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Российских ИТ-шников прекращают забрасывать деньгами. Времена высоких зарплат в прошлом – водителям и сварщикам платят больше

В крупнейших российских городах наметилась новая тенденция. В топах вакансий по размерам зарплат почти отсутствуют предложения из ИТ-сферы, зато лидируют специалисты по продажам, врачи и водители. Например, водитель, имеющий категорию Е, может получать в Волгограде больше, чем программист «1С» в Казани.

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Профессии, связанные с информационными технологиями, выбыли из лидеров по самому высокому уровню зарплат в подавляющем большинстве городов-миллионников. ИТ-шникам по-прежнему платят много, но, как сообщили CNews представители сервиса по поиску работы SuperJob, в крупнейших городах России теперь намного выгоднее работать сварщиком, водителем, поваром или фрезеровщиком.

Для примера, в ноябре 2023 г. в Омске топ-5 самых высокооплачиваемых профессий, в порядке убывания размера зарплат, выглядит так: водитель-экспедитор категории Е, водитель самосвала, руководитель сектора комплектации, повар, директор магазина. На этих должностях россияне в Омске могут получать от 68,4 до 220 тыс. руб. и выше.

В Волгограде ситуация схожая – в первой пятерке профессий по размерам зарплат нет ни единого упоминания ИТ. Уровень оклада варьируется от 80 до 150 тыс. руб. и выше, и это (в порядке роста зарплаты) инженер-геодезист, лазерный хирург, инженер по наладке и испытаниям электрооборудования РЗА, водитель категории Е и врач хирург-флеболог.

Среди пятерки самых высокооплачиваемых профессий ИТ-специальностей нет также в Воронеже, Екатеринбурге, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Перми, Уфе и Челябинске. В Самаре, Ростове-на-Дону, Казани, Санкт-Петербурге и Москве они присутствуют, и в подавляющем большинстве случаев это профессии, связанные с программированием на «1С».

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Фото: Нейросеть Kandinsky 2.2
Зарабатывать сотни тысяч рублей в России могут не только ИТ-шники

В других городах очень часто упоминаются должности, связанные с продажами – директор магазина, менеджер по оптовым продажам, менеджер по розничным продажам, руководитель отдела продаж и пр. Также очень много врачей, получающих больше ИТ-шников – стоматологи, урологи-андрологи, косметологи, офтальмологи и пр.

Где ИТ-шникам пока еще платят

Статистика SuperJob основана на анализе 160 тыс. вакансий в российских городах-миллионниках в ноябре 2023 г. Согласно данным сервиса, самая выгодная позиция с точки зрения размера зарплаты – это Team Lead DevOps, но исключительно в Москве. Кандидатам на эту должность предлагают от 300 тыс. руб.

На втором месте в столице – предложение для ведущего аналитика DWH с зарплатой минимум в 245 тыс. руб. Тройку лидеров в Москве замыкает технический архитектор «», которому работодатели готовы платить от 200 до 250 тыс. руб.

В Казани тоже можно получать 250 тыс. руб., но на посту программиста «1С». Однако в ноябре 2023 г. это пиковый размер зарплаты – минимальный начинается с 130 тыс. руб.

В Ростове-на-Дону умеющие писать для «1С» ценятся меньше – в южном городе-миллионнике специалист, занявший вакансию старшего программиста «1С», сможет зарабатывать до 200 тыс. руб.

В северной столице зарплата рядового (не старшего) программиста «1С» находится на уровне 150 тыс. руб. Столько же готовы платить разработчику-консультанту «1С» в Самаре, и здесь это минимальный размер зарплаты.

Не все вертится вокруг ИТ

Как отметили представители SuperJob, в топ наиболее высокооплачиваемых предложений ноября 2023 г., помимо ИТ в целом и «1С»-программирования в частности, вошли вакансии в сферах розничных и оптовых продаж, в строительстве и производстве, а также в финансах, транспортно-логистической отрасли, сфере услуг и здравоохранения. В Москве, Воронеже, Волгограде, Екатеринбурге, Красноярске, Ростове-на-Дону, Уфе, Челябинске в топе зарплатных предложений ноября – врачи.

Статистика гласит, что достойные по современным меркам зарплаты в России есть не только в сфере информационных технологий. Так, в Москве в топ вошла вакансия заместителя директора по подбору персонала, в Санкт-Петербурге – ведущего инженера-конструктора по пресс-формам, в Воронеже – главы гидрогеологического отдела, в Красноярске – главного бухгалтера, в Челябинске – главного геолога, в Омске – руководителя сектора комплектации.

«До того момента, когда для России закрылся западный рынок, российский бизнес вынужден был конкурировать с высоким уровнем долларовых зарплат, – сказал CNews Евгений Громаковский, сооснователь и CEO корпоративного мессенджера Compass. – Теперь, если специалист живет в России, удаленно сотрудничать с американскими и европейскими компаниями он не может. Российскому бизнесу уже не нужно равняться на западные зарплаты, чтобы привлечь сильного разработчика. Поэтому падение в деньгах неудивительно – если прежняя конкуренция вернется, вернутся и прежние зарплатные вилки».

Еще не все потеряно

ИТ-сфера все еще остается местом, где можно зарабатывать сотни тысяч рублей, притом даже не выходя из дома и не встречаясь с коллегами, если работодатель одобряет удаленную работу. Согласно статистике SuperJob, в период с января по октябрь 2023 г. зарплаты в этой отрасли выросли на 6,3%. Впрочем, это далеко не самый высокий показатель – рекордным по темпу прироста зарплат в ИТ оказался постковидный 2021 г. На тот момент средние рыночные зарплатные предложения работодателей выросли более чем на четверть – на 26,3%.

Программисты по-прежнему являются одними из наиболее высокооплачиваемых линейных специалистов в сфере ИТ. Например, зарплата Java-программиста в среднем составляет 300 тыс. руб., а максимальная – 500 тыс. руб., и это на 11,1% больше, чем годом ранее, и на 30,4% больше, чем два года назад.

Разработчики приложений для iOS получают в среднем 280 тыс. руб. и максимум 550 тыс. руб. (+3,7% год к году), программисты на языке Go – 300 и 450 тыс. руб. соответственно (+7,1%). Активнее всего за минувший год выросли зарплаты у DevOps-инженеров (+12%, средняя 280 тыс. руб., максимальная 500 тыс. руб.) и у JavaScript-программистов (+13,6%, средняя 250 тыс. руб. максимальная 400 тыс. руб.).

Эксперты SuperJob отмечают, что, для современной российской ИТ-сферы характерны несколько факторов: возрастающая потребность в автоматизации в связи с неблагоприятной демографической ситуацией, необходимость дальнейшего развития импортозамещения, нехватка ИТ-специалистов, общее снижение готовности менять работу (в том числе из-за наличия отсрочки от армии в ИТ-компаниях). Но, несмотря на это, в настоящее время ИТ-отрасль имеет высокий порог вхождения, и в приоритете сейчас – практический опыт, подытожили специалисты SuperJob.

Георгий Дорофеев

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