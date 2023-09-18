Китай крушит российскую индустрию БПЛА необъявленными санкциями. Дефицит уже начался, цены стремительно растут

Россия очень пострадала от новых ограничений Китая на экспорт дронов весом от 4 кг и запчастей для них. Такие БПЛА применяются, в частности, в сельском хозяйстве. Отечественного производства дронов и комплектующих для них в нужном стране масштабе нет и не предвидится, и в результате на рынке мгновенно образовался дефицит, а цены в рознице выросли вдвое.

Китай поставил России подножку

Рынок дронов в России сильно пострадал из-за Китая и его новых ограничений, введенных 1 сентября 2023 г., пишет «Коммерсант». Новые правила КНР, страны, которая официально не присоединялась к антироссийским санкциям, на санкции, в действительности, очень похожи – они затрагивают экспорт комплектующих для БПЛА весом более 4 кг, а также уже готовых к использованию БПЛА с такой массой.

По сути, Китай сделал то же, что делают США по отношению к различной продукции своих компаний – он не запрещает экспортировать тяжелые дроны и запчасти для них, но требует для этого специальную экспортную лицензию. Ее получение может затянуться на несколько месяцев, вплоть до года, и еще потребуется выполнить ряд условий, в том числе предъявить не опровержимые доказательства, что вывозимые БПЛА и комплектующие не будут в дальнейшем использоваться в военных целях.

По прошествии с введения новых экспортных правил менее трех недель в России уже образовался дефицит беспилотников, в особенности применяемых в современном аграрном деле. В этой сфере почти все БПЛА весят более 4 кг – масса многих моделей и вовсе достигает 40 кг.

Фото: Минобрнауки России Мирных дронов России очень не хватает

Импортозаместить такие дроны на момент выхода материала возможности не было – российские БПЛА для агрокомплекса хоть и производятся, но исчезающие небольших объемах.

Время на подготовку было

Новые ограничения Китая не стали ни для кого неожиданностью – о них было известно за месяц до вступления их в силу. О грядущих изменениях официально сообщило Министерство торговли КНР еще 31 июля 2023 г. – в подготовленном ведомством документе сказано, что экспортные ограничения будут действовать в течение двух лет и коснутся не только дронов тяжелее 4 кг, но и тех БПЛА, что имеют взлетную массу более 7 кг и могут находиться в воздухе более получаса.

В частности, отныне из КНР нельзя без специальной лицензии экспортировать БПЛА, которые способны «нести груз с функцией сброса или с возможностью закрепления такого устройства», пишет издание. Лицензия на экспорт потребуется и тем, кто собирается вывезти из Китая гипер- и мультиспектральные камеры, предназначенные для установки на беспилотники. Помимо очевидных в современных российских реалиях методов использования таких камер, они часто используются в лесном и сельском хозяйстве для съемки угодий с воздуха.

В список устройств, попавших под экспортные ограничения, попали, в числе прочих, тепловизоры, инфракрасные камеры, радиооборудование для установки на корпусах БПЛА, а также модули лазерной дальнометрии и позиционирования.

Без бумажки экспортер – букашка

Единственный способ для экспортеров перечисленного оборудования снять с себя все новые ограничения властей – это добиться от них специального разрешения на вывоз всего этого «железа» за пределы границ КНР. Предоставить такое разрешение может исключительно китайский Минторг. Но даже этой бумаги будет недостаточно – потребуется еще получить добро таможенной службы.

Сделать это можно только путем выполнения всех предписаний китайских властей, в число которых входит предоставление информации о конечном получателе тяжелых БПЛА и комплектующих для них. Но даже если все условия будут выполнены, все равно есть шанс получить отказ – Минторг Китая проверит наличие покупателя в санкционных списках, «связанных с военной деятельностью или нежелательными для Китая действиями». Дополнительно ведомство требует предоставить ему финансовые отчеты и корпоративные документы.

Еще одна важная особенность новых правил Минторга КНР – ответственность за нарушение условий предоставление лицензий. Если «шаг влево, шаг вправо» был сделан непреднамеренно, то ответственность будет административной, а если выяснился что это было сделано умышленно, то она станет уголовной.

