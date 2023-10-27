«Т-платформы» требуют полмиллиарда у «Байкал электроникс» за свои проваленные разработки

Обанкроченный производитель суперкомпьютеров «Т-платформы» требует от «Байкал электроникс» полмиллиарда рублей. Компания пытается взыскать с «Байкала» сумму штрафа, выставленного Минпромторгом, за проваленные «Т-платформами» разработки линеек оборудования на базе процессоров Baikal.

Иск «Т-платформ» к «Байкалу»

Как стало известно CNews, российский производитель суперкомпьютеров «Т-платформы» подал иск к «Байкал электроникс» на сумму 500,2 млн руб. Согласно картотеке Арбитражных судов Москвы, иск был подан 26 октября 2023 г.

«АО “Т-платформы” требуют возмещения от АО “Байкал электроникс” причиненных убытков в виде штрафа в размере 500 млн. руб., истребованного Минпромторгом России с АО «Т-платформы» в рамках дела, в ходе которого было удовлетворено требование министерства о возврате сумм субсидий и штрафных санкций по шести заключенным субсидийным контрактам», — рассказал CNews гендиректор «Байкал электроникс» Андрей Евдокимов.

По мнению Евдокимова, отсутствует причинно-следственная связь между ущербом, причиненным «Т-платформами» Минпромторгу и виной «Байкал-электроникс». «Кроме того, “Байкал электроникс” не принимал на себя обязательств по обеспечению надлежащего и своевременного исполнения «Т-платформами» комплексных проектов по заключенным ими с Минпромторгом договорам, расторжение в одностороннем порядке которых и стало причиной возникновения убытков в таком значительном размере», — подчеркнул он.

Напомним, «Т-платформы» зарегистрировала дочернюю компанию «Байкал электроникс» в январе 2012 г. в Москве. По данным источников «Коммерсанта» бенефициаром компании является основатель холдинга «Вартон» Денис Фролов — в 2021 г. он приобрел более 70% акций компании. На тот момент «Вартон» фактически принадлежали компании Astra Linux (разработчик ОС) и «Байкал электроникс» (разработчик линейки процессоров Baikal). Сейчас данные о составе акционеров АО «Байкал электроникс» скрыты в базе «Контур.фокуса».

Штраф «Т-платформ»

Штраф, который «Т-платформы» пытается взыскать теперь с «Байкал электроникс», был назначен компании в конце 2021 г. Тогда Минпромторг через суд добился взыскания огромной суммы, выданной «Т-платформам» в виде субсидий на разработку вычислительной техники, в том числе на российских процессорах Baikal. Ни один из поддержанных государством проектов реализован не был.

Суд постановил взыскать с «Т-платформ» предоставленные субсидии в размере 2,76 млрд руб. и 500 млн руб. в виде штрафа. Теперь эту сумму должник требует у «Байкал электроникс».

В рамках предоставленных субсидий «Т-платформы» должна была разработать линейку серверов, ноутбуков, рабочих станций и др. на базе отечественного процессора Baikal и на базе процессоров x86. Все эти проекты должны были быть реализованы еще до 30 ноября 2019 г., но этого не произошло. На момент получения субсидий «Т-платформы» контролировали компанию «Байкал электроникс» — разработчика процессоров линейки Baikal.

«Байкалы» на аукционе

В августе 2023 г. CNews писал о том, что имущество и интеллектуальная собственность компании «Т-платформы» на сумму 484 млн руб. в рамках процедуры ее банкротства будут проданы на аукционе. У «Т-платформ» было около 1% акций «Байкал электроникс», начальная стоимость которых на аукционе составит 2 млн руб.

С молотка должны были уйти и наработки, касающиеся процессора «Байкал-М». Его премьера состоялась в октябре 2019 г., но даже на тот момент он не был суперсовременным, так как основывался на техпроцессе 28 нм, тогда как тогда вовсю использовались 14- и 10-нанометровые чипы.

Как писал «Коммерсант», 1% акций АО «Байкал Электроникс» были проданы ООО «Консенсус» за 9,1 млн руб.

Банкротство «Т-платформ»

История банкротства «Т-платформ» началась в октябре 2021 г. с подачи соответствующего иска компанией АО «Рамэк-ВС». Однако к тому моменту у «Т-платформ» накопился внушительный список кредиторов, перед которыми у нее образовался солидный долг.

В начале октября 2022 г. CNews писал о том, что «Т-платформы» была признана банкротом. Согласно отчету конкурсного управляющего, сумма требований кредиторов компании превысила 741 млн руб.

Первые серьезные проблемы у «Т-платформ» появились в марте 2019 г., когда под арестом оказался ее основатель Всеволод Опанасенко. Он был задержан по делу о проблемной поставке компьютеров в российское МВД на сумму 357,1 млн руб. Опанасенко поместили под домашний арест, он рисковал сесть в тюрьму на 10 лет. В мае 2023 г. ему дали два года общего режима. Но бизнесмен за решеткой сидеть не будет, так как отбыл назначенный судом срок в СИЗО и под домашним арестом.

Эта и ряд других неприятностей подкосили «Т-платформы». К концу 2019 г. компания, по сути, прекратила реальную деятельность.