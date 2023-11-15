General Motors экстренно остановила поездки своих беспилотных автомобилей

Cruise, беспилотное подразделение General Motors, заявило о приостановке эксплуатации всех своих автомобилей в США. После ДТП, в котором пострадал пешеход, компания столкнулась с опасениями властей и граждан, что беспилотный транспорт еще не проверен и представляют угрозу безопасности.



Заявление производителя

Cruise, беспилотное подразделение General Motors, заявило о приостановке эксплуатации всех своих автомобилей в США и расширении расследования аварии 2 октября 2023 г. в Сан-Франциско, в которой пострадал пешеход, пишет агентство Reuters.

«Эта упорядоченная пауза — еще один шаг к восстановлению общественного доверия, пока мы проходим полную проверку безопасности», — заявил Cruise в своем блоге. — Мы продолжим эксплуатировать наши автомобили в рамках закрытых курсов обучения и поддерживать активную программу моделирования».

В октябре 2023 г. Департамент транспортных средств Калифорнии приказал убрать беспилотные автомобили Cruise с дорог штата, назвав их общественно опасными и заявив, что компания «искажала» безопасность технологии. Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) заявило, что исследует безопасность автомобилей Cruise.

Фото: Сruise Сruise прекращает эксплуатацию беспилотных автомобилей из-за ДТП, в котором пострадал пешеход

8 ноября 2023 г. GM уже отозвала 950 беспилотных автомобилей для обновления программного обеспечения и заявила, что, вероятно, будут отозваны и новые автомобили. Двумя днями ранее GM заявила, что прекратит производство своего полностью автономного фургона Cruise Origin.

Урон репутации

13 ноября 2023 г. в Сан-Франциско состоялось заседание совета директоров Cruise. За ним последовали новые заявления о принимаемых мерах для восстановления репутации.

Некоторые инвесторы посчитали, что отдел коммуникаций неправильно отреагировал на инцидент 2 октября 2023 г. с участием роботакси. Тогда один из беспилотных автомобилей Cruise затормозил, но не смог избежать удара и протащил пешехода, которого ранее сбил водитель другого автомобиля, сбежавший с места происшествия.

Ранее компания уже заявляла, что наняла юридическую фирму Quinn Emanuel для изучения реакции Cruise на ДТП.

Exponent, независимая инжиниринговая фирма, нанятая Cruise для проведения технического анализа причин происшествия, также расширит свое расследование, включив в него «всестороннюю проверку» систем и технологий безопасности.

Кроме того Cruise наймет нового директора по безопасности, который будет подчиняться непосредственно генеральному директору, и стороннего эксперта для проведения полной оценки деятельности и культуры безопасности Cruise.

«Компания Cruise стремится восстановить доверие и работать по самым высоким стандартам безопасности. Мы стремимся информировать наших клиентов, регулирующие органы и общественность на протяжении всего этого процесса», — говорится в блоге компании.

Конкуренты

Основным конкурентом Cruise в производстве автомобилей-роботов Reuters называет Waymo, подразделение Alphabet, материнской компании Google.

Международная часть «Яндекса», зарегистрированная в США и сменившая бренд на Avride, тоже участвует в борьбе , как писал CNews в сентябре 2023 г. Испытания беспилотников от «Яндекса» осуществлялись на улицах города Энн-Арбор в штате Мичиган. Тестирования в США проводились с 2018 г. и были приостановлены в марте 2022 г., но разработка в США продолжалась. Сейчас компания возобновляет испытания.