«Серый» импорт из Китая

В России уже начали продумывать схемы по обходу новых ограничений. Одну из них озвучил изданию Рамиль Шевохутдинов, основатель представительства производителя сельхоздронов Jtilep в России – она заключается в поисках посредников в других странах, через которые будут вестись закупки.

По такой схеме сейчас работает весь параллельный, он же «серый», импорт. Но, как и в случае с техникой, конечная цена устройства резко вырастет – по подсчетам Шевохутдинова, вдвое. Из-за удлинения логистической цепочки время доставки БПЛА и запчастей увеличится на несколько недель.

Российские производители дронов, которые собирают их на иностранном «железе», решили заранее поднять цены на свою продукцию – некоторые из них «проиндексировали» их как минимум на 20%. Объясняют они это не новыми китайскими правилами, а слабостью рубля по отношению к значимым валютам.

Запасов уже не хватает

Запрет экспорта БПЛА, если те будут использоваться в военных целях, прописан в правилах очень четко. Именно это обстоятельство и обрушило поставки китайских тяжелых БПЛА в Россию, утверждает один из собеседников издания.

Источники издания среди российских производителей дронов сообщили, что они успели заполнить свои склады необходимыми им китайскими запчастями заблаговременно, до вступления новых ограничений в силу. По их словам, по прошествии около трех недель с момента начала действия новых правил ни у них, ни у их поставщиков нет понимания, как будет идти экспорт в дальнейшем. Сейчас некоторые их поставщики готовятся инициировать процесс получения лицензии.

Как пишет «Коммерсант», процесс этот может занять от полугода до года, но некоторым удалось оформить все в считанные дни. Лицензия выдается всего на полгода, но может быть продлена, заявил изданию Рамиль Шевохутдинов, основатель представительства производителя сельхоздронов Jtilep в России. Jtilep подала заявку на лицензию еще до вступления новых правил экспорта в силу.

Но в компании заявили, что нарушение запрета на использование дронов в военных целях повлечет за собой очень негативные последствия. Если сельхоздрон «каким-то образом окажется в зоне боевых действий, поставщик его отключит и расторгнет контракт с покупателем». Поставщик тут же лишится лицензии и попадет в «черный список», куда занесут еще и компанию – покупателя.

Опрошенные изданием участники российского рынка БПЛА подтвердили, что уже столкнулись с трудностями в поставках даже тех заказов, что были оформлены до 1 сентября 2023 г. «Пропускать стали гораздо сложнее, опасаясь как отмен поставок, так и возможных проверок», – сообщил гендиректор компании «Транспорт будущего» Юрий Козаренко.

Он добавил, что ситуацию спасет лишь начало масштабного производства комплектующих для дронов на территории России, и акцентировал внимание на том, что «железо» для производства под ограничения пока не попало. Но, по словам других источников «Коммерсанта», даже если в России появится так называемая «отверточная сборка» БПЛА, что само по себе займет немало времени, стоимость таких дронов возрастет.

В рамках подготовки к новым ограничениях Китая российские компании по производству дронов устроили крупномасштабные закупки всего, что им необходимо. Гендиректор компании RuDrones Дмитрий Дацыков рассказал изданию, что в августе 2023 г. упор в этом плане делался на камеры, датчики, контроллеры двигателей, а также на устройства противодействия БПЛА.

Но даже оптовые закупки не могут обеспечить вендоров возможностью длительной бесперебойной работы – Дацыков подсчитал, что нынешних запасов хватит всего лишь на пару поставок. Он также сообщил изданию, что ясным пониманием будущего поставок не могут похвастаться ни экспортеры в КНР, ни импортеры в России.

Многие российские ритейлеры, по информации издания, сейчас распродают последние остатки продукции, особенно промышленных и аграрных дронов. Цены поскочили, притом в некоторых случаях в два раза, особенно на продукцию китайских компаний DJI и XAG.

Дроны DJI и XAG долгое время завозили в Россию через Казахстан, но эта лазейка скоро может быть прикрыта. По словам трех опрошенных изданием продавцов дронов, поставщики из Казахстана уже сообщили им о полном прекращении отгрузок на фоне новых правил.