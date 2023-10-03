Погибает знаменитый российский производитель дешевых смартфонов. Начата ликвидация

Inoi начала процедуру ликвидации своего юрлица, причем ликвидатором назначен учредитель компании. Inoi годами продавала в России свои смартфоны и сотовые телефоны, но в 2022 г. сбежала в Эстонию. Ее прибыль и выручка в России резко обвалились.

Россия осталась без Inoi

Российский бренд смартфонов и классических сотовых телефонов Inoi начал процедуру ликвидации своего юрлица, согласно базе данных ЕГРЮЛ. Процесс стартовал 22 сентября 2023 г., на что обратил внимание «Коммерсант», но компания на момент выхода материала не делала никаких официальных заявлений.

Под брендом Inoi, существующим с августа 2016 г., выпускались смартфоны на Android, а также это была первая компания, инициировавшая производство смартфонов на российской ОС «Аврора». Но продажи этих устройств были неудовлетворительными, потому Inoi сосредоточилась на Android-смартфонах, а также на классических сотовых телефонах. В ее коллекции с течением времени появились даже клоны всемирно известных и любимых телефонов Nokia, включая знаменитый слайдер 8800 и неубиваемый моноблок 3310.

Фото: Inoi Значительная часть модельного ряда Inoi - клоны устройств других брендов

Ликвидатором ООО «Иной» назначен учредитель компании Сергей Фомин. Он – единственный ее владелец. Уточним, что уставный капитал компании – 10 тыс. руб.

Из России в Европу

Процедура ликвидации российского юрлица Inoi началась спустя ровно 11 месяцев после того, как стало известно, что компания «сменила гражданство». CNews сообщал, что Inoi «прописалась» в Эстонии, и это был прецедент, поскольку других подобных случаев, когда из России уходил российский бренд, история на тот момент не знала.

Спустя почти год у Inoi по-прежнему есть сайт на русском языке, но теперь он в доменной зоне .com и ведет на страницу Inoi CIS. CIS – это СНГ, Союз независимых государств, в который входят Россия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Молдавия, Таджикистан и Узбекистан, но не Эстония.

Ассортимент устройств Inoi за год почти не изменился. Это по-прежнему сотовые телефоны дизайном, по большей части, в стиле Nokia в эпоху ее расцвета, а также смартфоны с самобытным дизайном, но теперь к ним присоединились еще и клоны современных Apple iPhone.

Денег стало меньше

О причинах, заставивших владельцев Inoi перенести бизнес в Эстонию, к моменту выпуска материала известно не было, но это, с некоторой долей вероятности, могли быть деньги. По итогам 2021 г. ООО «Иной» получила выручку в размере 749 млн руб., а чистая прибыль при этом составила 3 млн руб. (данные «Контур.фокус»).

2022 г. компания завершила с намного более худшими результатами. Ее выручка обвалилась на 59% до 302,7 млн руб., а чистая прибыль просела и вовсе более чем на трое до 706 тыс. руб. Показатели за первые три квартала 2023 г. компания не публикует.

На начало октября 2023 г. в штате компании числилось пять человек. У нее 25 видов деятельности, включая основной «торговля оптовая бытовыми электротоварами» (код ОКВЭД 46.43). Дочерних брендов у Inoi нет, но у Фомина есть еще две компании, в которых он числится учредителем. Это ООО «Байон», связанное с интернет-магазином «Байон.ру» (открыто в декабре 2012 г., уставный капитал 10 тыс. руб.), и ООО «Новая волна», основанное в феврале 2023 г. с уставным капиталом 10 тыс. руб., которое занимается «торговлей оптовой телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями» (46.52.1).

Отряд не заметит потери бойца

Inoi – не единственный российский бренд смартфонов – есть еще, к примеру, компания «Новая линия», выпускающая смартфоны и другую технику под брендом BQ. На момент «переезда» в Эстонию Inoi удерживал лишь 1% рынка смартфонов и около 6% рынка обычных сотовых телефонов.

Нельзя исключать, что окончательный уход Inoi из России может вызвать интерес других компаний к высвободившемуся месту на рынке. Опыт по выпуску смартфонов под собственным брендом есть, например, у МТС, «Мегафона» и «Яндекса», у которого, к тому же, имеется ряд собственных брендов. Свой первый, хотя и не очень успешный смартфон «Яндекс» выпустил пять лет назад, но до релиза второго поколения дело пока не дошло. Представители «Яндекса» отказались отвечать на вопрос CNews о планах по возвращению интернет-гиганта на рынок российских смартфонов.

Свои бренды техники есть и у других российских компаний – Hartens у Ozon, Razz у Wildberries, Hi и Novex у «М.Видео-Эльдорадо», Sunwind у «Ситилинка» и пр. В Ozon и «Ситилинке» от ответов на вопрос о вероятности выпуска смартфонов под своими брендами отказались. Редакция CNews обратилась за комментариями в «Мегафон», МТС и Wildberries. В «М.Видео-Эльдорадо» дали косвенно отрицательный ответ. «В развитии собственных торговых марок мы фокусируемся на развитии различной бытовой техники, от холодильников и телевизоров, до пылесосов и товаров для укладки для волос, также предлагаем различные аксессуары», – сообщили CNews представители ритейлера.