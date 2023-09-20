Власти вводят новые грабительские тарифы на электричество специально для криптомайнеров

В России впервые в истории могут появиться отдельные тарифы на электричество, привязанные к роду деятельности россиян. Их могут получить майнеры, которых хотят заставить платить за свет в несколько раз больше, чем сейчас. В некоторых регионах расценки могут подскочить более чем на 300%. Участники рынка уверены, что нововведение убьет всю российскую майнинг-отрасль.

Новый прецедент в России

Российские власти придумали новый способ заставить майнеров отчислять больше денег если не в госбюджет, то как минимум поставщикам электроэнергии. В обозримом будущем в России могут появиться отдельные тарифы на электричество специально для тех, кто зарабатывает, добывая криптовалюту, пишет «Коммерсант». Они будут намного выше в сравнении с обычными расценками для физических и юридических лиц.

Для России это прецедент – в новейшей истории страны плата за электричество никогда не зависела от рода деятельности частного лица. Стоимость киловатта может отличаться от региона к региону, а также зависеть от того, подключено ли здание к газовой сети, но еще ни разу не было такого, чтобы власти заставляли кого-то платить больше только из-за рода их деятельности.

Новую инициативу продвигает российское Минэнерго. Если предложенные ведомством новшества вступят в силу, то тарифы за электричество для майнеров взлетят в несколько раз. Предполагается, что новые драконовские меры будут вводиться не во всех регионах, а лишь в некоторых, но пока что у властей нет никаких преград перед тем, чтобы распространить повышенные «майнинг-тарифы» по всей России.

Кого заставят платить

Минэнерго предлагает обложить новыми поборами пока только компании, занимающиеся майнингом, утверждают источники издания, то есть обычные россияне, поставившие дома ферму, пока могут выдохнуть. Но инициатива еще на стадии проработки, и к появлению ее финальной версии она может затронуть и физлиц.

Фото: Госдума Добыча биткоинов в России станет еще менее выгодной

Резкая индексация тарифов на свет для майнеров будет проведена в регионах, где, как пишет «Коммерсант», «наблюдается нехватка генерации, есть риски нарушения энергоснабжения и проблемы с подключением новых потребителей». В первую очередь это касается Бурятии и Забайкальского края, а также в этом списке есть и Иркутская область, российская Мекка для майнеров со всего мира.

Источники издания подсчитали, что суммарный объем российского промышленного майнинга находится в пределах 2 ГВт. Оптимальный тариф для рентабельности этого бизнеса – в пределах 4,5 руб. за 1 кВтч. Если предложения Минэнерго будут приняты, то майнеры в Иркутской области будут платить за каждый киловатт на 18-73% больше (до 4,7 руб.), в Бурятии цены вырастут на 66-333% (до 11 руб.), а в Забайкальске – на 33-133% (до 9 руб. за киловатт).

Что касается Иркутской области, то она действительно стала точкой притяжения криптошахтеров – в нее переезжают даже китайцы, поскольку в этой стране государство выстроило очень жесткую политику по отношению к майнингу как в виду деятельности. Фактически, он официально запрещен.

Майнеры облюбовали именно Иркутскую область не просто так. Дело тут даже не в климатических особенностях региона (для ферм чем холоднее, тем лучше), а в низких тарифах на электричество в этом регионе.

Но местные поставщики электричества и без приказа Минэнерго не дают майнерам, в том числе и частным, спокойно жить – в начале 2023 г. CNews освещал историю жителя Иркутской области, на которого компания «Иркутскэнергосбыт» по щелчку пальцев повесила долг в размере почти 29 млн руб. Она в одностороннем порядке сменила ему тариф за электричество с потребительского на коммерческий и пересчитала все внесенные им платежи. В результате россиянин остался должен поставщику 28,65 млн руб. Добиться отмены решения «Иркутскэнергосбыта» через суд он не смог – тот встал на сторону компании.

Минэнерго не виновато

По информации издания, в схеме с новыми «персонализированными» тарифами на электричество Минэнерго является лишь исполнителем, а «заказчик» в данном случае – это российский вице-премьер Александр Новак. Он еще в середине лета 2023 г. поручил создать новую тарифную схему, а также разработать систему критериев выявления компаний, которые занимаются майнингом. Помощь Минэнерго в этом должны оказать Минцифры и Федеральная антимонопольная служба России (ФАС).

Минэнерго предлагает создать в каждом регионе специальные комиссии, которые займутся поиском майнинг-центров среди местных компаний. Одним из критериев выявления компаний-криптошахтеров может стать стабильно высокий уровень потребления электричества, вне зависимости от времени суток или дня недели.

Комиссии будут устраивать выездные осмотры помещений компаний, подозреваемых в добыче биткоина и других токенов, а чтобы им было сложнее скрыть свою майнинг-деятельность, эксперты также покопаются в их интернет-трафике. По словам источников издания, эти проверки позволят отличать майнинг-центры от дата-центров, которым тоже нужно много электричества в режиме 24/7.

Нужно больше ограничений

Майнинг еще в 2022 г. перестал быть выгодным средством заработка в России – по ряду причин, в том числе из-за падения курса биткоина, в некоторых случаях получаемый доход даже не мог покрыть затраты на электричество. Новая политика работы блокчейна Ethereum, в которой мощность ферм больше ничего не значит, тоже сыграла свою роль.

В начале 2022 г. и вовсе звучали предложения по полному запрету всех операций с криптовалютами в России, включая майнинг. Эта идея принадлежит Центробанку, но Президент России Владимир Путин раскритиковал ее.

Теперь против майнеров выступает Александр Новак – требование по созданию для них отдельных драконовских тарифов для них не является единственной его идеей. Вице-премьер также предлагает ввести запрет на новое подключение майнинг-центров к действующим электросетям, понизить их приоритет при подключении к сетям в регионах с дефицитом энергии, а также внедрить возможность длительного их отключения от сетей.

Также была озвучена идея о полной изоляции всех майнинг-ферм от российских электросетей. Предлагалось заставить их перейти на собственную генерацию электричества.

Более чем очевидные последствия

Участники российского рынка майнинга открыто раскритиковали новые предложения властей. Например, Роман Забуга, партнер BWC UG, немецкой многопрофильной компании, которая в том числе управляет дата-центрами для майнинга, сообщил «Коммерсанту», что новые тарифы за свет – это «конец для отрасли». Он добавил также, что проверки помещений компаний с целью выявления в них оборудования для добычи токенов выглядят весьма сомнительными с юридической точки зрения.

Представители оператора дата-центров BitRiver заявили изданию, что новые меры, в частности, отдельные высокие тарифы на электричество и предложения Новака по понижению майнинг-центров в правах доступа к электросетям, «дискриминируют майнинг». В компании уверены, что эти идеи властей негативно отразятся на добросовестных участниках рынка и никоим образом не коснутся недобросовестных. К последним в BitRiver относят тех, кто незаконно подключает оборудование к электросетям и платит по тарифам для физлиц.

Отрицательное мнение относительно идей Новака и Минэнерго высказали и в «Сообществе потребителей энергии». «Надо создать пространство выбора – майнер либо размещает ЦОД, где хочет, и несет обязательства оплаты и содержания инфраструктуры, необходимой для преодоления дефицита, либо перемещается в профицитные энергоузлы, где инфраструктура готова его принять без серьезных дополнительных расходов», – заявили изданию представители организации.