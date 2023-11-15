Экс-глава ЦРУ поможет Veon договориться с Украиной

Группа Veon ввела в совет директоров принадлежащего ей украинского сотового оператора «Киевстар» Майкла Помпео, экс-главу ЦРУ и бывшего госсекретаря США. Это случилось после наложения ареста на акции «Киевстара».

Майкл Помпео в совете директоров «Киевстара»

Группа Veon сообщила о назначении американского политика Майкла Помпео (Michael R. Pompeo) членом совета директоров украинского сотового оператора «Киевстар». «Киевстар» на 100% принадлежит Veon. Также гендиректор Veon Каан Терзиоглу (Kaan Terzioglu) возглавит совет директоров «Киевстара».

Чем известен Майкл Помпео

Помпео был членом Палаты представителей США от штата Канзас в 2011-2017 гг. В 2017 г. занимавший в то время пост президента США Дональд Трамп (Donald John Trump) назначил Помпео главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США. В 2018 г. Помпео занял пост государственного секретаря США, и проработал в этой должности до начала 2021 г.

Сейчас Помпео является партнером инвестиционного фонда Impact Investments. В Veon напомнили, что холдинг намерен инвестировать в экономику Украины $600 млн в течение ближайших трех лет.

Проблемы Veon на Украине

Veon был создан в 2009 г. путем слияния российского «Вымпелкома» (торговая марка «Билайн») и «Киевстара». Первоначально группа называлась Vimpelcom. Основной акционер Veon - инвестиционная компания LetterOne, созданная владельцами «Альфа-групп».

Фото: © trismegist@yandex.ru / Фотобанк Фотодженика Группа Veon ввела в совет директоров принадлежащего ей украинского сотового оператора «Киевстар» Майкла Помпео, экс-главу ЦРУ и бывшего госсекретаря США

В 2022 г., после начала специальной военной операции (СВО) России на Украине, Великоритания и Евросооюз ввела санкции против владельцев LetterOne и «Альфа-групп»: Михаила Фридмана, Петра Авена, Алексея Кузьмичева и Германа Хана. В 2023 г. аналогичный шаг предприняли и в США.

Сразу после введения против них санкций, Хан и Кузьмичев продали свои доли в LetterOne одному из старейших топ-менеджеров «Альфа-групп» - Андрею Косогову. Таким образом, сама LetterOne под санкции не попала. В конце 2022 г. Украина ввела санкции уже против Фридмана, Авена и Косогова. После этого был национализирован Sense Bank, бывшее украинское подразделение Альфа-банка.

Осенью 2023 г. Служба безопасности Украины (СБУ) открыла уголовное производство в отношении Фридмана по подозрению в подрыве территориальной целостности страны. СБУ также инициировала арест 100% акций «Киестара». Все это создало предпосылки для национализации «Киевстара».

Позднее Шевченковский суд Киева внес изменение в свое решение и наложил арест лишь на 47,85% акций «Киевстара» - пропорционально доли LetterOne в Veon. В Veon с этим не согласны и начали процедуру обжалования данного решения.

Уход Veon из России

Одновременно Veon продал «Вымпелком». Покупателем выступила группа топ-менеджеров российского оператора во главе с гендиректором Александром Торбаховым. Сделка оценивалась в 130 млрд руб., однако прошла в безденежной форме путем принятия «Вымпелкомом» обязательств Veon по евробондам перед российскими инвесторами.