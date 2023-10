Российский хакер сжег паспорт, чтобы не было соблазна уехать за границу. ФБР дает $10 млн за его голову

Хакер Михаил Матвеев, он же Wazawaka и Boriselcin, попал в список самых разыскиваемых ФБР. Тому, кто поможет арестовать его, дадут $10 млн. Против него ввели санкции, как и против России, и он сжег свой паспорт, чтобы не было соблазна выехать за пределы России, которая ввиду нынешней геополитической ситуации не станет его депортировать. По оценке властей США, Матвеев и его компаньоны заработали $200 млн на программах-вымогателях, и хакер говорит, что оценки эти верны.

Надежная защита от ФБР

Российский хакер Михаил Матвеев входящий в список самых разыскиваемых ФБР киберпреступников, нашел «лайфхак», благодаря которому намерен избежать встречи с федеральными агентами. В интервью авторитетному порталу TechCrunch он рассказал, что для этой цели уничтожил свой паспорт – по его словам, он буквально сжег его.

Матвеев заявил, что сделал это, чтобы его не поймали за пределами России. Он не уточнил, какой именно паспорт он сжег – возможно, речь всего лишь о загранпаспорте. Возможно, он не уточнил это потому, что слово passport в США означает документ для пересечения границы, то есть, фактически, загранпаспорт.

Хакер добавил также, что больше не будет путешествовать по миру, чтобы его не поймали, например, при попытке сесть в самолет или пересечь границу той или иной страны. Киберпреступник уверяет, что в последний раз путешествовал в далеком 2014 г, и что это была поездка в Таиланд, где он, в числе прочего, пробовал блюда местной кухни, в частности, скорпионов.

Нет паспорта - нет желания выехать за границу

В настоящее время Матвеев, во Всемирной паутине известный под псевдонимами Wazawaka и Boriselcin, обвиняется властями США в участии в «глобальной кампании по вымогательству» (a global ransomware campaign) против людей по всему миру. ФБР активно ищет его, предлагая $10 млн (992,7 млн руб. по курсу ЦБ на 4 октября 2023 г.) за информацию, которая может привести к его аресту.

Когда санкции оказываются полезными

Точное местонахождение Матвеева на момент выхода материала известно не было, но из интервью порталу TechCrunch выяснилось, что он, вероятно, проживает где-то в пределах границ России. Он отдельно подчеркнул, что его жизнь не сильно изменилась с тех пор, как его разоблачили как предполагаемого киберпреступника и включили в список самых разыскиваемых ФБР, а также ввели против него персональные санкции.

«Мы русские люди, мы не боимся американского правительства, – сказал Матвеев TechCrunch. – Моя жизнь изменилась в лучшую сторону после санкций, я их на себе не чувствую, а санкции – это плюс для моей безопасности, поэтому санкции нам помогают». (We are Russian people, we are not afraid of the American government. My life has changed for the better after the sanctions, I don’t feel them on me, as well as sanctions are a plus for my security, so sanctions help us).

Матвеев объяснил, что в данном случае попадание под американские санкции означает, что Россия не будет его депортировать. Напомним, что Россия с 24 февраля 2022 г. находится под рекордным количеством американских, европейских, корейских, китайских и японских санкций – ни одна другая страна за всю историю человечества не может «похвастаться» таким количеством ограничений, которых, к тому же, регулярно становится больше.

Сложившаяся геополитическая ситуация явно играет на руку Матвееву.

Что натворил Wazawaka

Ранее в 2023 г. правительство США обвинило Матвеева в участии в «глобальной кампании по вымогательству» против людей по всему миру. Прокуроры утверждают, что Матвеев является «партнером по программам-вымогателям» (a prolific ransomware affiliate), который работал с хакерскими группировками Hive, LockBit и Babuk для проведения «серьезных атак» (significant attacks) на корпорации и критически важную инфраструктуру в США и других странах, включая больницы и правительственные учреждения. В частности, «федералы» заявили, что Матвеев «якобы намеренно заразил» (allegedly intentionally infected) компьютеры столичного управления полиции Вашингтона программой-вымогателем.

Матвеев все это отрицает. В своем интервью TechCrunch он заявил, что на самом деле он не связан ни с какой группой, занимающейся вымогательством, и что он «брал их программное обеспечение в аренду только для своих целей» (rented their software for my own purposes). По его словам, после предъявления обвинения и ввода персональных санкций он шутил о мерах, принятых против него, с людьми, которые все еще участвуют в операциях с программами-вымогателями. «Иногда мы пересылаем друг другу мемы» (We sometimes throw memes at each other), – сказал он.

Объясняя то, зачем он арендовал софт у хакеров, Матеев рассказал, использовал программу-вымогатель для тестирования в контролируемой среде. Также он применял такое ПО и в реальных сценариях.

«Я никогда не был автором проекта Hive и Lockbit, я был лишь аффилированным независимым лицом — сам по себе, своим собственным хозяином», – заявил Матвеев, добавив, что программы-вымогатели его больше не интересуют.

Из хакера в блогеры и криптоинвесторы

С тех пор, как ему предъявили обвинение и наложили санкции, Матвеев ведет медийную жизнь в заблокированной в России социальной сети Х, ранее известной как Twitter, Также он дает многочисленные интервью изданиям по кибербезопасности и параллельно издевается над правительством. В частности, он сделал на футболке принт с изображением плаката «Разыскивается ФБР» на котором изображен он сам.

Матвеев не стал уточнять, сколько денег ему принесло использование программ-вымогателей. Вместо этого он сообщил, что теперь занимается совсем другим, в частности, он инвестирует в криптовалюту и создает сайт, посвященный кибербезопасности.

ФБР, тем временем, приписывает Матвееву и его сообщникам суммарный доход в $200 млн в виде выкупа за деактивацию программ-вымогателей. Матвеев подтвердил, что сумма реальна, но отказался раскрыть размер своей доли.

Также Boriselcin не стал скрывать, что скучает по былым временам, когда он занимался хакерством и не исключил возможности своего возвращения в эту сферу. Он подчеркнул, что если он надумает вернуться, то «никто об этом не узнает» (no one will know about it).