Китай строит подпольную империю по производству процессоров. В обходе санкций США ему помогает Тайвань

Huawei подозревают в строительстве в КНР теневой сети фабрик по выпуску процессоров. На стройках, связанных с ней, замечены сотрудники тайваньских компаний, которые могут помогать ей в этом. Это может идти вразрез с санкциями США, к тому же власти Тайваня и КНР находятся не в самых лучших отношениях.

Друг моего врага – мой друг

Несколько тайваньских компаний могут участвовать в строительстве новой сети заводов по выпуску процессоров для китайской компании Huawei, пишет Bloomberg. Это прямое нарушение американских санкций потому что еще в 2020 г. власти США запретили Тайваню помогать Huawei во всем, что связано с процессорами. Запрет, в частности, распространился на компанию TSMC, крупнейшему контрактному вендору микросхем в мире с долей рынка более 50% в 2022 г., – она годами выпускала все чипы для Huawei. Сейчас она выполняет заказы крупных американских компаний – Apple, Qualcomm, AMD, Nvidia и др.

Кроме того, в настоящее время отношения властей Китая и Тайваня очень натянуты, но, судя по всему, политика отходит на второй план, когда КНР нужно удержать свою ИТ-отрасль на плаву.

До 2020 г. Huawei была одним из ключевых игроков на рынке мобильных процессоров и выпускала действительно передовые чипы. Она на равных конкурировала и с Qualcomm, и с Apple, и с Samsung и попутно обгоняла тайваньскую MediaTek, которая на тот период была в аутсайдерах. Сейчас именно она является лидером.

Кто помогает Huawei

По информации Bloomberg, в конце августа 2023 г. на одном из недостроенных объектов в Шэньчжэне (КНР), который эксперты издания связывают с Huawei, были замечены десятки людей, к Huawei отношения не имеющих. Это были сотрудники многочисленных тайваньских компаний, в том числе тайваньского реселлера материалов для производства микросхем Topco Scientific Co. и одной из «дочек» компании L&K Engineering Co. На другом конце города, на еще одном объекте, связанном с Huawei, Bloomberg обнаружил рабочих из дочерней компании United Integrated Services Co, специализирующейся на строительстве. Это и вовсе американская компания.

Фото: wirestock / FreePik Возможно, Китай в лице Huawei скоро с помпой вернется на мировой рынок мобильных процессоров

Одновременно с этим тайваньская компания Cica-Huntek Chemical Technology Taiwan Co. сообщила на своем веб-сайте, что выиграла контракты на создание систем химического снабжения для двух китайских производителей микросхем – Shenzhen Pensun Technology Co. и Pengxinwei IC Manufacturing Co. Казалось бы, в этом ничего такого нет – компания выиграла тендер и сообщила об этом в пресс-релизе. Но нюанс здесь в том, что перечисленные компании еще с 2022 г. числятся в «черном» (санкционном) списке США. Ранее стало известно, что эти компании ранее сотрудничали с Huawei над строительством фабрик по производству чипов.

В настоящее время сообщение о победе в конкурсе удалено с сайта компании – оно исчезло сразу после публикации в Bloomberg. Однако это не уберегло ее от падения стоимости ее акций на 2,6%. Ценные бумаги Topco и United Integrated обесценились примерно на 1,5%. на акции L&K Engineering публикация Bloomberg никак не повлияла.

Власти проявляют интерес

По данным торговой группы Semiconductor Industry Association, Huawei создает собственную теневую сеть производителей микросхем с десятками миллиардов долларов инвестиций. Всестороннюю помощь в этом ей оказывает правительство Китая. Ассоциация утверждает, что Huawei также полагается на три малоизвестных фирмы в Шэньчжэне – Pengxinwei, Pensun и SwaySure Technology Co., чтобы помочь ей реализовать свои планы по производству чипов. Pengxinwei тоже присутствует в «черном» списке США.

Неясно, нарушает ли потенциальное участие тайваньских компаний американские санкции, отчасти потому, что ограничения США призваны ограничить экспорт технологий американского происхождения в Huawei, а не блокировать все деловые отношения. Опрошенные Bloomberg эксперты утверждают, что в настоящее время невозможно без более подробной информации доказать факт нарушения санкций.

