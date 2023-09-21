Xiaomi нарвалась на санкции Запада, ее смартфоны запрещают продавать. Во всем виновата Россия

Финские операторы связи остановили продажи техники Xiaomi из-за того, что она все еще продает свою продукцию в России. Xiaomi – лидер российского рынка смартфонов. Санкции ввели только три крупных финских оператора – обычные ритейлеры брать с них пример не стали. Других китайских вендоров смартфонов, популярных в России, ограничения пока не коснулись.

Xiaomi «забанили» в Финляндии

В Финляндии остановлены продажи смартфонов китайской компании Xiaomi. Как пишет портал SuomiMobiili, это связано с деятельностью компании на территории России – она продолжает ввозить свою технику в Россию по «белым» схемам, то есть не поддерживает антироссийские санкции.

На момент выхода материала бойкот Xiaomi объявили три крупнейших оператора связи Финляндии – DNA, Elisa и Telia. Жестче всех на то, что Xiaomi продолжает вести бизнес в России, отреагировал DNA – он моментально убрал с витрин своих салонов всю продукцию китайского бренда, и пока неясно, что будет с ранее закупленными им устройствами.

Telia и Elisa пока не готовы пойти на столь радикальные меры, потому что принципы принципами, а деньги деньгами. Они хоть и отказались закупать новые партии гаджетов Xiaomi, но уже приобретенные все же распродадут.

Фото: Xiaomi Финляндия создала прецедент

Редакция CNews направила запрос в российское представительство Xiaomi и ожидает ответа.

Дурной пример пока не заразителен

На 21 сентября 2023 г. спиной к Xiaomi повернулись только перечисленные операторы связи, но в Финляндии есть еще и классические ритейлеры. Они пока не намерены следовать примеру своих конкурентов в финской рознице – по крайней мере, компании Gigantti и Verkkokauppa как предлагали своим клиентам продукцию Xiaomi, так и продолжают это делать.

Финские ритейлеры обосновывают свое нежелание делать свой ассортимент более скудным решением властей Евросоюза, в состав которого входит и Финляндия. Вернее, в данном случае речь об отсутствии такого решения – власти ЕС не вводили никаких запретов на продажу техники китайского техногиганта на территории стран союза.

Что до операторов Telia, DNA и Elisa, то они ссылаются на решение страны, которая к ЕС никакого отношения к моменту выхода материала не имела. Ранее в 2023 г. Национальное антикоррпуционное бюро Украины признало Xiaomi «международным спонсором» тех событий, которые начались в этой стране 24 февраля 2022 г.

Следует отметить, что еще один крупный финский ритейлер, Veikon, все же свернул продажи техники Xiaomi. Но, увидев, что его основные конкуренты не собираются поступать так же, введенные ограничения скоропостижно отменил.

Россия обогащает Xiaomi

Для Xiaomi российский рынок в последнее время стал сравнительно крупным, да и сами россияне демонстрируют свой интерес к ее технике, по крайней мере, к смартфонам. Данные за первое полугодие 2023 г. гласят, что Xiaomi действительно является лидером российского рынка смартфонов, но ее доля составила 28%.

За Xiaomi следует Samsung – эта компания ушла из России еще в марте 2022 г., но ее смартфоны по-прежнему доступны россиянам благодаря параллельному импорту. Также в Россию официально поставляются смартфоны китайской компании Realme, у которой 12% рынка. Однако из-за этого ее мобильники в Финляндии в частности и Европе в целом пока никто не убирает с прилавков.

Также нельзя забывать, что Xiaomi хотела ввести санкции против России. В начале марта 2022 г. она вдвое сократила свой импорт в Россию.

Финляндия больше не дружит с Россией

Финляндия – это одна из западных стран, особо рьяно демонстрирующих свое стремление поучаствовать в санкционном давлении на Россию. На протяжении всего 2022 г. и с самого начала 2023 г. она вводит все новые антироссийские ограничения, от большинства из которых страдают россияне, в происходящем к юго-западу от российских границ не виноватые.

Например, осенью 2022 г. Финляндия закрыла границы для российских туристов, а в 2023 г. остановила работу своего консульства в Мурманске. Также она больше не пускает россиян за рулем личных автомобилей свою территорию, а тем, кто уже находится на ней, предписано выехать в течение полугода, до 16 марта 2024 г. К тому же из-за новых распоряжений властей ЕС при пересечении финской границы есть риск остаться без смартфона, ноутбука и даже туалетной бумаги.

Помимо этого, Финляндия не упускает возможности по заморозке российских активов – по данным МИД страны, к концу января 2023 г. этой процедуре подверглись активы на общую сумму в 187 млн евро. Это недвижимость, автомобили, ценные бумаги и пр.