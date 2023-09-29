Apple доводит до разорения крупнейшего разработчика видеоигр. Чтобы выжить, компания уволит сотни специалистов и продаст активы

Конфликт Apple и Epic Games из-за игры Fortnite, зародившийся три года назад, привел к большим финансовым трудностям Epic Games. Компании решают все вопросы через суд, и Epic Games не тянет расходы на адвокатов – она тратит больше, чем зарабатывает. Чтобы остаться на плаву, ей пришлось уволить 900 сотрудников и продать часть активов.



Моська против слона

Компания Epic Games, всемирно известный разработчик компьютерных игр, из-за ссоры с Apple вынуждена уволить 16% своих сотрудников, пишет Bloomberg. Создатель легендарных серий игр Unreal и Unreal Tournament, а также автор самого популярного в мире игрового движка Unreal Engine, уже три года судится с Apple из-за другого своего сверхпопулярного проекта – игры Fortnite в жанре «королевская битва».

Противостояние Apple и Epic Games, как сообщал CNews, началось еще в августе 2020 г., и в течение первых нескольких месяцев события развивались стремительно. Судебные слушания шли одно за другим, и стороны поочередно приобретали, а затем теряли преимущество. В течением времени накал страстей немного стих, но не угас полностью – компании до сих пор судятся, и временные промежутки между слушаниями все увеличиваются.

Как пишет Bloomberg, расходы на тяжбы с Apple оказались очень тяжким грузом для Epic Games. Компания хоть крупная, но она не в силах тягаться с техногигантом, рыночная стоимость которого исчисляется в триллионах долларов, несмотря на то, что он выпускает одинаковые с виду iPhone с 2020 г. В результате суммарные доходы Epic Games превышают расходы.

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Epic Games – одна из крупнейших частных компаний по разработке видеоигр в мире. Ее гендиректору принадлежит большая часть акций, а китайский конгломерат Tencent Holdings удерживает 40%. Также это один из старейших в мире разработчиков видеоигр – ее история началась в 1991 г.

Суть конфликта

Epic Games и Apple не могут урегулировать конфликт с середины августа 2020 г. Тогда Epic Games представила пользователям новую платформу оплаты на iOS и Android (Epic direct payment), из-за которой и нажила себе врага в лице Apple и заодно Google.

Внедрив этот платежный сервис в Fortnite, она предложила пользователям не переплачивать Google и Apple за платные «фишки» внутри игры, а платить напрямую разработчику и экономить до 20%. Это грубое нарушение правил магазинов Apple App Store и Google Play, к тому же Epic Games внедрила новую систему оплаты без уведомления Apple и Google.

Apple и Google одновременно и практически моментально удалили Fortnite из каталога своих магазинов, а Epic Games, словно готовившаяся к такому исходу заранее, без промедлений подала на них обеих в суд. Ее иск состоял из 62 страниц.

Об уволенных позаботятся

Поиздержавшись в судах, Epic Games решила сократить свои операционные расходы, сэкономив на рабочей силе. У других игровых студий появился шанс взять в свою команду любого из 900 специалистов, которых Epic Games отправит на улицу. Bloomberg не раскрывает, в каких отделах работали эти люди и над какими проектами трудились. По словам генерального директора компании Тима Суини (Tim Sweeney), около двух третей сокращений рабочих мест в Epic пришлось на команды, не занимающиеся основной разработкой.

О том, что пришла пора менять место работы, уволенные из Epic Games сотрудники узнали еще до того, как руководство сделало официальное заявление. За несколько дней до этого им без объяснения причин закрыли доступ к корпоративному рабочему пространству в мессенджере Slack.

На момент выхода материала Epic Games планировала провести собрание со всеми сотрудниками, чтобы прояснить ситуацию. Те, кому не посчастливилось оказаться в числе уволенных, могут рассчитывать на выходное пособие в размере зарплаты за полгода, а также на различные медицинские льготы.

Слишком далеко идущие последствия

Принудительное сокращение штата – не единственное, с чем столкнулась компания, на движке которой построена культовая первая часть игровой серии Deus Ex, в результате противостояния с Apple. Epic Games будет вынуждена продать музыкальный интернет-магазин Bandcamp, существующий с 2007 г. Широко известный в узких кругах сервис стал собственностью Epic Games всего лишь полтора года назад – в марте 2023 г.

В дополнение к этому Epic Games прибегнет к реструктуризации. Принадлежащая ей маркетинговая компания SuperAwesome, которая присоединилась к Epic Games в 2020 г. станет отдельной структурой. Пока неясно, является или это еще одним следствием конфронтации с компанией, создавшей iPhone.

Что касается массовых увольнений, то, как пишет Bloomberg, до последнего старалась избежать их. Но, по словам Тима Суини, в итоге это единственный способ удержать компанию на плаву.

Своих подчиненных он уведомил о сокращении в электронном письме, подчеркнув, что увольнений больше не планируется. Однако это не совсем так – компания в скором будущем лишится еще 250 человек, которые покинут ее в результате продажи Bandcamp и отделения SuperAwesome.

Что еще более важно, в письме Суини нет ни слова о его дальнейших планах в отношении конфликта с Apple. Собирается ли он пойти на мировую и зарыть топор войны и тем самым прекратить «нецелевое расходование средств», остается загадкой.