирования расходов отечественных разработчиков на разработку оборудования; предоставление льготных кредитов отечественным производителям оборудования в целях формирования складских запасов компонентов для производства оборудования; предоставление операторам связи льготных кредитов для приобретения отечественного оборудования в рамках заключенных долгросрочных контрактов; компенсация для «операторов» связи части превышения стоимости поставляемого отечественного оборудования над стоимостью аналогов, поставляемых из зарубежных стран.

Российский рынок телекоммуникационного оборудования и его зависит от импорта

Объем российского рынка ТКО (телекоммуникационное оборудование) превышает 1 трлн руб., что составляет 1,5% от мирового рынка. Потребление сетевого ТКО (используемого операторами связи для построения сетей связи) в России составляет 450 млрд руб. ежегодно , из них ТКО для мобильной связи около 250 млрд руб. Остальные технологии связи формируют рынок в 200 млрд руб, а также 550 млрд руб. пользовательского ТКО (оконечное абонентское оборудование, включая телефоны, смартфоны, оборудование IoT и др). Ведомственные сети связи обслуживают менее 5 млн пользователей и ежегодные затраты государственных органов на ТКО оцениваются в 100 млрд руб.

Фото: © valphoto / Фотобанк Фотодженика Власти предлагают ввести в России утилизационный сбор на телекоммуникационное оборудование с целью финансирования производства российского «железа»

Импорт ТКО в России составляет 80% в сетевом оборудовании и более 96% в пользовательском оборудовании. Общий объем экспорта российского ТКО в 2021 г. составил около 33 млрд руб. Крупнейшие потребители российского ТКО за данный период: Казахстан (4,5 млрд руб.), Узбекистан (4,3 млрд руб.), Турция (3,8 млрд руб.), Беларусь (2,9 млрд руб.). В основном в зарубежные страны экспортируется оборудование для фиксированных сетей связи: Ethernet-коммутаторы, маршрутизаторы и DWDM.

Согласно данным ЕРРРП (Единый реестр российской радиоэлектронной продукции) на апрель 2023 г., существует 1,56 тыс. позиции отечественного ТКО, из них: абонентское оборудование - 515 позиций, оборудование для сетей фиксированной связи – 512 позиций, вспомогательное оборудование (кабельная продукция, телекоммуникационные шкафы, ИБП, антенны, СКУД, устройства оповещения и сигнализации) – 410 позиций; оборудование для сетей мобильной связи – 58 позиций; измерительные комплексы – 44 позиции; радиолокационное оборудование – 25 позиций.

ТКО для спутниковых сетей связи на рынке на текущий момент представлено на базе отечественного ПО, сборка которого производится в России, частично с использованием отечественной ЭКБ (элементной компонентной базы), но при этом отсутствует в ЕРРРП. В 2022 г. в ЕРРРП присутствуют 37 наименований российской ЭКБ, которые потенциально могут использоваться для разработки ТКО.

Зависимость ТКО от зарубежной ЭКБ близка к 100% и определяется отсутствием отечественных разработок специализированной ЭКБ, отсутствием фабрик для их производства, а также ограничением доступа к иностранным фабрикам. При производстве ТКО применяются массовые, стандартизированные и взаимозаменяемые компоненты (микросхемы динамической и флеш-памяти) и специализированные устройства (элементы радиотракта, пакетные процессоры, управляющие контроллеры и фотонные интегральные схемы для ВОЛС), требующие размещения заказа непосредственно у производителя ЭКБ, не находящиеся в широком обороте и попадающие под жесткий экспортный контроль.

В 2022 г. отрасль связи с толкнулась с санкционными ограничениями в части поставок оборудования, ПО, с блокированием доступов к его обновлению и попытка получения несанкционированного доступа к управлению оборудованием, что потребовало отключения эксплуатируемого иностранного оборудования от ИТ-систем технической поддержки производителей ТКО из недружественных стран и создания «стабилизированных версий».

