Россиянам разрешат «сбивать» БПЛА

Госкомиссия по радиочастотам может разрешить россиянам подавлять сигналы БПЛА. Сейчас такая возможность предоставляется только Минобороны и силовым структурам. Запрос на такое разрешение есть как в бизнесе, который страдает от атак БПЛА, так и в обществе – имущество простых граждан тоже не защищено и может пострадать от атак с воздуха.

Власти «вооружат» население

Власти планируют разрешить гражданам России подавлять БПЛА при помощи специализированных средств и устройств. По информации «Ведомостей», такую идею вынашивает подведомственная Минцифры России Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ), занимающаяся, в числе прочего, распределением частот связи. В конце 2022 г. она разрешила использование в России стандарта высокоскоростных беспроводных сетей Wi-Fi 6E, работающего в диапазоне 6 ГГц.

По информации издания, по решению ГКРЧ россияне смогут получать разрешение на использование мощных и среднемощных систем подавления беспилотников у силовых ведомств. Какие именно структуры будут выдавать разрешительные документы, на момент выхода материала известно не было – возможно, этот вопрос прояснится 27 сентября 2023 г. На этот день назначено заседание ГКРЧ, в рамках которого планируется обсуждение данной темы.

В угоду бизнесу

На 20 сентября 2023 г. россияне, а также частный бизнес и почти все госструктуры не имели права пользоваться системами радиоэлектронной борьбы для подавления БПЛА. Такая привилегия есть исключительно у Минобороны и многочисленных российских силовых структур – в случае всех остальных применение таких приборов незаконно.

Пока неизвестно, что именно подтолкнуло ГКРЧ к рассмотрению возможности послаблений в этом вопросе, как и неясно то, как именно будет организован процесс получения разрешения на частную борьбу с БПЛА. По словам одного из источников издания, крупный российский бизнес давно добивается предоставления им возможности подавлять дроны.

Фото: Госдума Скоро бесполетная зона для БПЛА может появиться над каждым частным домом

Собеседник уточнил, что первые такие просьбы прозвучали еще весной 2023 г. – они исходили от предприятий транспортной сферы и топливно-энергетического комплекса по причине, что хотят иметь возможность защищать свою инфраструктуру от атак дронов.

Но на деле защита от дронов нужна не только компаниям, но и обычным гражданам, жизням которых, а также их имуществу БПЛА тоже угрожают. Даже если речь идет о беспилотниках гражданского назначения, они могут, оснащенные камерой, микрофоном или каким-нибудь грузом, летать над частными домовладениями или «заглядывать» в окна многоквартирных домов.

На то, что спрос на средства защиты от БПЛА в России вырос, и что они угрожают безопасности граждан России, указал изданию и руководитель центра беспилотной авиации «Оператор-БПЛА.рф» Максим Кондратьев.

Многообразие средств борьбы

Выводить БПЛА из строя можно тремя способами, один из которых (физическое устранение) в настоящее время активно использует российская армия. О еще двух методах изданию поведал гендиректор «Русдронопорта», эксперт рынка НТИ «Аэронет» Николай Ряшин. «Первый – это подавление телеметрии, то есть воздействие на канал управления между пультом и дроном. Во втором случае это подмена спутникового сигнала, она чаще всего используется для того, чтобы беспилотник не мог лететь по координатам в автоматическом режиме», – сказал он.

На нынешнем этапе есть три типа устройств подавления сигнала БПЛА, заявил изданию коммерческий директор компании «Лаборатория будущего» Павел Камнев. По его словам, это (в порядке уменьшения их эффективности) станции радиоэлектронной борьбы специального назначения, стационарные установки РЭБ общего и специализированные ружья. Последние, как и другое ручное оружие, можно носить с собой, и получить к ним доступ, в теории, могут и обычные граждане, не только военные и сотрудники силовых ведомств. Что касается установок РЭБ общего назначения, то их чаще всего можно встретить на объектах критической инфраструктуры «с более сложными стационарными продуктами (в плане приобретения и использования гражданами – прим. CNews) – вопрос, потому что есть всего лишь несколько комплексов и они работают на разрешенных ГКРЧ частотах», – сказал «Ведомостям» Николай Ряшин.

Минусов предостаточно

Возможность защитить себя, своих близких и свое имущество от дронов при помощи средств РЭБ, которую ГКРЧ планирует предоставить россиянам и компаниям, может привести к разного рода негативным последствиям. Например, по мнению неназванного источника издания в одном из операторов связи, применение таких комплексов может вызывать помехи в работе средств связи, в плоть до полной остановки передачи данных.

Потенциальное нововведение вызывает опасение и у крупнейших операторов сотовой связи. «Если устройства радиоэлектронного подавления будут затрагивать полосы частот, выделенные для сетей сотовой связи, то это неизбежно приведёт к негативным последствиям для услуг абонентам – сигналы сотовых сетей будут подавлены помехами, – сообщили CNews представители «Мегафона».

В «Мегафоне» рассказали CNews, что операторы ранее «уже сталкивались с эффектами работы похожих устройств, устанавливаемых локально при необходимости дополнительных мер обеспечения безопасности». «Считаем, что массовое развертывание таких устройств следует проводить при координации со стороны регулятора с учетом особенностей построения сетей связи, что поможет обеспечить качественное оказание услуг», – добавили в «Мегафоне». В Tele2 от комментариев отказались.

Широкое распространение и регулярное стационарных и мобильных средств РЭБ может навредить не только системам связи, но индустрии так называемых «гражданских» дронов. На это «Ведомостям» указал Павел Камнев, подчеркнув, что это может привести, в том числе, к «отказу эксплуатантов от выполнения работ вблизи населенных пунктов или существенному увеличению стоимости выполнения таких работ с учетом высокой вероятности потери борта». Заместитель гендиректора компании «Индустриальные дроны» Павел Плахотный добавил, что глушилки дронов могут негативно отразиться на работе телевидения и сервисов, использующих геолокацию, включая такси, каршеринг и доставку продуктов и еды.

Подавление БПЛА по тарифам государства

Устройства для подавления сигналов БПЛА стоят от 194 тыс. руб. до 2,2 млн руб., если приобретать РЭБ-ружье, приводит издание статистику интернет-магазина «Техключи.рф». В случае, если нужно стационарное решение, то его стоимость с легкостью может достигать 90 млн руб., а начальная цена находится на отметке около 890 тыс. руб.

Участники рынка БПЛА напомнили изданию, что несанкционированное применение средств защиты от БПЛА может обернуться административным и даже уголовным преследованием. Так, заместитель гендиректора компании «Индустриальные дроны» (занимается разработкой, производством и внедрением автономной беспилотной платформы высокой грузоподъемности) Павел Плахотный, предупредил, что такое может расцениваться как нарушение ст КоАП ст. 13.4 «Нарушение требований к использованию радиочастотного спектра, правил радиообмена или использования радиочастот, несоблюдение норм или параметров радиоизлучения». Этот проступок карается штрафом до 1 тыс. руб. для физлиц и до 20 тыс. руб. для юрлиц с возможной конфискацией устройства.