У главного и самого передового в Китае производителя чипов прибыль рухнула на 80%

Финансовые показатели SMIC

Компания Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), главный китайский контрактный производитель интегральных микросхем, отчиталась о резком падении чистой прибыли в предпоследнем квартале 2023 г., пишет Tom’s Hardware.

Этот показатель по итогам III квартала уменьшился на 80% в сравнении с результатами аналогичного периода годом ранее – с $470,849 млн до $93,98 млн. В последний раз сопоставимый уровень падения прибыли – 64% – компания зафиксировала во II квартале 2019 г., еще до начала пандемии covid-19.

Совокупная выручка крупнейшего контрактного производителя микросхем КНР также упала, однако лишь на 15%, и составила $1,62 млрд.

Определенное влияние на финансовые показатели SMIC оказали глобальные факторы. Мировая экономика пребывает не в самом лучшем состоянии. Высокий уровень инфляции вынуждает потребителя сокращать расходы, в том числе на технику, в которой используются микрочипы, к примеру, смартфоны, отмечает Tom’s Hardware.

По данным Canalys, в III квартале 2023 г. мировой рынок смартфонов сократился на 1% в натуральном выражении год к году. Аналитики прогнозируют возвращение рынка к умеренному росту в 2024 г.

Жителей КНР глобальный всплеск инфляции практически не задел, однако, как отмечает Tom’s Hardware, они все равно сократили потребление, будучи вынужденными закрывать долговые обязательства.

Экспортные ограничения бьют по SMIC

Не слишком радужными финансовыми показателями компания обязана в том числе и американским санкциям, направленным на китайский высокотехнологичный сектор. SMIC угодила в «черный список» Министерства торговли США еще в декабре 2020 г., одновременно с производителем дронов DJI.

В связи с этим компании, желающие продавать SMIC оборудование, произведенное с использованием американских технологий, вынуждены получать у властей США специальную экспортную лицензию.

Тем не менее, как ранее писал CNews, SMIC удалось наладить массовый выпуск микросхем по топологии 14 нм и принялась за освоение норм 7 нм и 5 нм. По мнению экспертов TechInsights, 7-нанометровую технологию выпуска китайцы скопировали у TSMC. К такому выводу они пришли, проанализировав строение чипа SMIC под названием MinerVa.

Незавидное положение SMIC может усугубить дальнейшее ужесточение санкций против китайских компаний. В июле 2023 г. CNews писал о том, что c 1 сентября 2023 г. в силу вступает инициатива правительства Нидерландов, которая запрещает ASML, крупнейшему поставщику литографического оборудования в мире, обслуживать ранее поставленную в КНР продукцию без специальной лицензии. Бизнес SMIC, являющейся клиентом ASML, как ожидается, может в результате серьезно пострадать.

В роли вечно догоняющего

SMIC на протяжении всего своего существования отставала в технологическом развитии от своих зарубежных конкурентов. Так, к 2015 г. компанией был освоен 28-нанометровый техпроцесс. TSMC в этом же году научилась выпускать чипы по норме 16 нм. В 2019 г. SMIC лишь начинала выпускать 14-нанометровые чипы сравнительно малыми партиями, тогда как TSMC уже предлагала клиентам 7-нанометровый техпроцесс на протяжении почти года.

Если компания не совершит внезапный прорыв, то такими темпами до топологии 5 нм китайцы, вероятно, доберутся к моменту, когда TSMC, Intel и Samsung уже войдут в «ангстремную эпоху».

Американский чипмейкер, в частности, планирует начать массовое производство микросхем по процессу Intel 18A (1,8 нм) в 2025 г.

Конкуренты тоже страдают

SMIC не единственный из контрактных производителей, кто зафиксировал снижение ключевых финансовых показателей в III квартале. Прямой конкурент SMIC, тайваньская TSMC, также отчиталась о падении прибыли, но на гораздо более скромные 12% год к году.

Прибыль южнокорейской Samsung Electronics уменьшилась на 78%, но все равно оказалась на уровне более высоком, чем прогнозировали аналитики. По мнению специалистов, этому компания обязана рынку микросхем памяти, который начал демонстрировать первые признаки восстановления.