Гендиректор Microsoft: Google добился доминирования в интернете «гнусными методами»

Глава Microsoft обвинил Google в использовании «гнусных методов» ведения конкуренции на рынке поисковых систем, из-за которых ей удалось подмять под себя большую ее часть. Он упомянул множество фактов, включая отчисления в пользу Apple за установку Google Search в качестве базового поисковика в iOS.

Microsoft против Google

Генеральный директор корпорации Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) обвинил Google в использовании различных неэтичных инструментов для создания монополии на рынке поисковых систем. Как пишет The Register, он охарактеризовал действия Google фразой «гнусные методы (nefarious means). Наделла разразился речью прямо во время закрытых слушаний по антимонопольному делу против Google, который как раз и обвиняется в единоличном захвате едва ли не всей сферы интернет-поиска.

Суть показаний Наделлы, данных в Федеральном суде округа Колумбия (США), сводится к тому, что поисковая система Google, используемая по умолчанию на смартфонах Apple или Android, гарантирует блокировку конкурентов, включая поисковик Bing, разработанный самой Microsoft.

Наделла привел пример Bing в версии для настольных компьютеров и ноутбуков, где поисковая система добилась определенного прогресса по сравнению с гигантом Google, главным образом благодаря тому, Microsoft свой Bing поисковиком по умолчанию в Windows. Пользователи, конечно, могут при необходимости изменить эти настройки и выбрать базовым поисковиком любой другой, и Сатья Наделла подчеркнул, что в Windows это сделать в разы проще, чем в Google Android, являющейся самой мобильной ОС в мире. По его словам, Google намеренно усложнила этот процесс.

Не выдающиеся успехи Microsoft

На настольных системах Bing в сентябре 2023 г. удерживал около 8,7% рынка поисковых систем против 83,8% у Google (данные StatCounter). В мобильном сегменте (смартфоны и планшеты) ситуация совершенно другая – почти 94,9% у Google и всего 0,62% у Bing, и это более чем за 14 лет существования последнего – он появился в июне 2009 г. Даже «Яндекс» обгоняет Bing по популярности на мобильных устройствах, хотя используется преимущественно в России – у него 1,57% глобального рынка.

Фото: Microsoft Сатья Наделла, генеральный директор Microsoft

В России показатели на мобильных устройствах такие: 64,65% у «Яндекса», 33% у Google. 1,4% у Вing и 0,69% у Mail.ru. На настольных ПК и ноутбуках ситуация следующая: «Яндекс» – 63,63%, Google – 32,64%, Вing – 2,03%, Mail.ru – 1,04%.

менее 10% в декстопном сегменте и 0,62% в мобильном – это результат Bing не только за 14 лет существования, но и после $100 млрд инвестиций со стороны Microsoft в развитие ее поисковых систем, о которых Наделла упомянул во время дачи показаний. Он не уточнил лишь, в течение какого времени были сделаны эти вложения, и на что именно они пошли. Не исключено, что часть средств была потрачена еще до появления Bing, поскольку Google существует с 1998 г.

Шантаж при помощи Microsoft

Как пишет портал Neowin, Наделла не забыл упомянуть и про то, интернет-гигант щедро платит Apple за присутствие Google в iOS и macOS в качестве поисковика по умолчанию. Это десятки миллиардов долларов, и данный факт даже стал поводом для громкого антимонопольного иска, о котором CNews писал в начале 2022 г. В нем также говорилось, что Google перечислила Apple $50 млрд, чтобы та не разрабатывала свою поисковую систему на замену Google, Bing и прочим.

На момент выхода материала у Apple действительно не было своей системы поиска в интернете, хотя информация о ее разработке всплывала в Сети неоднократно. Сама Apple никогда не комментировала ее.

Коснувшись в своей речи того факта, что Google платит Apple за сохранение Google Search в качестве поиска по умолчанию на устройствах iOS, Наделла задался вопросом, продолжил бы Google исправно платить, если бы с рынка поисковых систем исчезли другие игроки. Глава софтверного гиганта также открыто заявил, что Apple – это тоже злодей в данной истории, поскольку она использовала Microsoft и ее Bing, упомянув их в качестве возможной альтернативы Google Search во время переговоров об увеличении размеров выплат Google.

Но Сатья Наделла – не единственный представитель Microsoft, кого вызвали для дачи показаний по антимонопольному делу против Google. Ранее под присягой выступил корпоративный вице-президент Microsoft Джонатан Тинтер (Jonathan Tinter), раскрывший еще одну тайну относительно махинаций Google.

По словам Тинтера, на смартфоне Surface Duo, дебютировавшем в начале 2020 г. и работающем под управлением Android, эта ОС могла быть неполноценной. Поскольку своей мобильной операционной системы у Microsoft больше нет, а Apple не лицензирует iOS, ей пришлось пойти на ряд уступок перед Google, чтобы та выдала ей лицензию на свои мобильные сервисы – Gmail, YouTube, и пр. без них, как показал пример Huawei, смартфоны на Android мало кому нужны.

Существует бесплатная версия Android – Android Open Source Project, и Microsoft могла бы установить ее, но тогда Surface Duo лишился бы сервисов Google. Чтобы ее смартфон был полноценным, Microsoft обменяла лицензию Google на установку Google Search в качестве поисковика по умолчанию на этом мобильнике.