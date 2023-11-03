Российским ИТ-шникам платят почти миллион в месяц, лишь бы не уехали. Зарплаты в отрасли рекордно выросли

Зарплаты ИТ-специалистов в России вплотную подобрались к 1 млн руб. в месяц. Росту окладов способствуют дефицит кадров и необходимость быстрой разработки отечественных сервисов на замену ушедшим иностранным.

Lada Vesta за два месяца

В России зафиксирован ощутимый рост средней (медианной) зарплаты отечественных ИТ-специалистов. По итогам первых девяти месяцев 2023 г. она подскочила на 10-15% год к году, пишет Forbes со ссылкой на исследование компании Uteam.

В зависимости от компании, города, профессии и объема знаний и навыков россияне, занятые в ИТ-отрасли, могут получать вплоть до 800 тыс. руб. в месяц. Таким образом, всего за два месяца ИТ-шник с такой зарплатой может накопить на седан Lada Vesta в комплектации Life, стоимость которой на момент выхода материала, согласно сайту «АвтоВАЗа», составляет 1,59 млн руб.

В настоящее время медианная зарплата ИТ-специалиста в России составляет 170 тыс. руб. Цифра актуальна для всех регионов страны, за исключением Москвы – здесь средняя зарплата ощутимо выше, 210 тыс. руб.

Причины банальны

ИТ-специалисты – едва ли не единственные из россиян, кому санкции не только не ухудшили условия жизни, а, наоборот, улучшили ее. Как пишет Forbes, одна из основных причин роста зарплат в ИТ-сфере с начала 2023 г. – это необходимость замещения многочисленных иностранных сервисов отечественными. Из России ушли десятки зарубежных разработчиков ПО, включая Microsoft, Adobe, Oracle и пр., а их решениями годами и даже десятилетиями пользовались россияне по всей стране. В настоящее время в России идет их активное импортозамещение, что и повышает ценность разработчиков.

Фото: prostooleh / FreePik Современные российские реалии таковы, что за зарплатой в сотни тысяч рублей даже не нужно ездить в офис

Вторая причина, утверждают источники издания – это инфляция, которая резко ускорилась сразу после 24 февраля 2022 г. Цены выросли на все, включая топливо. По их словам, российские работодатели пытаются удержать специалистов от перехода в иностранные компании, где почти всегда платят больше, путем повышения зарплат.

Причина номер три – это релокация внушительного количества ИТ-специалистов за рубеж. Кто-то уезжает сам, не желая рисковать променять комфортную квартиру на казарму, кого-то вывозят за границу целыми группами и семьями иностранные компании, сворачивающие свой бизнес в России. В связи с этим в стране образовалась нехватка ИТ-шников, а чем меньше специалистов в той или иной сфере, тем они ценнее.

Самые высокооплачиваемые профессии

Ввиду повсеместного импортозамещения ПО самыми востребованными ИТ-специалистами в России являются в первую очередь программисты. Особенно высок спрос на Java-разработчиков – как сообщал CNews, в России язык Java очень популярен среди программистов. Не менее ценными и нужными являются и frontend-разработчики – те, кто отвечает за работу интерфейса программ. Именно эти две категории ИТ-шников могут рассчитывать на зарплату до 800 тыс. руб., согласно исследованию Uteam.

Немного уступают программистам специалисты в кибербезопасности, зарплаты которых в России могут достигать 700 тыс. руб. Опрошенные изданием эксперты связывают готовность компаний платить им такие суммы в связи с колоссальным ростом количества кибератак в стране. Для примера, за один только II квартал 2023 г. (1 апреля – 30 июня) таких атак в России было зафиксировано около 4000, и это только те, которые были нацелен на ИТ-компании.

Замыкают тройку лидеров по уровню зарплат инженеры DevOps – универсальные специалисты, сведущие и в разработке, и в администрировании. Их зарплата может достигать 400 тыс. руб. в месяц.

Главное – правильно выбрать сферу

По данным одних источников Forbes, то, сколько ИТ-специалист будет получать, очень зависит от сферы, в которой ему предлагают работу. Лучше всего работа ИТ-шников в настоящее время оплачивается в банковском секторе, что связано, во-первых, со стремлением банков наращивать темпы разработки ПО, во-вторых, с возросшей у них потребности в кибербезопасности. К тому же финкомпании зачастую располагают большими бюджетами и потому могут себе позволить платить ИТ-шникам больше других.

Другие собеседники издания утверждают, что зарплаты ИТ-специалистов в банках не всегда выше, чем в других сферах. В качестве примера они приводят крупнейшие ИТ-компании России – VK и «Яндекс», заявляя, что в них ИТ-кадры могут получать еще больше.