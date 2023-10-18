Google – банкрот. Пока только в России

Российская «дочка» Google признана банкротом. Соответствующее заявление компания подала еще в июне 2022 г.. Она задолжала кредиторам десятки миллиардов рублей. Google в числе первых отвернулась от России после 24 февраля 2022 г.

Российский «Гугл» закончился

Компания ООО «Гугл», официальное российское представительство американского интернет-гиганта Google, признано банкротом. Решение принял Арбитражный суд Москвы, попутно введя в компании конкурсное производство сроком на полгода. Конкурсным управляющим назначен Валерий Таляровский, который ранее был временным управляющим в компании, пишет «Интерфакс».

«Гугл» осталась должна кредиторам внушительную сумму – почти 54 млрд руб., хотя еще летом 2023 г. долговые обязательства компании оценивались приблизительно в 20,2 млрд руб. Чтобы погасить эти долги, ее имущество будет распродано.

Стоит отметить, что кредиторов, которым «Гугл» должна деньги, тоже немало. К моменту выпуска материала их насчитывалось более 860. Компания задолжала даже российским госорганам, в частности, Федеральной налоговой службе России, не говоря уже про частные компании. Кроме того, у нее есть задолженность по выплате зарплат и выходных пособий своим сотрудникам – суммарно более 271 млн руб.

Денег у компании нет

К концу 2022 г. на счетах российского представительства Google числилось в пределах 375,5 млн руб. В конце 2021 г. у «Гугл было 3,09 млрд денежных средств и их эквивалентов, а на конец 2020 г. – и вовсе 11,4 млрд руб.

«Гугл» как российское юрлицо Google существует с 2005 г. в 2021 г. ее выручка достигла 134,4 млрд руб., но к концу 2022 г. она обвалилась на 82%, до 24,17 млрд руб. При этом компания ухитрилась сократить свой чистый убыток (о чистой прибыли речи нет) – в 2021 г . он был на уровне 26 млрд руб., и это ее первый отрицательный результат с 2009 г., а в 2022 г. он составил 10,18 млрд руб.

Летом 2023 г. Федеральная служба судебных приставов России (ФССП) вывела все оставшиеся средства в размере около 376 млн руб. со счетов «Гугл» в качестве обеспечительной меры.

История банкротства Google

О том, что Google хочет обанкротить свою «российскую» дочку, корпорация заявила в середине мая 2022 г. Спустя ровно месяц было подано соответствующее заявление, и процесс начался, однако на тот момент никто не предполагал, что он затянется так надолго.

Google попыталась сохранить часть своих российских активов, в частности, штат. Она начала вывозить сотрудников «Гугл» за границу, преимущественно в Дубай, но не стала считаться с теми, кто отказался переезжать. С ними разговор был коротким – им просто указали на дверь.

В июле 2022 г. на «Гугл» наложили оборотный штраф, уже второй по счету, размером около 22 млрд руб., за отказ убрать из видеохостинга YouTube, который ей принадлежит, «недостоверную информацию о ходе операции на Украине, дискредитирующую Вооруженные силы России». В сентябре 2022 г. ей отказали в банкротстве до тех пор, пока этот штраф не будет оплачен, а месяцем позже на компанию обрушилась лавина исков кредиторов.

В 2023 г. эпопея с банкротством российского представительства Google продолжилась и приобрела еще более эпические масштабы – количество кредиторов, которые хотели получить от него свои деньги, стало исчисляться уже не десятками, а сотнями. В сентябре 2023 г. градус напряженности в этом деле зашкалил, когда временный управляющий российского представительства Google Валерий Таляровский обнаружил признаки преднамеренного банкротства компании. В частности, выяснилось, что «Гугл» выплатила дивиденды материнской компании на сумму 10 млрд руб. и намеренно избегала исполнения решения судов о восстановлении доступа к аккаунтам на YouTube.

Тем не менее, несмотря на все перечисленное, в середине октября 2023 г. «Гугл» все же получила статус банкрота. Пока неясно, как уничтожение российской «дочки» отразится на российских пользователях, но Google уже доказала, что они не очень-то ей интересны, отключив им монетизацию на YouTube и начав уничтожение своей аппаратной инфраструктуры в России.