Однако эта информация вскоре может появиться. Власти Тайваня, как выяснилось, очень хотят знать, что делали сотрудники местных компаний на стройках в Китае, потенциально связанных с Huawei. Сама Huawei, как часть упомянутых компаний, пока отказываются давать комментарии.

Такой отказ поступил и от L&K Engineering, тогда как представители Topco охотнее шли на контакт. Они подтвердили, что компания имеет действующий контракт, связанный с фирмой Pengxinwei, но он касается исключительно строительством системы фильтрации сточных вод. Они подчеркнули, что проекты, связанные с экологией, под санкции США не подпадают, добавив, что Topco заявила, что заключила контракт до того, как Pengxinwei была внесена в «черный список», и что она не поставляет полупроводниковое оборудование или материалы. Что касается Cica-Huntek, то она выиграла контракт на систему поставок химикатов Pengxinwei в 2022 г., согласно ныне удаленной информации на ее веб-сайте, с которой успели ознакомиться эксперты Bloomberg.

Запад выручает Китай

На стройках, потенциально связанных с Huawei, были замечены и сотрудники компаний из Европы и США. Упомянутая United Integrated Services подтвердила, что ее китайская дочерняя компания выиграла контракт на помощь SwaySure в обновлении интерьера и уже приступила к реализации проекта. В компании добавили, что она занимается строительным бизнесом, не экспортирует продукцию или оборудование, связанные с производством микросхем, и потому она не нарушает правила экспортного контроля.

В августе 2023 г. в Китае был замечен грузовик-цистерна французского поставщика специальных газов Air Liquide SA, выезжающая из кампуса Pengxinwei. Компания заявила, что полностью соблюдает правила, где бы она ни работала. «Что касается Pengxinwei, Air Liquide China работает в полном соответствии с применимыми правилами, поставляя ему только продукцию, на которую не распространяются правила экспортного контроля США», – говорится в заявлении Air Liquide. Напомним, что для производства микросхем очень нужен специализированный инертный газ – неон.

Потенциальный задел на большое будущее

Получение поддержки со стороны тайваньских фирм, пишет Bloomberg. имеет важное значение для Huawei, Поставщики, помогающие производителям микросхем, связанным с Huawei, ранее сыграли решающую роль в поддержке, в том числе, компании TSMC, которая теперь непревзойденный лидер в индустрии производства микросхем. Благодаря им Тайвань смог построить экономику, которая теперь производит 9 из 10 самых передовых чипов в мире.

Власти Тайваня уже пообещали работать с США и другими союзниками, чтобы не допустить приобретения китайскими военными самых современных технологий, поскольку остров во многом зависит от Вашингтона в вопросах вооружения и безопасности. Тайвань примет меры, чтобы не допустить использования своих технологий Народно-освободительной армией Китая.

Китай готовит нечто грандиозное

У Huawei никогда не было собственных фабрик по выпуску процессоров – их для нее производила TSMC. Однако сразу после введения в 2020 г. запрета на такое сотрудничество стали появляться информация, что Huawei построит свой завод. Но с течением времени новых публикаций об этом в Сети не появлялось.

Все изменилось в 2023 г. В январе 2023 г. CNews сообщал, что Huawei решила объединиться с китайскими ИТ-компаниями, так или иначе пострадавшими от санкций США, чтобы с боем возродить производство процессоров. В середине марта 2023 г. появились сведения о подготовке Huawei к возврату на рынок мобильных процессоров, а в конце того же месяца в Сеть просочилась информация о создании Huawei инструмента проектирования микросхем — специализированного ПО для разработки различных чипов, на которое не распространяются международные запреты.

В августе 2023 г. состоялся анонс нового флагманского смартфона Huawei Mate 60 Pro, который тут же стал объектом пристального внимания из-за своего процессора. Huawei не стала раскрывать его название, но почти сразу после премьеры появились неофициальные данные, что это новый чип Kirin 9000s компании HiSilicon, «дочки» Huawei по производству процессоров. На момент выхода материала тайна процессора в Mate 60 Pro все еще не была раскрыта.