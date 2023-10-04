Zoom создал «убийцу» Google Docs и Microsoft Office 365

Новый сервис Zoom

Разработчик платформы видеоконференцсвязи Zoom запустит собственный аналог сервиса «Google документы» (Google Docs). Продукт, анонсированный компанией в рамках мероприятия Zoomtopia 2023, получит название Zoom Docs и, помимо стандартных функций просмотра и редактирования документов, предложит пользователям инструменты на основе искусственного интеллекта.

Основной массе пользователей Zoom Docs, как ожидается, станет доступен весной 2024 г. Конкретную дату, как и сведения о стоимости подписки на новый сервис, в компании не называют.

Основные возможности сервиса

С помощью Zoom Docs пользователи сервиса смогут не только создавать и править документы, в том числе имеющие сложные структуру и форматирование; содержащие фрагменты таблиц, диаграммы и изображения, но также и создавать wiki-ресурсы. Добавить любой из перечисленных элементов в документ можно будет методом его перетаскивания мышью.

Кроме того, недавно добавленный интеллектуальных помощник Zoom AI Companion позволит наполнять документы Zoom Docs контентом из предыдущих сеансов конференцсвязи, в частности, в переработанном формате. Это, к примеру, позволит создать резюме завершившейся встречи.

Сервис Zoom Docs будет интегрирован непосредственно с конференциями, что позволит их участникам вносить правки в документ прямо во время сеанса связи – как с десктопных, так и с мобильных устройств.

Потеснить Microsoft и Google

Zoom Docs призван составить конкуренцию – в первую очередь, облачным сервисам компаний Microsoft и Google, которые доминируют в сфере инструментов для совместной работы.

Первая предлагает универсальное решение для бизнеса под брендом Microsoft 365, включающее офисные приложения Word, Excel, PowerPoint и многофункциональный мессенджер Teams.

Американский поисковый гигант, в свою очередь, с 2006 г. на коммерческой основе предоставляет доступ к сервису Google Workspace (ранее G Suite), который обеспечивает схожую функциональность за счет онлайн-инструментов совместного редактирования документов и сервиса видеоконференций Google Meet.

Согласно данным Gartner, на долю Microsoft в 2022 г. приходилось 83,5% рынка редакторов документов и почтовых сервисов. Доля же Google составляла 15,6%. Все остальные поставщики сервисов-аналогов в совокупности сумели подмять под себя не более 1% рынка.

Некоторые эксперты высказывают мнение, что изменить расстановку сил на этом рынке в обозримом будущем вряд ли представится возможным.

«Нечто должно фундаментально изменить природу того, как мы создаем контент, чтобы перевернуть рынок», – считает Крейг Рот (Craig Roth), вице-президент Gartner по исследованиям. Смена лидеров в этой сфере, по его словам, «маловероятна в ближайшем будущем».

В случае с инструментами для совместной работы картина отличается разительно: по данным IDC, ключевыми игроками на этом рынке являются Microsoft (29,7%), Google (13,5%) и несколько отстающий Zoom (11,2%).

Как отмечает издание Washington Post, новый сервис Zoom может заинтересовать действующих пользователей платформы видеоконференцсвязи, которые в настоящее время вынуждены применять сторонние инструменты редактирования документов, и таким образом отобрать долю рынка у Microsoft и Google.

По итогам II квартала 2023 г. Zoom отчитался о 7-процентном приросте собственной базы корпоративных пользователей относительно прошлого года. Их число увеличилось до 218,1 тыс.

Основатель и главный исполнительный директор Zoom Эрик Юань (Eric Yuan) в разговоре с Forbes заявил, что не ожидает вытеснения новым сервисом уже представленных на рынке конкурирующих продуктов, однако надеется, что новинка поможет пользователям Zoom избавиться от необходимости постоянно переключаться между вкладками или окнами приложений в ходе сеансов конференций ради внесения каких-либо пометок в документы при помощи сторонних инструментов, которые не могут похвастаться бесшовной интеграцией с Zoom.