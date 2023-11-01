От Intel мало что осталось. Компания продала ценный актив, чтобы сосредоточиться на выживании уцелевших

Intel продала бизнес по выпуску кремниевой фотоники. Это десятый актив Intel, от которого она избавилась за неполные три года в рамках стратегии по оздоровлению. Сумма сделки не раскрывается.

Intel еще немного «похудела»

Компания Intel решила продать свой бизнес по производству кремниевой фотоники, не являющийся профильным для нее. По информации Nasdaq, покупателем выступит компания Jabil, которая получит все наработки, сделанные Intel в этом направлении, включая оптические ресиверы и передатчики.

На момент публикации материала стороны сделки финансовую часть вопроса держали в секрете – пока неясно, сколько Intel выручит, лишившись очередного своего непрофильного актива. Отказ от данного бизнеса – следствие реализации новой стратегии по оздоровлению компании, которую инициировал ее нынешний гендиректор Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger). Intel досталась ему в весьма плачевном состоянии – ее бывший СЕО и финдиректор Роберт Свон (Robert Swan) за два года правления обрушил ее позиции на рынке и лишил ее крупных клиентов, в том числе компании Apple.

За неполные три года у руля Intel Гелсингер распорядился отщипнуть от Intel 10 различных направлений бизнеса. К слову, аналогичные шаги неоднократно предпринимал и Роберт Свон, так что практика выхода из того или иного бизнеса стала для Intel регулярной.

Фото: Intel Такими темпами скоро у Intel не останется ничего, кроме процессоров

Гелсингер прокомментировал решение о выходе на сделку с Jabill, заявив, что отказ от непрофильных бизнесов позволяет Intel экономить немалую сумму денег. По его словам, она составляет в пределах $1,8 млрд.

Глобальная цель Intel

Гелсингер преследует две цели – не дать компании AMD занять еще более внушительную долю рынка х86-процессоров (она вплотную приблизилась к 40%) и не позволить Intel пойти ко дну. С начала 2021 г. он пытается поднять компанию с колен, в том числе и за счет сокращения операционных расходов путем массовых сокращений персонала.

Но вернуть техногиганту былое величие не так уж просто. В I квартале 2023 г. Intel получила крупнейший чистый убыток в своей истории, то есть более чем за 50 лет. II квартал 2023 г. оказался более удачным – Intel вернулась к чистой прибыли хотя и не очень большой по ее меркам. III квартал 2023 г. тоже завершился чистой прибылью, но за год она сократилась с $1,02 млрд до $297 млн.

Но Intel, возможно, придется аккумулировать все усилия, чтобы не потонуть, поскольку в обозримом будущем ей придется биться не только с AMD. На рынок настольных процессоров в обозримом будущем хлынут потоки чипов с архитектурой ARM, которые, как сообщал CNews, почти во всем лучше чипов с архитектурой х86, облюбованной Intel. Они быстрее, экономичнее и, к тому же, менее подвержены перегреву, то есть не нуждаются в громоздких системах охлаждения.

С чем Intel пришлось расстаться

Гелсингер отщипывает от Intel кусочек за кусочком. Например, в марте 2023 г. она продала тайваньской компании MediaTek последние остатки своего модемного бизнеса, большую часть которого она передала Apple еще в 2019 г. Покупателем в данном случае выступила тайваньская компания MediaTek.

Месяцем позже стало известно о решении Intel избавиться от бизнеса по производству серверов. Подразделение Data Center Solutions Group (DSG) стало собственностью тайваньской компании по выпуску вычислительной техники MiTAC International Corporation. Ей, в частности, принадлежит компания Tyan, специализирующаяся на выпуске серверных материнских плат для процессоров архитектуры x86.

В начале лета 2023 г. Intel прекратила выпуск компактных настольных ПК семейства NUC. Отныне этим ведает тайваньская компания Asus.

Сентябрь 2023 г. ознаменовался продажей доли Intel в бизнесе по производству фотомасок. Этот актив снова отправился на Тайвань – на этот раз компании TSMC, крупнейшему контрактному производителю микросхем в мире с долей более 50% на глобальном рынке.

При этом основной бизнес Intel не показывает особых успехов в развитии. Она как производила 10-нанометровые процессоры, так и производит, тогда как AMD уже приблизилась к 4 нм благодаря упомянутой TSMC.