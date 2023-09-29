В России в 130 раз выросла стоимость телеком-лицензий

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении пошлины за выдачу лицензий на услуги связи с 7,5 тыс. руб. до 1 млн руб. Таким образом власти хотят бороться с недобросовестными операторами, не выполняющими требования по подключению к Системе оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ).

Закон об увеличении пошлины на выдачу новых телеком-лицензий

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении стоимости пошлины за выдачу лицензий на оказание услуг связи. Документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

Речь идет о поправках в Налоговый кодекс. Сейчас пошлины за выдачу новой лицензии в сфере услуг связи составляет 7,5 тыс. руб. Теперь в случаях, когда соответствующая лицензия затрагивает услуги, обязывающая оператора подключиться к Системе оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ), величина пошлины составит 1 млн руб. То есть рост стоимости лицензии составит 130 раз.

Фото: wirestock / FreePik Президент России подписал закон об увеличении пошлины за выдачу лицензий на услуги связи с 7,5 тыс. рублей до 1 млн рублей

Если же оператор связи уплачивал пошлину за получение лицензии, но получил отказ в связи с предоставлением недостоверной информации, то он сможет зачесть уплаченную сумму в счет суммы государственной пошлины, подлежащей уплате за совершение аналогичного действия. Изменения вступят в силу с 1 января 2024 г.

Для чего нужно увеличивать стоимость получения лицензии

Законопроект был разработан Минцифры и утвержден Правительством, которое внесло его в Госдумы. Депутаты одобрили законопроект в первом чтении в начале 2023 г., а осенью 2023 г. документ прошел второе и третье чтение, после чего был утвержден Советом Федерации и направлен на подпись Президенту России.

Документ разрабатывался Правительством по исполнение поручения Владимира Путина от 12 января 2022 г. В нем требовалось принять меры для недопущения на рынок недобросовестных операторов связи, не выполняющих требования СОРМ, а также увеличить размер административных штрафов за соответствующие нарушения.

Штрафы за отказ внедрять СОРМ

Параллельно Госдума одобрила изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые вводят оборотные штрафы за неисполнение требований по установке операторами связи оборудования СОРМ. Размер штрафа составляет от 0,001 до 0,003 от размера выручки, полученной от реализации товара, на рынке которого совершено административное правонарушение, за календарный год, в котором было выявлено административные правонарушения.

Минимальный размер штрафа составляет 1 млн руб. За повторное нарушение размер штрафа составит от 0,01 до 0,03 от выручки за предшествующий дате нарушения календарный год, но также не менее 1 млн руб.

СОРМ позволяет спецслужбам контролировать телефонные переговоры и интернет-трафик пользователей телекоммуникационных услуг. В 2018 г. вступили в силу новые требования (неформально называемые «пакетом Яровой»), обязывающие операторов связи также хранить голосовой и интернет-трафик пользователей.

Как операторы пытаются уйти от обязательств по внедрению СОРМ

Как объяснял в ходе парламентских слушаний занимавший пост замминистра связи Дмитрий Ким, некоторые операторы из-за технических и финансовых трудностей стали вырабатывать механизмы, позволяющие отложить внедрение указанной системы. Например, добровольно прекращали действие лицензии и получали новую, в результате чего внедрение СОРМ откладывалось, так как при получении новой лицензии вырабатывается план на два года по внедрению СОРМ.

Всего в России выдано 27 тыс. лицензий на услуги связи, при этом число лицензиатов – более 7,5 тыс., то есть у большинства компаний более чем одна лицензия на услуги связи. Каждый год добавляется еще 2,6 тыс. лицензий, но «доживаемость» таких лицензий составляет лишь 14%, говорил Ким (цитата по агентству «Интерфакс»).

Как депутаты пытались ограничить повышение стоимости лицензий

При рассмотрении законопроекта Комитет Госдумы по бюджету и Комитет Госдумы по защите конкуренции выступали против столь резкого увеличения стоимости лицензии. Предлагались варианты увеличить размер пошлины до 500 тыс. руб. либо ввести обеспечительный платеж либо банковскую гарантию (когда в случае нарушения со стороны лицензиата 1 млн руб. списывался бы с банка). Но эти варианты были отвергнуты.

Как отмечала зампред Комитета по бюджету Ольга Ануфриева, по данному вопросу велась переписка. Но в это время в КоАП были внесены изменения по поводу штрафа за неисполнение этих лицензионных требований в размере того же миллиона, поэтому коллеги сказали нам, что с целью уменьшения злоупотреблений на рынке все-таки нецелесообразно снижать эту госпошлину», - рассказала Ануфриева.

Мнение эксперта

Исполнительный директор «Объединенной телекоммуникационной корпорации» Ярослав Дубовиков отрицательно относится к этому нововведению. «Уже сейчас операторы массово сдают лицензии, особенно в области телефонии после обязательства по внедрению системы «Антифрода», Экономически этот вид деятельности стал невыгодным, соответственно, конкуренция уменьшается, а из-за этого будет идти рост тарифов на услуги связи».