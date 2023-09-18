ПСБ предложил бизнесу выплачивать зарплату через СБП

ПСБ запустил сервис, который позволяет малому бизнесу выплачивать зарплату через «Систему быстрых платежей». Услуга будет востребована компаниями с небольшим количеством сотрудников и дает возможность работодателю без заполнения реквизитов переводить заработную плату тем работникам, у которых не оформлена карта в рамках зарплатного проекта.



Зарплата через СБП

ПСБ предложил бизнесу возможность выплачивать заработную плату через СБП. Сотрудник компании может иметь счет в любом банке-участнике «Системы быстрых платежей», так как сервис дает возможность выплачивать заработную плату из личного кабинета в интернет-банке ПСБ на основе справочника сотрудников, указав только номер телефона и банк получателя.

Растущие объемы

«Объемы платежей через СБП среди наших клиентов-предпринимателей растут на 25% ежемесячно, что говорит о востребованности бизнесом такого метода расчетов. Поэтому мы разработали решение, которое позволяет предпринимателям, используя уже привычный способ перевода денежных средств, быстро и удобно выплачивать зарплату сотрудникам, у которых по каким-то причинам не выпущена банковская карта в рамках зарплатного проекта, — например, если компания нанимает сезонных работников. Новый сервис станет для наших клиентов дополнительным удобным инструментом работы с персоналом», — сказал Кирилл Тихонов, вице-президент, заместитель руководителя блока средний и малый бизнес ПСБ.

Подключение к сервису бесплатно, а размер комиссии за перевод аналогичен стоимости обычного перевода денежных средств по реквизитам от юридического лица к физическому.