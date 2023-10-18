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Крупнейшая ИТ-компания России перешла в руки единоличного владельца

Крупнейший холдинг Fplus, прежде называвшийся «F+ tech-Марвел», перешел в руки одного бизнесмена — Алексея Мельникова. Он получил долю своего партнера Владимира Корнева и стал единоличным владельцем и управленцем холдинга. Выручка Fplus в 2022 г. достигла 215,25 млрд рублей.

Один владелец крупного холдинга

Как выяснил CNews, единственным владельцем крупного ИТ-холдинга Fplus (ранее «F+ tech-Марвел») стал гендиректор компании Алексей Мельников. Он приобрел долю в 50% у Владимира Корнева. Изменения в ЕГРЮЛ были отражены 16 октября 2023 г.

Стоит отметить, что 22 сентября Корнев также передал Мельникову свой пост гендиректора холдинга Fplus (юрлицо ООО «Ф-плюс оборудование и разработки»). Он занимал его с 22 декабря 2021 г. Корнев проработал в «Марвел» более 30 лет. Мельников же пришел в компанию в 2016 г. До этого с 2002 г. он работал в структурах Сбербанка.

Представитель Fplus отказался комментировать передачу активов и правления, а также сумму сделки.

Владимир Корнев не полностью отошел от дел, ему все еще принадлежит 5% ООО «МКТ». Компания работает под брендом «Марвел-Дистрибуция» и занимается поставками компьютерной техники, серверного и сетевого оборудования, а также ПО.

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Фото: www.marvel.ru
Алексей Мельников, единственный владелец Fplus

Fplus заняла первое место в ежегодном рейтинге аналитического агентства CNews Analytics «Крупнейшие ИТ-компании России». По итогам 2022 г. ее совокупная выручка составила 215,25 млрд руб.

Масштабы компании

В холдинг Fplus входят производитель программно-аппаратных решений Fplus (ранее F+ tech и F+ imaging), «Fplus Логистика», производитель потребительской электроники под собственными торговыми марками Fplus (ранее F+ и Accesstyle), дистрибутор ИТ-оборудования и ПО «Марвел-Дистрибуция», розничная сеть магазинов устройств для умного дома «Всёсмарт» и ряд других компаний.

Fplus производит серверное и сетевое оборудование, смартфоны, планшеты, принтеры и МФУ и т.д. Производство компании расположено в России. Компания сотрудничает с «НИИ «Масштаб», «Базальт СПО», «Ред софт», НТЦ ИТ РОСА, «Открытая мобильная платформа» (ОС Аврора) и др.

Завод по производству мониторов

В июле 2023 г. CNews писал о планах Fplus производить компьютерные мониторы в России. Первые устройства появятся уже к концу 2023 г. Мониторы будут собираться там же, где и принтеры Fplus, на строящемся заводе компании в Подмосковье, в деревне Валищево. Как ранее сообщали представители Fplus, завод будет введен в эксплуатацию весной 2023 г.

Компания планирует внести произведенные на территории страны мониторы в реестр Минпромторга. И в дальнейшем поставлять их организациям из госсектора и с госучастием. В начале августа Fplus задекларировал 500 тыс. произведенных в Китае мониторов. Как рассказал тогда CNews источник на рынке электроники, F+ tech может продавать свои мониторы не только бизнесу, но и в госсектор. По его словам, это возможно из-за «пробела» в нынешнем законодательстве — в рамках поставок автоматизированных рабочих мест (АРМ).

Кристина Холупова

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