Мировые тренды в области телекоммуникационного оборудования

Унификация технологий оказания услуг на основе пакетных сетей передачи данных ведет к потреблению полного набора сервисов на одном пользовательском устройстве с использованием трех технологий доступа для сетей фиксированной связи (ВОЛС), ПРТС (4G, 5G, 6G), спутниковой связи (низкоорбитальные группировки). Все реализуемые в телекоммуникационных сетях услуг (ТВ- и радиовещание, выделенные линии и т.п.) будут переведены в услуги пакетных сетей передачи данных до 2035 г.

Рост к 2027 г. объема рынка программно-определяемых сетей (SDH) в 10 раз (по сравнению с 2021 г., с $555 млн до 5,2 млрд) и конвергенция технологий вычислительной техники и ТКО. Соответственно, развитие ТКО также направлено в сторону программно-определяемых сетей, в связи с этим критически важна совместимость действующего ПО с архитектурой, программируемой ЭКБ. При этом большая часть программного стека написана для закрытых x86 и ARM-архитектур, что делает неизбежным их использование на первом этапе развития ТКО, с последующей поддержкой портирования стека на открытые архитектуры.

Происходит разделение монолитных решений на стандартизированные модули и блоки, позволяющие операторам связи собирать решения из модулей и блоков различных производителей ТКО, и, как следствие, развивать концепцию открытых сетевых технологий (ОСТ). Решения на базе ОСТ будут являться основной для архитектуры сетей 5G Advanced и 6G, разделение монолитных проприетарных решений на отдельные программные или аппаратные модули снижает порог входа на рынок для новых разработчиков ТКО и стимулирует инновации. Также преимуществом ОСТ является применение программно-определяемой архитектуры, что позволяет обеспечить гибкость технологического решения (большинство модернизаций осуществляется за счет изменения настроек ПО, без сопутствующей модернизации аппаратного обеспечения или с расширением типовых готовых решений).

Доверенное телекоммуникационное оборудование и технологический суверенитет

Авторы Стратегии предлагают ввести в законодательство категории «доверенного ТКО», соответствующего установленным уполномоченным органом требования по безопасности информации. Переход на использование в сетях связи ТКО только отечественного производства будет возможен в случаях, когда на российском рынке будет представлена отечественная конкурентоспособная продукция, способная заменить ТКО зарубежного производства без ухудшения качества предоставляемых услуг связи.

Также авторы Стратегии используют понятие «технологический суверенитет» – наличие в стране (под национальным контролем) критических и сквозных технологий собственных линий разработки и условий производства продукции на их основе, обеспечивающих устойчивую возможность государства и общества достигать собственные национальные цели развития и реализовывать национальные интересы.

«Технологический суверенитет» обеспечивается в двух основных формах: исследование, разработка и внедрение критических и сквозных технологий; производство высокотехнологической продукции, основанное на указанных технологиях. «Технологический суверенитет в отрасли связи» (ТСС) – это способность государства обеспечить управляемость сетями электросвязи и всеми пользовательскими устройствами (включая любые устройства, которые формируют электрические сигнал и передают информацию), находящимися в пределах территории России.

Управляемость сетями электросвязи – это способность государства обеспечить: возможность разработки и производства отечественного ТКО на основе отечественных сквозных технологий либо наличие управляемых каналов поставок иностранного ТКО; техническое обслуживание ТКО, образующее сеть электросвязи, без обращения к другим государствам и формирования зависимости от них; управление сетью электросвязи и услугами на сети, при отсутствии доступа иностранных государств к системе управления ТКО и сетью электросвязи.

Управляемость пользовательскими устройствами (ПУ) – это способность государства обеспечить: возможность разработки и производства отечественных ПУ на основе отечественных сквозных технологий либо наличие управляемых каналов поставок иностранных ПУ; техническое обслуживание ПУ, подключаемых к сетями электросвязи России, при отсутствии доступа иностранных государств к ним; управление услугами и доступом к контенту на ПУ без доступа иностранных государств к системе управления ПУ; контроль за подключением этих устройств, находящихся в границах России, к внешним сетям электросвязи, без использования электросвязи России.

