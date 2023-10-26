Хозяин копирайта требует десятки миллионов долларов от разработчика ИИ

Ты зачем чужие песни поешь

Universal Music Group подала в суд на стартап с использованием искусственного интеллекта (ИИ) Anthropic за нарушение авторского права. Один из крупнейших мировых лейблов обвиняет разработчиков ИИ-чатбота Claude в использовании текстов песен, права на которые принадлежат Universal, без разрешения. Сумма иска составила $75 млн.

Как сообщает издание SiliconAngle, истцы утверждают, что создатели чат-бота использовали при обучении ИИ собранные из открытых источников тексты песен, авторы которых связаны контрактами с Universal.

Более того, сами эти открытые источники в значительной степени представляют собой вполне официальные агрегаторы песенных текстов, функционирующие также по лицензии от правообладателей.

«Вследствие массового копирования и переваривания текстов песен, права на которые принадлежат музыкальным издателям, модели Anthropic генерируют идентичные или практически идентичные копии этих текстов, что прямо нарушает права издателей», - говорится в иске.

Истцы также указывают, что ИИ-модели сгенерируют тексты к песням, даже запрос на это отсутствует, и даже напишут целые песни на заданную тему, с прогрессиями аккордов и музыкальными структурами, которые будут очень близки к работам определённых артистов и писателей музыки, а иногда и идентичны им.

В иске говорится, что Anthropic без проблем выводит полный текст композиции группы Police «Every Breath You Take», права на которые перешли к Universal в 2022 году после приобретения всего каталога песен, написанных Стингом.

Таким образом, по мнению истцов, Anthropic нарушает авторское право.

«Отказываясь лицензировать контент, который Anthropic копирует и распространяет, компания лишает издателей и их авторов контроля над их защищенными копирайтом работами и привилегий, заработанных тяжким творческим трудом», - говорится в иске.

Главное - вовремя оказаться на волне

Иск появился на волне растущего негодования со стороны деятелей искусств и правообладателей типичной для разработчиков генеративного ИИ практики использования чужих работ без оглядки на позицию авторов и правообладателей. Это уже привело к судебным искам со стороны художников и литераторов к разработчикам ИИ.

В частности, автор по имени Сара Силверман (Sarah Silverman) и несколько ее коллег по цеху подали иск к OpenAI и Meta Platforms, утверждая, что вендоры использовали их книги для обучения своих чат-ботов - естественно, без разрешения. В качестве аргумента истцы приводят тот факт, что чат-боты ответчиков способны выдать краткий пересказ содержания их книг. Это прямо указывает на присутствие их текстов в общем массиве данных, использовавшемся для обучения.

Трое художников подали иски к Stability AI, Midjourney и DeviantArt - также за использование их произведений без разрешения.

Отдельный иск против Stability AI подал агрегатор графических изображений Getty Images, указывая, что в обучающем массиве присутствовали 12 млн защищенных копирайтом изображений, скопированных c сайта сервиса.

Иск против производителей генеративных ИИ со стороны музыкальной индустрии, между тем, подается впервые. И пока только к Anthropic - видимо, потому, что в других популярных чат-ботах стоит блок на прямой вывод защищенных копирайтом произведений: Google Bard заявляет, что вывести текст вышеупомянутой песни Police находится за пределами его возможностей, а ChatGPT 3.5 - что не имеет возможности выводить материалы, защищённые копирайтом.

«Все это выглядит как попытка догнать уходящий поезд и вручить ему повестку в суд», - говорит Алексей Водясов, технический директор компании SEQ. По его мнению, какими бы запоздалыми ни были попытки заставить разработчиков ИИ-чатботов работать по правилам традиционного авторского права, таких исков будет становиться все больше и больше.

«Если их наберётся критическая масса, и хотя бы по одному будет принято положительное решение, то, в силу прецедентного права в США, ИИ-вендоры понесут весьма значительный ущерб - и финансовый, и репутационный», - подытожил Алексей Водясов.



Universal Music Group требует от ответчиков $75 млн в качестве возмещения. К иску Univesal присоединились также независимые лейблы Concord Music Group и ABKCO Music & Records, Collective Music Group, Worship Together Music и многие другие.