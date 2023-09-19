В России появился цифровой паспорт. Смартфон с «Госуслугами» стал равен главному документу гражданина. Но не во всех случаях

Владимир Путин подписал указ, позволяющий показывать приложение «Госуслуг» на экране мобильного устройства там, где требуется предъявить тот или иной документ, например, паспорт. Список документов, цифровые копии которых смогут полностью заменить оригинал, отсутствует – его в течение трех месяцев должно будет подготовить Правительство.

Виртуальный паспорт в кармане

Россиянам разрешили предъявлять смартфон с приложением «Госуслуги» там, где нужно показывать бумажные документы. Президент России Владимир Путин подписал указ, приравнивающий мобильник с «Госуслугами» к предъявлению оригиналов документов.

«Установить, что представление гражданами России сведений, содержащихся в документах, удостоверяющих личность гражданина России, либо иных документах, выданных гражданам России государственными органами России, в электронной форме с использованием мобильного приложения федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» приравнивается в случаях, определенных Правительством России по согласованию с Федеральной службой безопасности России, к предъявлению указанных документов», – говорится в тексте указа.

Документ вступил в силу в день его подписания.

Подписанный главой государства документ не содержит ни перечня документов, которые можно показывать с экрана гаджета, ни примеров конкретных случаев, где смартфон с предустановленными «Госуслугами» может в полной мере заменить их. Этим вопросом займется Правительство России – ему поручено проработать списки документов и таких случаев и согласовать каждый из их пунктов с экспертами Федеральной службы безопасности России (ФСБ).

Фото: ФНС России Паспорт гражданина России теперь выглядит так

На подготовку списков у чиновников есть ровно три месяца. Правительству также потребуется проработать порядок работы приложения и обработки предоставляемых гражданами сведений. Помимо этого, чтобы все работало, властям нужно создать еще один реестр – на этот раз базу данных о юридических лицах и видах их деятельности, которые они могут осуществлять при предъявлении цифрового удостоверения личности. Курировать работу реестра будет Минцифры России.

Добровольно и не везде

В указе Президента России сказано, что никто не может заставить граждан России предъявлять цифровую копию того или иного документа вместо оригинала. Другими словами, использование «Госуслуг» в качестве альтернативы бумажному паспорту является добровольным.

После подписания Владимиром Путиным данного указа Минцифры опубликовало в своем Telegram-канале разъяснения по поводу работы нововведения. Первое, о чем говорится в публикации – что «Госуслуги» не заменят бумажные документы, удостоверяющие личность.

«Мобильное приложение «Госуслуги» можно будет использовать вместо бумажных документов — удостоверений, выписок, справок, свидетельств, паспорта — только в отдельных бытовых случаях. Цифровые копии не заменят оригиналы документов», – утверждает Минцифры.

Также министерство подчеркнуло, что ни один из оригиналов документов, чьи виртуальные копии можно будет предъявлять в приложении «Госуслуги», не утратит свой статус. Их по-прежнему можно будет предъявлять «без всяких ограничений».

Мгновенная цифровизация бумажных документов

Подписанный Владимиром Путиным указ, приравнивающий документы в мобильных «Госуслугах» к бумажным оригиналам, появился сравнительно недавно – в начале 2023 г. он еще не существовал.

Проект документа за авторством Минцифры был опубликован в апреле 2023 г. В нем в качестве документов, страницы которых предлагалось показывать на экране мобильного устройства, значились паспорт гражданина России, водительское удостоверение и военный билет.

Фото: Правительство Республики Крым Выбрасывать бумажный паспорт пока рано. Также рано класть его на хранение в дальний угол - может понадобиться в любой момент

Таким образом, документ всего за пять месяцев прошел весь путь своего развития – от раннего проекта до вступившего в силу указа, подкрепленного подписью главы государства.

Однако работа над цифровизацией паспорта началась значительно раньше. Например, Минцифры еще в конце лета 2022 г. предлагало интегрировать в «Госуслуги» возможность подтверждения личности в обыденных ситуациях. В феврале 2023 г. руководитель ведомства Максут Шадаев в рамках совещания Владимира Путина с российским Правительством сообщал, что в современной России в 80% случаев, где требуется предъявить паспорт, бумажный документ с легкостью заменит его виртуальная копия на смартфоне. «Вы на смартфон загружаете с биометрического паспорта фотографию, дальше у вас генерируется QR-код, который вы предъявляете. И тот, кто хочет проверить у вас основание, из мобильного приложения «Госуслуг» проверяет ваш возраст либо фамилию, имя, отчество», – сказал Шадаев во время совещания (цитата по РБК).

Стоит отметить, что регистрация в «Госуслугах», как и установка одноименного приложения, на момент выхода материала являлась добровольной. Весной 2023 г., за несколько дней до принятия закона об электронных повестках, россияне временно лишись возможности удалить свой аккаунт на «Госуслугах» непосредственно в личном кабинете – для этого приходилось идти в МФЦ и писать заявление на удаление профиля.

Цифро-аналоговые водительские права

Превратить основные бумажные документы россиян в легитимное изображение на экране гаджета власти страны пытаются уже более 10 лет. Например, чиновники впервые заговорили об электронных паспортах еще в начале 2013 г., но по прошествии почти 11 лет все россияне по-прежнему пользуются обычными бумажными.

Отдельное внимание уделяется цифровизации не только паспорта, но и водительских прав – об электронных правах на управление транспортом Максут Шадаев говорил еще в конце 2020 г. во время выступления на пленарном заседании в рамках правительственного часа в Совете Федерации.

Тогда Шадаев заявлял, что реализация проекта по использованию цифровых документов водителя вместо бумажных начнется в конце 2021 г., но только в Москве. Предполагалось, что оцифровать можно будет как минимум водительские права, свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС), и охотничий билет.

Что касается электронных паспортов, то, как сообщал CNews, летом 2022 г. он был заморожен до лучших времен. Эксперимент с универсальными электронными картами, одним из вариантов цифрового паспорта, начался в 2011 г. но в итоге тоже не завершился успехом.

В сентябре 2022 г. глава ГИБДД Михаил Черников заявил, что с 1 октября 2022 г. можно будет предъявлять инспекторам ГИБДД водительские права в электронном виде, то есть на экране смартфона. Однако автомобилистам по-прежнему приходилось бы возить с собой оригинальный документ, добавил он.

Прогнозы Черникова частично сбылись – показывать права на смартфоне стало можно лишь в середине января 2023 г., и только в приложении «Госуслуги авто». При этом обычные права действительно нужно обязательно возить с собой и показывать инспектору ГИБДД по первому же требованию.