Показатели уровня Технологического суверенитета в отрасли связи: менее 1,5 – высокий (серийное производство ТКО на уровне ведущих мировых производителей); от 1,5 до 4 – средний (мелкосерийное и единичное производство ТКО с недостаточным объемом технологического развития и производственных мощностей); более 4 - низкий (отсутствие производства (наличие опытных образцов) ТКО с недостаточным объемом технологического развития или производственных мощностей.

Согласно Стратегии, к 2030 г. уровень ТСС в сетях фиксированной и мобильной связи связи составит менее 4 (при целевом сценарии) и менее 3 (при перспективном сценарии). В сетях спутниковой связи уровень ТСС составит менее 1,5 и менее 1,4 соответственно. К 2035 г. уровень ТСС в сетях спутниковой связи при перспективном сценарии составит менее 1.3, в остальных случаях - менее 1,5.

Какое оборудование следует производить в России для различных сетей связи

Перечень ТКО для технологии доступа «сети фиксированной связи» (ВОЛС), подлежащего разработке для достижения ТСС, состоит из семи позиций сетевого ТКО (XWDM, магистральные маршрутизаторы, MEN – агрегация/доступ, пограничный Ethernet-коммутатор, Ethernet-коммутатор ядра сети, Ethernet-коммутатор агрегации/предагерации/доступа, ЦРРС/радио-Ethernet/P2MP) и шести позиций пользовательского ТКО (PON ONU/ONT, Wi-Fi CPE, STB, терминалы IoT, IP-видеокамеры, P2PM CPE).

Перечень ТКО для технологии доступа «мобильные сети связи», подлежащего разработке для достижения ТСС, состоит из 7 позиций сетевого ТКО (2G/GSM, 4G/LTe-Advanced, 5G/IMT-2020, 6G/IMT-2027, 4EPC, 5GC, 6G Core) и двух позиций пользовательского ТКО (смартфоны, терминалы IoT).

Перечень ТКО для технологии доступа «спутниковые сети связи», подлежащего разработке для достижения ТСС, состоит из 11 позиций сетевого ТКО: модем спутниковый (центральный), бортовая приемо-передающая АФР Ka-диапазона (не менее 8 лучей с суммарной полосой пропускания не менее 1,5 ГГц), УЛБВ Ku/Ka-диапазона (мощностью полосой пропускания не менее 100 Вт), бортовая приемо-передающая АФР S-диапазона (не менее 4 лучей с суммарной полосой пропускания не менее 30 Мгц), АЦП (радиационно стойкий) с полосой пропускания не менее 200 МГц, ЦАП (радиационно стойкий) с полосой пропускания не менее 200 МГц, МШУ Ku/Ka-диапазона частот, преобразователи частоты понижающий/повышающий (Ku/Ka-, Ka/s- S/Ka-диапазоны), пассивное ретрансляционное оборудование Ku-,Ka-s,S- диапазона (в том числе коаксиальные и волноводные переключатели), комплект бортовой аппаратуры КИС (телекоммуникационного космического аппарата), генератор сигнала маяка Ka-диапазона). Также в перечне есть три позиции пользовательское ТКО: фиксированные терминалы спутниковой связи, модем спутниковый (абонентский), устройства ПРС для спутниковых сетей.

Распределение номенклатуры ЭКБ, используемой в ТКО по топологическим нормам: 10 типов цифровых и цифро-аналоговых компонент (серверные микропроцессоры общего назначения и чипсеты, микропроцессоры приложений общего назначения (системы-на-кристалле), процессоры обработки сигналов (baseband, LTE/5G, WiFi/BT), сетевые процессоры/контроллеры, динамическая память, статистическая память, постоянная перезаписываемая память (Flash), постоянная стираемая память (EEPROM), микроконтроллеры, приемники ГНСС) с техническими процессами от 28 до 180 нм; пять типов аналоговых компонентов (управление питанием, мощные RF-транзисторы, усилители мощности, операционные усилители, генераторы опорной частоты) с техпроцессами от 65 нм.