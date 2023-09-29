Сбербанк пытается отобрать свои миллионы у сбежавшей из России Dell

Сбербанк пытается через суд взыскать со сбежавшей из России Dell десятки миллионов рублей. Вероятно, иск связан с отказом VMware оказывать техподдержку своего ПО. Российская «дочка» ООО «Делл» являлась официальным представителем VMware в нашей стране.

Иск Сбербанка к Dell

Как выяснил CNews, Сбербанк подал иск к российскому юрлицу Dell — ООО «Делл» на сумму 57,6 млн руб.

Иск был подан 7 сентября 2023 г., следует из картотеки Арбитражных судов Москвы. Третьим лицом по иску выступает VMware International Unlimited Company.

Вероятно, причина иска может состоять в отказе американского вендора предоставлять техподдержку ПО VMware. Российская «Делл» являлась официальным представителем VMware в России, занимаясь перепродажей услуг ее технической поддержки. Компания уже не раз выступала ответчиком по таким делам в российских судах.

CNews задал представителям Сбербанка вопросы о причинах иска и ожидает ответа.

Не самая большая сумма иска

Сумму претензий Сбербанка можно назвать мизерной по сравнению с другими исками к сбежавшей Dell. Например, ООО «О-Си-Эс-центр» в ноябре 2022 г. подала иск к ООО «Делл» на сумму 2,7 млрд руб. Но уже через месяц производство по делу было прекращено. А само судебное заседание прошло в закрытом формате.

Фото: Photogenica Сбербанк подал копеечный иск к Dell

Тот же исход ожидал и другой иск к «Делл». Компания ООО «Атом айти солюшенс энд сервисез», которая хотела взыскать с компании 76,9 млн руб., отозвала свое обращение в суд.

Сумма иска банка меньше той, на которую в октябре 2022 г. поручившийся за Dell Ситибанк был оштрафован Арбитражным судом Москвы — более чем на 100 млн руб. Это произошло из-за того, что американский вендор, сбежав из России, оставил Сбербанк без техподдержки ПО VMware.

Когда ушла Dell

В феврале 2022 г. компания Dell приостановила все поставки на российский рынок. Это, как отмечают эксперты, вызвало риск возникновения в стране дефицита серверов. В августе 2022 г. американская корпорация Dell приняла решение уйти из России. Вендор закрыл свое представительство в стране и уволил всех сотрудников российского офиса.

С весны 2022 г. на российскую «дочку» Dell посыпались иски от российских компаний. Еще в мае Арбитражный суд Москвы арестовал свыше 778 млн руб. на счетах российского представительства американской Dell, на чем настаивал системный интегратор «Талмер».

Dell заваливают исками не только российские компании, но и госструктуры. Как писал CNews в ноябре 2022 г., подведомственные организации Минтранса и Минпросвещения подали иски к российской «дочке» Dell. Претензии могли возникнуть из-за срыва госконтрактов.